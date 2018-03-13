Президент США Дональд Трамп отправил в отставку государственного секретаря Рекса Тиллерсона. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех!» — написал Трамп.

О причинах кадровой перестановки Трамп ничего не написал. Источники газеты The Washington Post утверждают, что президент США предложил Тиллерсону уйти с поста главы внешнеполитического ведомства еще в пятницу, 9 марта.

Трамп назначил Рекса Тиллерсона на пост госекретаря сразу после инаугурации, Сенат утвердил его кандидатуру 1 февраля 2017 года. До того он возглавлял одну из крупнейших нефтяных компаний мира, ExxonMobil. Дипломатической работой до 2017 года он никогда не занимался.

Д.Трамп и Р.Тиллерсон

Слухи об отставке Тиллерсона начали ходить почти сразу после его назначения. Говорили, что сотрудники Госдепа не принимали стиль руководства Тиллерсона и, фактически, саботировали некоторые его решения. В июле 2017 года в прессу просочилась информация, что Тиллерсон подал Трамп прошение об отставке, но президент его не удовлетворил. Тогда причиной для ухода называли разногласия Трампа и главы Госдепа. Писали, что Тиллерсон при свидетелях назвал Трампа «чертовым кретином».

В конце ноября о скорой отставке Тиллерсона писала газета The New York Times. Причем в числе вероятных преемников назывался глава ЦРУ Майк Помпео. Тогда сообщалось, что у Тиллерсона есть разногласия с Трампом по ряду ключевых позиций, от «ядерной сделки» с Ираном до политики в отношении Северной Кореи.

В Белом доме очень долго опровергли возможность скорой отставки Тиллерсона, но в декабре впервые признали, что у госсекретаря и президента есть противоречия по некоторым вопросам. Впрочем, тогда было объявлено, что ничто не помешает дальнейшей работе Тиллерсона на своем посту.

Согласно действующим нормам, Госсекретаря и главу ЦРУ назначает президент Соединенных Штатов с согласия Сената. Парламент, впрочем, как правило, не противится решениям главы государства. Сейчас Сенат, как и Палату представителей, контролирует Республиканская партия, так что проблем не стоит ждать тем более.

Майк Помпео

В России не слишком активно комментируют отставку главы американского Госдепа. Например, представитель МИДа Мария Захарова в разговоре с РБК решила отшутиться. «Россию еще не начали обвинять в вашингтонских кадровых перестановках?», — спросила она.

А первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, назвал Майка Помпео «весьма информированным человеком», что «может помочь ему попробовать наладить российско-американские отношения». «У него может появиться шанс стать человеком, который остановит падение наших отношений на самое дно», — предположил сенатор.