Англоязычные СМИ публикуют материалы по случаю кончины британского ученого Стивена Хокинга. Эти материалы в основном представляют собой обобщение и закрепление уже сложившегося медийного образа.

Профессор Кембриджского университета Стивен Хокинг, пишет Wall Street Journal, был видной фигурой как в научном мире, так и за его пределами. В качестве наиболее примечательной особенности этого образа указывается продолжительность и продуктивность его жизни, несмотря на заболеваниебоковым амиотрофическим склерозом, который ему диагностировали в возрасте 21 года. В свете этой болезни и связанных с ней прогнозов его продолжительность жизни считается удивительной и повергает в недоумение неврологов. В 1985 г. он потерял возможность говорить, после чего стал использовать компьютерный синтезатор речи, и этот искусственный голос стал важной частью его имиджа.

В числе наиболее значимых научных достижений Хокинга автор называет теоремы о сингулярности, которые помогают объяснить такое понятие, как начало отсчета времени. Сам Хокинг считал своим главным вкладом в науку исследование «излучения Хокинга». В последние годы он также сотрудничал с предпринимателями из Силиконовой долины. За пределами научных кругов Хокинг известен, прежде всего, своей популяризаторской деятельностью. Он писал научно-популярные книги, участвовал на форумах Reddit, выступал по телевидению, снимался в вирусных видеороликах.

Профессор Стивен Хокинг / flickr.com

Bloomberg представляет Хокинга как, во-первых, популяризатора большой науки для массовой аудитории; а во-вторых, исключительно энергичного человека, который прожил такую долгую жизнь с такой тяжелой болезнью. В качестве ученого Хокинг совершил переворот в космологии, выдвинув гипотезу, что черные дыры испускают излучение и постепенно испаряются. Также он доказал, что у мир начался примерно 13,7 млрд. лет назад.

Мировую массовую известность Хокингу обеспечила публикация книги «Краткая история времени» в 1988 г., которая была переведена на 40 языков и до сих пор остается бестселлером, согласно рейтингу британской газеты Sunday Times. После этого популярность Хокинга только росла. Ухудшение состояния здоровья, отмечает автор, немало способствовало росту популярности. В частности, искусственный голос, говорящий с американским акцентом «добавлял ему авторитета в глазах обывателя».

Также автор отмечает, что Хокинг не получил нобелевскую премию по физике. Для премии требуются данные наблюдений, а не только теоретические построения. Зато он на протяжении 30 лет был лукасовским профессором математики в Кембридже, то есть имел звание, которое когда-то было у Исаака Ньютона. Еще Хокинг получил так называемую президентскую медаль от президента США Барака Обамы в 2009 г. Это самая почетная в США награда за гражданские заслуги.

Профессор Стивен Хокинг / flickr.com

The Economist проводит параллели между Хокингом и Галилео Галилеем. Автор начинает с констатации того, что Хокинг родился ровно через 300 лет со дня смерти Галилея. Они оба были великими физиками и оба пострадали. Галилей — от ориентирующихся на церковь политиков, а Хокинг — от болезни. Но оба, несмотря на трудности, добились того, чтобы быть услышанными. Правда, в отличие от Галилея, Хокинг стал широко известен уже при жизни. Хотя в значительной степени этой известностью он обязан, в первую очередь, своей болезни, за счет которой он стал культовой фигурой, и только во вторую своими популярными трудами по физике, которые при всей популярности сложны для обывательского восприятия.