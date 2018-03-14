Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах будет создан новый род войск — космические войска. По его мнению, космос может оказаться «таким же полем боя, как суша, воздух и море». «У нас есть ВВС, армия, флот, у нас будут Космические силы», — заметил Трамп.

Дмитрий Рогозин, который отвечает в российском правительстве за оборонный комплекс, уже написал, что размещением оружия в космосе Вашингтон может открыть ящик Пандоры.

Но в глубине души Рогозин, может быть, даже рад: когда-то российская космическая отрасль была создана как приложение к военной программе, и сейчас, может быть, новая гонка вооружений даст ей и новый толчок к развитию?