«Коммерсантъ»: «Генштаб нанес звонки на карту». Валерий Герасимов посоветовал Вашингтону не ударять ракетами по Дамаску.

«Рыба ушла из-под судов»: инвестиционные квоты на вылов минтая и сельди распределят через год.

«Коллекторы прикинулись риэлторами»: граждане стали чаще брать кредит на жилье с обременением.

«Бизнес требует неналогового кодекса»: предприниматели просят ускорить регулирование обязательных платежей.

«Ведомости»: «К спасению автодилера "Дженсер" может подключиться "Рольф"». Сбербанк уже ведет переговоры.

«ЦБ ужесточит правила учета залогов по кредитам»: регулятор хочет запретить банкам снимать залоги и ввести уголовную ответственность за нарушение запрета.

«Россия отвергла ультиматум Великобритании в связи с отравлением перебежчика»: уже в среду Лондон может объявить о санкциях против Москвы.

РБК в материале «Трамп пошел в разведку» предсказывает, как изменится внешняя политика США после замены госсекретаря.

«ВТБ отказывается от фастфуда»: крупнейшим акционером российской сети Burger King стал фонд Xomeric.

«Денежный поток сменил форму»: ЦБ представил данные об оттоке капитала из России.

«Известия» в статье «Смертельно опасный "Новичок"» пишет, что известно о таинственном боевом яде из России.

«Восхождение Помпео»: отставка госсекретаря США Рекса Тиллерсона ожидалась давно, но произошла внезапно.

В материале «Голос с Земли Франца-Иосифа» описывается, как голосуют на самых необычных избирательных участках России.

«Газета.ru»: «Скрипаль-гейт: что Лондон готовит для России». Тереза Мэй потребовала от России объяснить отравление Скрипаля.

«Перемены в Белом доме: почему Трамп сменил госсекретаря». Трамп назначил госсекретарем директора ЦРУ Помпео.

The Economist: «Странное запустение одного российского университета» (The strange limbo of a Russian university). Материал, посвященный Европейскому университету в Санкт-Петербурге.

Bloomberg: «Трамп уволил Тиллерсона и сказал, что госсекретарем станет Помпео из ЦРУ» (Trump Fires Tillerson, Says CIA’s Pompeo to Become Secretary of State). Президент США Дональд Трамп сместил с должности госсекретаря Рекса Тиллерсона всего через несколько часов после того, как он вернулся из недельной поездки в Африку.

The Wall Street Journal: «Тиллерсон выбыл; Трамп прочит Помпео в главные дипломаты» (Tillerson Out; Trump Taps Pompeo for Top Diplomat). Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона после длительных противоречий в сфере внешней политики. В качестве нового госсекретаря он предложил начальника ЦРУ Майка Помпео.

The Guardian: «Филип Хэммонд настроен оптимистично по поводу роста и расходования в весеннем заявлении» (Philip Hammond upbeat on growth and spending in spring statement). Канцлер британского казначейства считает, что экономические показатели превзойдут ожидания.

Reuters: «Больные и раненые начали выезжать из осажденной сирийской Гуты» (Sick and injured start leaving Syria's besieged Ghouta). Произошла первая эвакуация больных и раненых мирных жителей из занятой повстанцами территории в Сирии.

CNBC: «Президент Трамп номинировал Джину Хаспел, впервые женщину, на пост директора ЦРУ» (President Trump names Gina Haspel as first female CIA director). Президент США Дональд Трамп предложил сделать главой ЦРУ Джину Хаспел взамен Майка Помпео. Хаспел ранее руководила тюрьмой ЦРУ в Таиланде. Там во времена президента США Джорджа Буша-младшего держали подозреваемых в терроризме.