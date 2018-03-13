The Economist обратился к теме зимбабвийской политики. Поводом послужило то, что недавно исполнилось сто дней с момента вступления в должность нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. В СМИ это считается значимой вехой, после которой можно подводить первые итоги деятельности.

Автор напоминает, что в конце июля в Зимбабве должны состояться парламентские и президентские выборы. В связи с этим он задается вопросом о том, будут ли эти выборы честными, и если будут, что победит ли на них партия Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт (ZANU-PF), которая правила Зимбабве с момента обретения независимости в 1980 г. А если она проиграет, то передаст ли она власть победителям или будет сопротивляться.

По этим вопросам, впрочем, автор не имеет определенного мнения, однако уверен в том, что Зимбабве сейчас находится в лучшем положении, чем под началом предыдущего президента Роберта Мугабе, который правил страной 37 лет. И даже в лучшем, чем если бы власть, как планировалось первоначально, перешла бы к жене Мугабе. По итогам военного переворота эти планы нарушились.

Роберт Мугабе и его жена Грейс

Но всё же Мнангагва остается для автора загадкой. На уровне риторики Мнангагва делает вполне разумные, с точки зрения автора, утверждения. Например, он пообещал изменить закон о том, что как минимум 51% бизнесов должны принадлежать либо государству, либо чернокожему населению Зимбабве. Он выражал намерение компенсировать белым фермерам конфискацию более 4 000 ферм в период начиная с 2000 г. и восстановить как белых, так и чернокожих фермеров в правах. Также он пообещал честные выборы и выразил уверенность, что его партия в случае проигрыша примет исход как есть.

Настроение у населения Зимбабве сейчас значительно более радужное, чем при Мугабе. В первую очередь, они надеются на выход из экономического упадка, а также на то, что новая власть будет более миролюбивой по отношению к ним. Иностранные инвесторы тоже заинтересовались Зимбабве — впервые со времен захвата государством земель.

Но тревога по-прежнему остается. Как минимум, не вполне понятно, насколько Мнангагва зависит от военных, которые фактически сделали его президентом. К настоящему моменту было уже несколько случаев, когда он повел себя не совсем так, как ожидалось. Например, многие надеялись, что он выгонит с должностей некоторых наиболее одиозных чиновников, но он их оставил на местах.

Мнангагва, действительно, произвел некоторые антикоррупционные чистки, но пока они были направлены исключительно против его партийных недругов, в первую очередь близких союзников Мугабе. Между тем, были и деятели, ранее обвинявшиеся в коррупции, которые были назначены на руководящие должности.

Жители Зимбабве обменивают валюту

Экономика по-прежнему находится в плаченом состоянии. Примерно 90% трудоспособного населения не имеют официальной работы. Большинство подрабатывают от случая к случаю. Бывают перебои с водоснабжением и электричеством, даже в больницах. Госслужащим месяцами не выплачивают жалование. Из 13-миллионного населения около трех миллионов выживают только благодаря продовольственной помощи из Британии и США. Еще предположительно около трех миллионов уехали из страны.

Автор считает, что многое будет зависеть от того, как пройдут выборы. На выборах, впрочем, правящая партия имеет шансы победить с большим отрывом. Мнангагва уже снял введенный его предшественником запрет на присутствие на выборах иностранных наблюдателей, но у ZANU-PF фактически нет конкурентов. Есть оппозиционное Движение за демократические перемены, но оно погрязло в междоусобицах. Кроме того, у ZANU-PF большое влияние на многочисленное сельское население, которое, в частности, легко запугать. Но даже если в какой-то момент у правящей партии образуется настоящий конкурент, велика вероятность, что в тот момент в дело вступит армия, которая сейчас якобы политикой не интересуется.