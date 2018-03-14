Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед парламентариями, рассказала о том, как правительство королевства относится к реакции Москвы на выдвинутый прежде ультиматум, связанный с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Если коротко — относится плохо, хотя все не так однозначно.

Пока самое громкое решение правительства — высылка дипломатов. 23 сотрудника российской дипмиссии должны покинуть Лондон в течение недели. По данным британских спецслужб, все высланные так или иначе работают на российскую разведку. «С помощью этой высылки мы на годы разрушим возможности российской разведки в Великобритании», — заявила Мэй.

Также Великобритания заморозит все запланированные контакты с Россией на высшем уровне. Правительство отзывает приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить Великобританию; на чемпионат мира по футболу в России не поедут ни чиновники, ни представители королевской семьи.

Все это, конечно, неприятно, но, стоит признать, меры не экстраординарные — различные страны часто высылают дипломатов для того, чтобы таким образом выразить недовольство. Символом крайних мер могла бы стать высылка посла Александра Яковенко, но этого, во всяком случае пока, не произошло. Судя по всему, возможность диалога для Лондона важна. Тереза Мэй в парламенте в ответ на прямой вопрос заявила, что посла власти высылать не станут.

Александр Яковенко, посло РФ в Великобритании

Также Тереза Мэй заверила депутатов, что правительство будет готовить не только расширение санкций против России, но и аналог «закона Магнитского», который накладывал бы ограничения на всех, кто может быть причастен к событиям в Солсбери.

Тереза Мэй рассказала, что уже переговорила с президентом США Трампом, лилером Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель. По ее словам, они поддерживают позицию Великобритании.

«Россия несет ответственность за это отвратительное деяние», — заявила Мэй. «Мы дали России время для того, чтобы дать объяснения. Они могли бы объяснить, как отравляющее вещество могло оказаться в Великобритании, вместо этого они отреагировали сарказмом и отрицали обвинения. Нет никаких сомнений, что российское правительство виновно в покушении на господина Скрипаля и его дочь. Встретить этот акт нужно очень твердо», — сказала Мэй в парламенте.

Речь Мэй звучала жестко, но стоит учитывать, что самых неприятных для России решений она все-таки не приняла, а многие депутаты, судя по их выступлениям, были настроены куда более воинственно. Так, например, Мэй отказалась высылать российского посла и, тем более, разрывать дипотношения с Россией. Она уклончиво ответила на предложение одного из депутатов добиться от Германии остановки строительства газопровода «Северный поток — 2», а также отложила на будущее идею «охоты» на имущество россиян, которое, возможно, куплено на деньги, полученные в результате незаконного обогащения. В ответ на предложение запретить вещание канала RT на территории Британии премьер-министр отметила, что это не входит в сферу полномочий правительства.

Трубы для проекта "Северный поток"

Выступление Мэй многие ждали, так что не удивительно, что различные реакции последовали почти сразу.

Так, например, по информации издания Daily Mail, руководство Футбольной ассоциации Англии считает, что Чемпионат мира по футболу является неполитическим событием, а значит при принятии решения об участии в нем не нужно руководствоваться политическими соображениями. Однако бойкот возможен в том случае, если Министерство иностранных дел Англии решит, что Россия не способна обеспечить безопасность игроков и членов делегации. Впрочем, Тереза Мэй ничего не говорила о том, чтобы запретить футболистам лететь в Россию.

Куда важнее, конечно, реакция официальной Москвы. На официальном сайте российского посольства решение британского правительства о высылке 23 дипломатов названо враждебным, неприемлемым, необоснованным и недальновидным. Посол Александр Яковенко сообщил телеканалу Sky News, что Москва считает действия Великобритании неприемлемыми и что Россия расценивает высылку дипломатов как провокацию.

Между тем в Москве в Министерство иностранных дел взывали британского посла Лори Бристоу. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова пообещала, что ведомство вскоре примет решение относительно выступления премьер-министра Мэй. «В ближайшее время на сайте МИД будет опубликовано заявление в связи с выступлением Мэй в парламенте», — отметила она.

Мария Захарова, представитель МИД РФ / mskagency.ru

По словам первого зампреда комитета верхней палаты российского парламента по международным делам Сергея Кисляка, реакция Москвы на высылку дипломатов будет такой, что «Великобритания почувствует безответственность своих действий». «Я думаю, что реакция будет зеркальной, однозначно. Тут даже не может быть других вариантов. Каждые 10-15 лет Британия выдворяет пачками наших дипломатов. Есть цикличность, замечено», — заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее, напомним, глава МИДа Сергей Лавров заявил, что у России нет мотива для отравления Сергея Скрипаля. «И в наших, и в западных СМИ было представлено множество аргументов в пользу того, что как раз у России никаких мотивов и быть не могло. А могли они быть, и наверняка были, у тех, кто хотел бы продолжать русофобскую кампанию во всех без исключения сферах человеческой деятельности», — заявил он.

А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Москва надеется на торжество здравого смысла и резонные сомнения в обоснованности упреков, адресованных России. «Здравый смысл подсказывает и демонстрирует, что никаких оснований для таких упреков быть не может», — заявил он.