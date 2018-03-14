Умер Стивен Хокинг, британский физик и популяризатор науки, один из самых ярких ученых XXI века. Наиболее широко известна стала его теория черных дыр. «Его уход оставил вакуум в науке», – так коллеги Хокинга комментируют известие о его смерти.

Хокинг скончался в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже в ночь на 14 марта 2018 года, сообщает The Daily Mail, ссылаясь на слова его на детей. Эта смерть не стала неожиданной: Хокинг и его родственники знали, что он был неизлечимо болен, причем признаки бокового амиотрофического склероза, который приводит к параличу, стали проявляться у него уже в начале 1960-е годы.

Молодой Стивен Хокинг с женой RV1864/flickr.com

В 1963 году врачи полагали, что Хокингу осталось жить не более двух лет, отмечали Майкл Уайт и Джон Гиббин в биографии Хокинга «Жизнь в науке». Однако развитие заболевания было не быстрым и до конца 1960-х Хокинг обходился без инвалидной коляски. Тем не менее, парализация прогрессировала, а после тяжелого воспаления легких, которое Хокинг перенес в 1985 году, после трахеостомии он лишился способности говорить и ему понадобился синтезатор речи.

Именно таким — человеком в инвалидной коляске, у которого был частично подвижен только один палец правой руки, а потом уже только мимическая мышца на щеке, — Хокинга в основном и помнят те, кто видел его по телевидению. Он управлял своей коляской, которую оснастили компьютером, благодаря датчикам, закрепленным у этой мышцы лица. Однако он продолжал вести активную научную и общественную жизнь, и для многих стал воплощением силы духа, тяги к познанию и смелости человеческой мысли.

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Еще в школе начал интересоваться математикой и физикой. В 1962 году, в возрасте только 20 лет, окончил физический факультет Оксфорда, затем изучал космологию в Кембриджском университете. В эти годы он начал вести и исследовательскую деятельность. Там же, в Кембридже, в 1966 году Хокинг получил докторскую степень.

Хокинг занимался изысканиями главным образом в космологии и в квантовой гравитации. Именно он стал автором теории «испарения» черных дыр за счет радиации (и даже само явление было названо «излучение Хокинга"). В 2016 году, развивая эту теорию, напоминает информационное агентство ТАСС, Хокинг выдвинул гипотезу, что микроскопические черные дыры, обладающие огромной массой, являются источником практически неограниченной энергии. Тогда же он активно поддержал проект по отправке миниатюрных космических аппаратов к системе Альфа Центавра.

Поначалу Хокинг работал в Кембридже: был научным сотрудником в университетском колледже Гонвилла и Киза, позже стал ассистентом профессора, преподавал теорию гравитации, гравитационную физику. До 1973 года он был сотрудником университетского Института астрономии, после перешел на кафедру прикладной математики и теоретической физики. В 1974 году, получив приглашение поработать в Калифорнийском технологическом институте, отправился в США. Там он занимался вопросами общей теории относительности, но через некоторое время предпочел вернуться на кафедру прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета.

Барак Обама и Стивен Хокинг в Белом Доме в 2009 году White House Photostream/Wikipedia Commons

В 1979 году он получил и на протяжении 30 лет занимал одну из самых академических должностей в мире — должность"лукасовского» профессора математики. Более 20 лет он возглавлял группу, занимающуюся проблемами, связанными с теорией относительности, и вопросами гравитации. До самой смерти он занимал должность директора по исследованиям на любимой кафедре, а в 2007 году еще и основал при Кембриджском университете Центр теоретической космологии.

Хокинг бывал в СССР: в 1973 году прилетал в Москву обсуждать проблемы черных дыр, в 1981 — для участия в международном семинаре по квантовой теории гравитации.

Огромные усилия он затратил на популяризацию науки, написав серию книг, в том числе детских. Наиболее широко известны его «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке», напоминает информационное агентство «Интерфакс«, также популярна и переработанный в соавторстве с Леонардом Млодиновым вариант «Краткой истории» — «Кратчайшая история времени». Хокинг также участвовал в создании научно-популярных фильмов — многим запомнилась шестисерийная «Вселенная Стивена Хокинга», а также «Во Вселенную со Стивеном Хокингом» и «Великий замысел по Стивену Хокингу».

Профессор Стивен Хокинг представляет новую научную формулу, чтобы предсказать шансы Англии на победу в Кубке мира в 2013 году. TaylorHerring/flickr.com

Наука должна стать такой же популярной, как музыка, утверждал Хокинг. В 2015 году он выступил в роли соучредителя медали его имени, которая ежегодно присуждается деятелям науки и искусства за вклад в популяризацию науки. Первыми ее лауреатами в 2016 году стали британский физик-теоретик Джим Аль-Халили и немецкий композитор Ханс Циммер (последний — за музыку к кинофильмам и компьютерным играм).

Хокинг также интересовался многими сторонами жизни, включая политику, много путешествовал и давал интервью. В марте 1968 года он принимал участие в протестах против войны во Вьетнаме, в 2003 году резко осуждал войну в Ираке, поддерживал ядерное разоружение и борьбу с изменениями климата. В 2007 году совершил полет на модифицированном Boeing-727, чтобы испытать состояние невесомости, планировал полететь и в космос (этот полет не состоялся). Не отказывался сниматься в клипах к музыкальным композициям, в рекламе, в небольших ролях в художественных фильмах. Не раз становился героем мультфильмов, и зачастую сам озвучивал своего персонажа.

Хокинг совершает полёт в невесомости на Boeing 727 Jim Campbell/Aero-News Network/flickr.com

Стивен Хокинг награжден орденом Британской империи и орденом Кавалеров Почета, многими орденами и медалями разных стран. Имел ряд почетных степеней, с 1974 года был членом Лондонского королевского общества, позже был включен в состав Американской национальной академии наук.

Хокинг женился дважды: в 1965 году на Джейн Уайлд, тогда учившейся на лингвистическом факультете Кембриджского университета (в этом браке, продлившемся более 2 лет, у него родились сыновья Роберт и Тимоти и дочь Люси); и в 1995 году Элайн Мэйсон, своей сиделке. Брак продлился 11 лет.

После смерти Стивена Хокинга своем совместном заявлении его дети отметили, что он «был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет», передает информационное агентство Bloomberg. Ученые многих стран и областей согласны с этим мнением.

По словам американского астрофизика Нила Деграсс Тайсона, смерть Хокинга оставила «вакуум в науке». «Но он не пуст. Подумайте о нем как о вакуумной энергии, пронизывающей ткань пространства-времени», — написал Тайсон в своем Twitter.