Звезда мировой эстрады Мирей Матьё вновь приехала в Россию, чтобы дать концерт в Государственном Кремлёвском дворце. Нынешний визит легендарной певицы в страну, где её горячо любят и всегда ждут, отмечен миссией, которую ей раньше не приходилось выполнять. Великая француженка сочла своим долгом вступиться за честь и достоинство председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Три недели минуло с того дня, когда с подачи телеканала «Дождь» вокруг известного политика и общественного деятеля стал разгораться так называемый харассмент-скандал. На сегодняшний день три журналистки парламентского пула обвиняют парламентария в сексуальных домогательствах. И хотя никаких убедительных доказательств своей правоты пострадавшие так и не предъявили, шум в определённых кругах поднялся немалый.

В сегодняшнем интервью порталу dailystorm.ru Мирей Матьё однозначно даёт понять: она не верит в правдивость обвинений, выдвинутых против главы думского комитета.

«Леонида Слуцкого я знаю очень хорошо, он мой большой друг, — сказала певица. — Когда я услышала эту новость, я была абсолютно потрясена. Я протестую против этой лживой кампании, потому что я прекрасно знаю этого человека и знаю, что он не способен на такие действия. Я знаю его как человека очень деликатного, вежливого, тактичного. Я хорошо знаю и его семью, неоднократно с ними общалась. Я всегда чувствовала, что со стороны Леонида наблюдается большое уважение к женщине».

Мирей Матьё и Леонид Слуцкий дружат уже много лет. По приглашению парламентария певица не раз приезжала в Россию. С его подачи она стала почётным гостем и «талисманом» международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», вот уже десять лет ежегодно собирающего тысячи зрителей у стен Кремля.

В своём интервью Мирей Матьё подчеркнула, что никогда не занималась политикой и не говорила с Леонидом Слуцким на политические темы. Она просто знает его как галантного человека, настоящего джентльмена. «Конечно, между женщиной и мужчиной может возникнуть симпатия, но имеется и та грань, которую Леонид никогда не перейдет, — заявила великая французская певица. — Я думаю, что он никогда не спутает одно с другим».

Слова Мирей Матьё о человеческих качествах Леонида Слуцкого — не первое высказывание в защиту политика от имени тех, кто хорошо его знает его или сотрудничал с ним. Одним из первых сомнения в правдивости выдвинутых против депутата обвинений высказал известный журналист и телеведущий Андрей Караулов. Знаменитый российский педиатр и хирург Леонид Рошаль прямо заявил, что вся эта история «похожа на спланированную заказуху». В том, что против депутата развёрнута информационная война убеждён и поэт Андрей Дементьев, вместе со своими коллегами по «Российскому фонду мира» подписавший заявление в поддержку Слуцкого. Депутат Государственной думы от Крыма Светлана Савченко, на своей странице в «Фейсбуке» поблагодарившая парламентария за помощь в период Крымской весны, невольно указала на одну из возможных причин развязанной травли.

История о сексуальных домогательствах, которые годами оставались тайной, и вдруг в хронологическом порядке были предъявлены публике, и в самом деле отдаёт неприкрытой режиссурой. «Как объяснить то, что истории прошлых лет стали звучать только сейчас?» — спросил журналистов спикер Госдумы Вячеслав Володин. Если это информационная кампания, то всё получает своё объяснение. Более того, участие в кампании против Слуцкого Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального почти не оставляет сомнений в том, что всё было срежиссировано. Вот тут и пришлось вмешаться Мирей Матьё. Такого резонанса на Западе организаторы скандала, конечно, не ждали.