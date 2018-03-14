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14 марта 2018, 10:13
Великобритания спецслужбы
Симон Жаворонков

Странная смерть в Лондоне

Николай Глушков
Николай Глушков
youtube.com

Смерть Николая Глушкова, бывшего партнера Бориса Березовского, который в России был заочно приговорен к заключению, выглядит необъяснимой. Об этом говорится в сообщении полиции Лондона, которое было опубликовано во вторник вечером. И хотя напрямую имя погибшего Глушкова полиция не сообщает, BBC подтверждает, что речь идет именно о нем.

По информации полиции, звонок с сообщением, что в домовладении в районе Кингстон на Кларенс-Авеню было обнаружено тело, поступил вечером 12 марта. В сообщении не названо имя умершего, так как формально его идентификация еще не завершена. Указано, впрочем, что его ближайшие родственники уже проинформированы об инциденте.

 
Британская полиция
youtube.com

«В настоящее время его смерть рассматривается как необъяснимая. Если при расследовании будут установлены новые данные, информация будет обновлена», — говорится в сообщении полиции. Особо подчеркивается, что «нет никаких свидетельств, что произошедшее связано с инцидентом в Солсбери», то есть отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравляющим веществом «Новичок».

Сообщение о смерти в Лондоне Николая Глушкова подтвердил его адвокат Андрей Боровков. «Я могу подтвердить, что Глушков скончался. Когда он умер, может, несколько дней назад, может, раньше, мне точно не известно, как не известны обстоятельства и причина его смерти», — сказал он «Интерфаксу».

По информации «Коммерсанта», тело Глушкова было обнаружено дочерью Натальей в квартире на окраине Лондона. Якобы на его шее были следы удушения, но непонятно, появились они в результате убийства или самоубийства.

Николай Глушков был деловым партнером Бориса Березовского по бизнесу. С 1999 года он, как и Брезовский, являлся фигурантом «дела Аэрофлота», их обвиняли в хищениях через подставные фирмы. Глушков провел несколько лет в СИЗО, однако потом вышел на свободу и покинул Россию. В 2010 году ему было предоставлено политическое убежище в Великобритании. В марте 2017 года Глушков был заочно осужден российским судом на восемь лет заключения за хищение 123 млн долларов.

Может быть, смерть Глушкова не стала бы столь значимой, если бы не оказалась в ряду других происшествий: в Британии странно умирают или погибают эмигранты из России, которые так или иначе неудобны Кремлю. Это понимают и в Москве. Официальный представитель МИДа Мария Захарова после того, как премьер-министр Великобритании публично подтвердила, что правительство России подозревается в организации отравления Скрипаля, попросила «кого-нибудь в Великобритании» рассказать, чем закончились расследования смертей Александра Литвиненко, Бориса Березовского и бизнесмена Александра Перепеличного.

При этом как раз расследование смерти Литвиненко было проведено максимально тщательно и полиция пришла к выводу, что с ней виноваты Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которые скрылись в России, а Луговой даже избирался в Госдуму. Родственники Березовского, который в марте 2013 года был найден мертвым в своем доме неподалеку от Лондона, подтвердили, что в последние годы он страдал от депрессии — а значит мог совершить суицид.

Наконец, в том, что российский предприниматель Александр Перепеличный умер в Лондоне в 2012 году от естественных причин, полиция, формально, не сомневается, хотя летом 2017 года началось дополнительное расследование, результаты которого начнут оглашать не ранее апреля 2018-го. Перепеличный интересен тем, что занимался до эмиграции в Британию в 2009 году инвестиционным бизнесом и был одним из главных информаторов Hermitage Capital по делу о смерти юриста Сергея Магнитского в СИЗО.

 
Прилавок с сувенирами
Live Once Live Wild/flickr.com

На этом фоне не удивительно, что эмигранты из России начинают чувствовать себя в Британии не слишком уютно. Так, например, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин рассказал газете The New York Times, как за ним следили люди, которые ели семечки.

Бывшие британские разведчики заявили NYT, что сейчас в Лондоне больше агентов российской разведки, «чем было в разгар Холодной войны». Главной задачей этих агентов собеседники газеты назвали слежку за сотнями россиян — теми, кто был связан с президентом Владимиром Путиным и теми, кто был против него.

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