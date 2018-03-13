Топ новостей 13 марта

Президент США Дональд Трамп отправил госсекретаря Рекса Тиллерсона в отставку. Новым главой Госдепа назначен директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео.

В качестве ответа на обвинения Британией в использовании химоружия для отравления Скрипаля, Россия уволила госсекретаря США Тиллерсона. Шах и мат, англичане!!! pic.twitter.com/IP4yMJ75qY — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 13 марта 2018 г.

Руководителем Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) впервые в истории спецслужбы станет женщина. После назначения прежнего главы ЦРУ Майка Помпео госсекретарем США ведомство возглавит Джина Хаспел, следует из сообщения в твиттере президента США Дональда Трампа.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

Лори Бристоу, посол Великобритании

Посол Великобритании Лори Бристоу вызван в МИД России. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров потребовал от Лондона обеспечить доступ российской стороны к веществу, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Он подчеркнул, что до тех пор Россия не будет отвечать на британский ультиматум.

Не успели отгордиться достижениями наших химиков в допинге, как новый успех! Новое отравляющее вещество! Новые санкции! Новые возможности для развития! — Тётя Роза (@Anakoyher) 13 марта 2018 г.

- Это правда, что Россия стоит за отравлением Скрипаля?



отвечает Владимир Путин



- Я занимаюсь сельским хозяйством..жизнью..а вы мне о смерти.. pic.twitter.com/qGterP9XoA — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 13 марта 2018 г.



В.Путин и В.Жириновский / tvc.ru

На сайте российского Центризбиркома появились данные о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в президенты РФ и их расходовании. Судя по ним, больше всего на данный момент потратили самовыдвиженец и действующий президент России Владимир Путин и кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. Путин, избирательный фонд которого был сформирован практически сразу же после выдвижения, потратил 347 214 905 рублей из допустимых по закону о выборах 400 млн рублей. Жириновский, также собравший почти максимум, израсходовал 376 691 663 рубля.

Грязный, ржавый троллейбус приглашает выбрать будущее... pic.twitter.com/um7fOYC0ND — Круглов Роман (@37taxi) 13 марта 2018 г.

Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов предупредил США, что при необходимости Россия ответит на планируемый американцами ракетно-бомбовый удар по Дамаску. «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — заявил Герасимов. Постпред США при ООН Никки Хейли накануне сообщила, что Вашингтон может «начать действовать самостоятельно», если Совет Безопасности организации не предпримет никаких мер по урегулированию ситуации в Восточной Гуте: сирийские войска там теснят повстанцев.

Надежда Савченко

Депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко собираются обвинить в подготовке военного переворота, сообщают знакомые с делом источники. Следователи якобы выяснили, что Савченко полгода назад обсуждала с высокопоставленными офицерами Минобороны возможный переворот. С доставкой оружия для заговорщиков помог депутат и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, согласившийся участвовать в перевороте, утверждают источники.

Автомобиль с наркотиками / оперативная съемка

В расследовании так называемого «кокаинового дела» появились новые фигуранты: российский керлингист Денис Килба и два гражданина Латвии, которые контролировали перевозку груза. По данным агентства, фигуранты дела Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, встречавшие чемоданы с наркотиками, наняли спортсмена в качестве водителя. При этом прослушка телефонных переговоров показала, что Килба, в отличие от Калмыкова и Худжамова, не знал, что находилось в чемоданах, поэтому после допроса за ним оставили статус свидетеля.

Юрий Кравец © www.teatral-online.ru

Обязанности главного руководителя Московского художественного театра имени Чехова после смерти Олега Табакова будет временно исполнять его первый заместитель Юрий Кравец. Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Он возглавлял театр с 2000 года.



Работа в логистическом центре "Почты России" / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Глава «Почты России» Николай Подгузов допустил возможность «ликвидации» очередей в почтовых отделениях по всей стране уже до конца нынешнего года: «Я думаю, что в 2018 году такое явление как очереди в отделениях связи будет во многом ликвидировано. Мы считаем, что современные средства управления сетью позволят нам справиться с задачами».

Минобороны России отобрало по 50 самых популярных названий для всех видов новых вооружений, о которых 1 марта в послании к Федеральному собранию рассказал глава государства Владимир Путин. На сайте оборонного ведомства начался финальный этап голосования за лучшее название.