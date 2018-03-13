Англоязычные СМИ оживленно обсуждают отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Наибольший интерес у комментаторов сейчас вызывает реакция британского правительства, а также ее контекст.

Британский премьер-министр Тереза Мэй, пишет The Economist, заявила, что либо отравление Скрипаля было инициативой российского правительства, либо оно потеряло контроль над своей программой отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Еще один разрез этой истории — это то, что физическая атака на Скрипаля имела место уже после того как его отпустили по обмену. Значит, были какие-то особые обстоятельства.

Если формулировка Мэй верна (в первой части; вторую автор не рассматривает как заведомо риторическую), то здесь может быть несколько объяснений. Возможно, Скрипаль вернулся в шпионскую игру и тем самым огорчил некоторых московских игроков. Или, возможно, Россия хотела таким образом бросить вызов Британии и показать, что жесткая правительственная риторика относительно России — это всего лишь риторика. Третий вариант интерпретации, предлагаемый автором, - это то, что отравление Скрипаля было внутренним сигналом со стороны какой-то российской силы, которая хотела показать российским же деятелям свое могущество за рубежом.

Сергей Скрипаль с дочерью

Хотя Россия отрицает свою причастность к этому делу, Мэй упорно настаивает на этой причастности, ссылаясь на прецеденты. Она утверждает, что Британия должна быть готова принять по этому поводу самые серьезные меры. Такая жесткость, вероятно, представляет собой косвенный ответ критикам, которые в свое время ругали ее за то, что она, будучи министром внутренних дел, не уделила должного внимания убийству Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 г. Были и другие российские «ссыльные», которые были убиты в Британии при таинственных обстоятельствах.

Покушение на Скрипаля, заключает автор, дало повод к большому расследованию. Возможно, это значит, что шпионские войны сейчас начнут обретать новую роль. Показательно, что Мэй представляет эту историю в качестве важного политического обстоятельства, способного оказать влияние на официальные внешние отношения и быть достаточным поводом к сильным дипломатическим жестам.

В частности, рассматривается вариант убедить ряд западных стран выслать российских разведчиков при дипмиссиях в этих странах и запретить въезд некоторым российским гражданам. Также рассматривается введение адресных финансовых санкций. Впрочем, если исходить из того, что за покушением на Скрипаля действительно стоит Кремль, Британии имеет смысл серьезно озаботиться мобилизацией своей контрразведки.

Здание британской разведки - МИ 6 / flickr.com

Politico, между тем, нашел способ связать между собой эту тему и тему отделения Британии от ЕС. Связующее звено — это санкции, которые хочет организовать Британия против России. Если вводить санкции, то, конечно, лучше иметь возможность подключить к ним как можно больше соучастников. Членство в ЕС дает такую возможность. Но дело близится к выходу Британии. Как только она окажется вне блока, она утратит способы прямого воздействия на брюссельскую внешнюю политику.

Правда, после отделения Британия, вероятно, станет более самостоятельной и сможет вводить санкции в одностороннем порядке, тогда как сейчас для этого требуется разрешение ЕС. Но и тут есть проблема: после формального отделения планируется двухлетний переходный период. В течение этого периода будет продолжаться действие многих правил, которые действовали во время членства в ЕС. Иными словами, если Британия отделится от ЕС, не договорившись об антироссийских санкциях, то затем ей будет труднее это устроить.