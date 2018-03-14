Кандидаты в президенты уже готовятся к первым дня после выборов. Один из обязательных пунктов программы — массовые акции, состоятся они и в этом году.

Пока массовые акции, причем не только в столице, но и в регионах, планируют провести штабы Владимира Путины и Павла Грудинина. Об этом в среду пишет газета «Коммерсантъ».

Сторонники Владимира Путина еще 18 марта начнут праздновать годовщину присоединения Крыма, после чего постепенно, как ожидается, начнется отмечание победы действующего президента. По словам источника издания в одной из областей Центрального федерального округа, регионы уже «получили однозначные рекомендации» собирать на 19 марта «массовую акцию в поддержку победы Путина». «Речь идет о митинге-концерте более чем на тысячу человек. Подавать уведомление должен не штаб Путина, а общественники», — объяснил собеседник издания. Где-то заявки на митинги и митинги-концерты 18-19 марта подают частные лица, где-то организаторами выступают местные отделения «Единой России».

Праздничный митинг-концерт «Мы вместе!» на Васильевском спуске АГН "Москва"

К демонстрациям готовятся и в Коммунистической партии, которая выдвинула Павла Грудинина. В КПРФ уже подали заявки в московскую мэрию на проведение сразу трех акций: 19, 20 и 21 марта. В Севастополе на центральную площадь Нахимова коммунисты планируют выйти сразу после единороссов, 19-20 марта.

Впрочем, большая часть кандидатов к митингам не готовится. Так, в региональных отделениях ЛДПР не знают о предстоящих митингах. По словам главы штаба Ксении Собчак в Ростовской области Анастасии Шевченко, активисты боятся уголовного преследования, поскольку у многих уже есть по несколько административных штрафов. «Если будут какие-то другие акции, то будем смотреть, что там, а сами пока ничего не собираемся делать»,— заявил пресс-секретарь кандидата от «Яблока» Григория Явлинского Игорь Яковлев. Также не готовит каких-то акций штаб Алексея Навального, который так и не был допущен к выборам.

Креативнее всего с митингами оппозиции решили бороться в Санкт-Петербурге. Там по инициативе городской прокуратуры в школах и вузах города началось тестирование старших школьников, студентов и преподавателей проверяют на предмет знания законодательства о митингах. Видимо предполагается, что знание закона о массовых акциях должно как-то сказаться на желании в них участвовать.

148-е заседание ЦИК РФ 13.03.2018 cikrf.ru

Между тем Центральная избирательная комиссия завершает приготовления к выборам. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава ЦИКа Элла Памфилова рассказала, что сейчас завершается «чистка» списков избирателей «Мы сейчас чистим очень серьезно. Вычистили уже более 2 млн. Я полагаю, что ко дню голосованию все существенно почистим», — сказала Памфилова. Она объяснила, что раньше не редкостью было наличие «мертвых душ» в списках. «Жили в одном месте, переехали, их внесли в списки регистрации, и они оказались на двух участках. Раньше считали, у нас 100 с чем-то миллионов в России, а еще 1 миллион 800 — за границей. Оказалось, что все не так. Оказалось, что многие из тех, кто за границей, они и здесь приписаны. Получается двойной счет», — рассказала Памфилова.

А в среду Элла Памфилова обратилась ко всем членам участковых комиссий с призывом соблюдать закон, не вестись на возможные провокации и сотрудничать с наблюдателями от оппозиционных кандидатов.