Топ новостей 13 марта
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Дональд Трамп сменил главу Госдепартамента, британского посла вызвали в МИД России из-за ультиматума по отравлению Сергея Скрипаля, в США завершилось первое расследование предполагаемого вмешательства России в выборы.
Трамп уволил главу Госдепа Рекса Тиллерсона
Президент США Дональд Трамп отправил госсекретаря Рекса Тиллерсона в отставку. Новым главой Госдепа назначен директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео.
В качестве ответа на обвинения Британией в использовании химоружия для отравления Скрипаля, Россия уволила госсекретаря США Тиллерсона. Шах и мат, англичане!!! pic.twitter.com/IP4yMJ75qY— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 13 марта 2018 г.
ЦРУ впервые в истории возглавит женщина
Руководителем Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) впервые в истории спецслужбы станет женщина. После назначения прежнего главы ЦРУ Майка Помпео госсекретарем США ведомство возглавит Джина Хаспел, следует из сообщения в твиттере президента США Дональда Трампа.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.
Посла Великобритании вызвали в МИД России
Посол Великобритании Лори Бристоу вызван в МИД России. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров потребовал от Лондона обеспечить доступ российской стороны к веществу, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Он подчеркнул, что до тех пор Россия не будет отвечать на британский ультиматум.
Карикатурист @Sergey_Elkin на сайте DW: https://t.co/WESsbPCoqA pic.twitter.com/WinMugwohb— DW (на русском) (@dw_russian) 13 марта 2018 г.
Не успели отгордиться достижениями наших химиков в допинге, как новый успех! Новое отравляющее вещество! Новые санкции! Новые возможности для развития!— Тётя Роза (@Anakoyher) 13 марта 2018 г.
- Это правда, что Россия стоит за отравлением Скрипаля?— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 13 марта 2018 г.
отвечает Владимир Путин
- Я занимаюсь сельским хозяйством..жизнью..а вы мне о смерти.. pic.twitter.com/qGterP9XoA
ЦИК назвал лидеров по тратам на президентскую кампанию
На сайте российского Центризбиркома появились данные о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в президенты РФ и их расходовании. Судя по ним, больше всего на данный момент потратили самовыдвиженец и действующий президент России Владимир Путин и кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. Путин, избирательный фонд которого был сформирован практически сразу же после выдвижения, потратил 347 214 905 рублей из допустимых по закону о выборах 400 млн рублей. Жириновский, также собравший почти максимум, израсходовал 376 691 663 рубля.
Грязный, ржавый троллейбус приглашает выбрать будущее... pic.twitter.com/um7fOYC0ND— Круглов Роман (@37taxi) 13 марта 2018 г.
Генштаб ВС РФ предупредил США об ответе на удар по Дамаску
Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов предупредил США, что при необходимости Россия ответит на планируемый американцами ракетно-бомбовый удар по Дамаску. «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — заявил Герасимов. Постпред США при ООН Никки Хейли накануне сообщила, что Вашингтон может «начать действовать самостоятельно», если Совет Безопасности организации не предпримет никаких мер по урегулированию ситуации в Восточной Гуте: сирийские войска там теснят повстанцев.
СМИ предрекли предъявление Савченко обвинений в подготовке военного переворота
Депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко собираются обвинить в подготовке военного переворота, сообщают знакомые с делом источники. Следователи якобы выяснили, что Савченко полгода назад обсуждала с высокопоставленными офицерами Минобороны возможный переворот. С доставкой оружия для заговорщиков помог депутат и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, согласившийся участвовать в перевороте, утверждают источники.
В «кокаиновом деле» появился российский керлингист
В расследовании так называемого «кокаинового дела» появились новые фигуранты: российский керлингист Денис Килба и два гражданина Латвии, которые контролировали перевозку груза. По данным агентства, фигуранты дела Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, встречавшие чемоданы с наркотиками, наняли спортсмена в качестве водителя. При этом прослушка телефонных переговоров показала, что Килба, в отличие от Калмыкова и Худжамова, не знал, что находилось в чемоданах, поэтому после допроса за ним оставили статус свидетеля.
МХТ им. Чехова после смерти Табакова возглавит его заместитель
Обязанности главного руководителя Московского художественного театра имени Чехова после смерти Олега Табакова будет временно исполнять его первый заместитель Юрий Кравец. Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Он возглавлял театр с 2000 года.
Гендиректор «Почты России» назвал срок ликвидации очередей в отделениях
Глава «Почты России» Николай Подгузов допустил возможность «ликвидации» очередей в почтовых отделениях по всей стране уже до конца нынешнего года: «Я думаю, что в 2018 году такое явление как очереди в отделениях связи будет во многом ликвидировано. Мы считаем, что современные средства управления сетью позволят нам справиться с задачами».
Минобороны опубликовало шорт-лист названий нового оружия
Минобороны России отобрало по 50 самых популярных названий для всех видов новых вооружений, о которых 1 марта в послании к Федеральному собранию рассказал глава государства Владимир Путин. На сайте оборонного ведомства начался финальный этап голосования за лучшее название.
Грозить Западу "Нежданчиком" и "Сталиным" - это ли не мечта настоящего патриота! pic.twitter.com/MZ0kJ4w6gx— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 13 марта 2018 г.