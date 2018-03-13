Рокировка Трампа
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку государственного секретаря Рекса Тиллерсона. Об этом Трамп написал в своем Twitter.
«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех!» — написал Трамп.
О причинах кадровой перестановки Трамп ничего не написал. Источники газеты The Washington Post утверждают, что президент США предложил Тиллерсону уйти с поста главы внешнеполитического ведомства еще в пятницу, 9 марта.
Трамп назначил Рекса Тиллерсона на пост госекретаря сразу после инаугурации, Сенат утвердил его кандидатуру 1 февраля 2017 года. До того он возглавлял одну из крупнейших нефтяных компаний мира, ExxonMobil. Дипломатической работой до 2017 года он никогда не занимался.
Слухи об отставке Тиллерсона начали ходить почти сразу после его назначения. Говорили, что сотрудники Госдепа не принимали стиль руководства Тиллерсона и, фактически, саботировали некоторые его решения. В июле 2017 года в прессу просочилась информация, что Тиллерсон подал Трамп прошение об отставке, но президент его не удовлетворил. Тогда причиной для ухода называли разногласия Трампа и главы Госдепа. Писали, что Тиллерсон при свидетелях назвал Трампа «чертовым кретином».
В конце ноября о скорой отставке Тиллерсона писала газета The New York Times. Причем в числе вероятных преемников назывался глава ЦРУ Майк Помпео. Тогда сообщалось, что у Тиллерсона есть разногласия с Трампом по ряду ключевых позиций, от «ядерной сделки» с Ираном до политики в отношении Северной Кореи.
В Белом доме очень долго опровергли возможность скорой отставки Тиллерсона, но в декабре впервые признали, что у госсекретаря и президента есть противоречия по некоторым вопросам. Впрочем, тогда было объявлено, что ничто не помешает дальнейшей работе Тиллерсона на своем посту.
Согласно действующим нормам, Госсекретаря и главу ЦРУ назначает президент Соединенных Штатов с согласия Сената. Парламент, впрочем, как правило, не противится решениям главы государства. Сейчас Сенат, как и Палату представителей, контролирует Республиканская партия, так что проблем не стоит ждать тем более.
В России не слишком активно комментируют отставку главы американского Госдепа. Например, представитель МИДа Мария Захарова в разговоре с РБК решила отшутиться. «Россию еще не начали обвинять в вашингтонских кадровых перестановках?», — спросила она.
А первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, назвал Майка Помпео «весьма информированным человеком», что «может помочь ему попробовать наладить российско-американские отношения». «У него может появиться шанс стать человеком, который остановит падение наших отношений на самое дно», — предположил сенатор.