С января этого года в Нигерии резко возросло число заболевших лихорадкой Ласса – тяжелой болезнью из группы вирусных геморрагических лихорадок. Лишь за первые два месяца 2018 года количество заболевших превысило показатели за весь 2017 год. Система здравоохранения страны не готова к вспышке болезни. Лоренцо Помарико из Альянса за международное медицинское действие (ALIMA) называет ситуацию в Нигерии действительно экстраординарной.

Лихорадка Ласса была открыта в 1969 году, когда неизвестной болезнью заболела медсестра-миссионерка Лора Уайн, заразившаяся от пациентки в деревне Ласса, что в нигерийском штате Борно. Она была доставлена в больницу города Джос, но усилия врачей оказались безуспешны и Лора Уайн умерла. Также заразились две ухаживавших за нею медсестры. Образцы их крови были доставлены в Йельский университет, где ученые выделили новый вирус. Ныне он носит название Lassa mammarenavirus. В ходе работы заболели двое сотрудников, лаборант Жуан Роман и руководитель исследовательской группы Жорди Касальс-и-Ариет (Jordi Casals y Ariet). Спасти удалось только второго из них, когда заведующий отделом эпидемиологии принял решение ввести больным антитела, взятые у медсестры Лили Пиннео – единственной выжившей из заразившихся в Африке. В дальнейшем Касальс-и-Ариет продолжил исследования лихорадки Ласса.

Болезнь распространена в странах Западной Африки: Нигерии, Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Гане, также встречается в Центральной Африке. Переносчиком вируса служит один из видов грызунов – многососковая крыса (Mastomys natelensis). Люди заражаются через загрязненные пометом крыс продукты и воду, а также при контакте с кровью крыс (в сельской местности грызуны служат объектом охоты, а их мясо – нередкий товар на местных рынках). Пик заболеваемость приходится на сухой сезон, когда крестьяне выжигают кустарники, готовя новые поля к вспашке, а крысы в поисках пищи устремляются к домам людей. Как и лихорадкой Эбола, лихорадкой Ласса можно заразиться при контакте с физиологическими жидкостями больного. В год лихорадкой Ласса заболевает от 300 до 500 тысяч человек. Около пяти тысяч больных умирают.

Многососковая крыса. Фото: J Daniel Kelly et al./BMC International Health and Human Rights

Примерно у 80 % больных заражение протекает бессимптомно. Но у остальных болезнь может оказаться весьма тяжелой. По истечении инкубационного периода, который длится до трех недель, у заразившихся начинаются боли в мышцах, в горле, головная боль, тошнота, лихорадка, конъюнктивит, для лихорадки Ласса особенно характерны язвенный фарингит и увеличение шейных лимфатических узлов. Но в этот момент точный диагноз поставить трудно. Проявление лихорадки Ласса часто принимают за другие болезни, например, за малярию или брюшной тиф. Быстрых тестов для диагностики не существует. Точная диагностика возможно только при обнаружении генетического материала вируса при помощи полимерной цепной реакции в реальном времени, но в Африке немного медицинских центров, оснащенных необходимым оборудованием. В Нигерии их всего три.

Примерно через неделю после начала заболевания при тяжелой форме течения появляются тошнота, рвота, боли в грудной клетке и животе. Затем возникает сыпь, начинаются подкожные и иные кровотечения. У больных развивается сильная диарея, которая влечет опасное для жизни обезвоживание организма. Смертность от геморрагической лихорадки Ласса составляет от 20% до 30%, при тяжелой форме – более 50 %.

Специфических лекарств от лихорадки Ласса не существует. На ранних этапах болезни может быть эффективен неспецифический противовирусный препарат рибавирин. Но его эффект сказывается только при применении в первые шесть дней болезни. При этом данные о рибавирине неточны, так как получены еще в 1980-е годы. Лечение заключается в борьбе с симптомами заболевания и обезвоживанием. Нет и вакцины, которая бы защищала от этой болезни.

По состоянию на 4 марта в Нигерии было подтверждено 353 случая лихорадки Ласса в 18 штата, 110 из них закончились смертью заболевших. Заразились шестнадцать медицинских работников, четверо из которых умерли. Еще около 700 пациентов, возможно, тоже болеют лихорадкой Ласса, но окончательный диагноз им еще не поставлен.

Нигерийские власти и представители международных медицинских организаций пытаются предпринять все возможные меры, чтобы обеспечить изоляцию заболевших и предотвратить дальнейшее распространение болезни. Ученые задаются вопросом, что вызвало столь быстрое распространение лихорадки. Среди возможных ответов и изменение вируса, и увеличение контактов с крысами, и появление нового животного – переносчика болезни.

Исследователи признают, что не только эпидемиология, но и патофизиология лихорадки Ласса известны пока недостаточно. В 2016 году Всемирная организация здравоохранения добавила лихорадку Ласса в список приоритетных патогенов эпидемического потенциала, требующих дополнительных исследований. А на прошлой неделе созданная Коалиция инноваций в области эпидемический готовности (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) выделила первый грант на разработку вакцины против лихорадки Ласса. Его получила венская биотехнологическая компания Themis Bioscience. В ряде лаборатории в США и Нигерии специалисты работают над созданием препаратов для лечения болезни и экспресс-тестов для ее диагностики.