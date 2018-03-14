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Железнодорожные вокзалы к ЧМ-2018 будут готовы к 1 апреля



31 железнодорожный вокзал подготовят к 1 апреля в российских городах, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора РЖД Олега Белозерова.

В связи с чемпионатом РЖД планирует назначить 728 рейсов дополнительных бесплатных поездов для болельщиков.

Отмечается, что к началу марта на данные рейсы было забронировано более 67 тысяч билетов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.





Антиновость



СК возбудил два новых уголовных дела‍ в отношении экс-главы Чебоксар

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по статье о растрате в отношении бывшей главы Чебоксар Ирины Клементьевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР по Чувашии.

По данным следствия, c января 2012 года по май 2017 года в городе Чебоксары Клементьева фиктивно трудоустроила в «СК "Чувашия-Мед» и незаконно выплачивала зарплату 13 лицам, фактически работавшим в коммерческой организации, собственником которой является ее муж, чтобы снизить нагрузку фирмы на фонд оплаты труда.

Ирина Клементьева, бывшый глава г. Чебоксары

Кроме того, в 2012 году экс-чиновница за счет средств фирмы незаконно приобрела медицинское оборудование.

Ранее в отношении бывшей чиновницы возбудили восемь уголовных дел о злоупотребление должностными полномочиями и растрате, в том числе в особо крупном размере.

По данным следствия, общий ущерб от действий экс-главы Чебоксар превысил 14,5 млн рублей.

Сейчас Клементьева находится под домашним арестом до 17 апреля.





Непонятная новость

Мэрия Новосибирска собралась снести несуществующий дом

Управление жилищными вопросами мэрии Новосибирска объявило аукцион на снос аварийного дома, который сгорел при пожаре еще в 2014 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Указанное здание находится на улице Костычева, 23 в Ленинском районе города.

Cтоимость контракта составляет 617 тысяч рублей. Победитель аукциона должен разобрать более 2200 тысяч кубометров двухэтажного здания, а также вывезти 767 тонн мусора и разработать грунт. В документации указано, что дом уже частично разобран.

При этом, по данным НГС, указанного дома уже не существует. Сообщается, что деревянный дом сгорел при сильном пожаре весной 2014 года. Тогда в результате пожара были эвакуированы 30 человек, двое пострадали.





Ассорти

На крейсер «Аврора» установили опасную систему пожаротушения

На крейсер «Аврора» в Санкт-Петербурге установили опасную для жизни систему пожаротушения, которая должна быть демонтирована. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Такое заключение было сделано Академией противопожарной службы МЧС после проверки, инициированной прокуратурой Западного военного округа.

Крейсер "Аврора" / flickr.com

Отмечается, что на создание противопожарной системы было потрачено 87 млн рублей.

По данным издания, изготовитель системы ООО «БФК-Проект» представил ее как новейшую отечественную разработку. При этом в ходе проверки выяснилось, что некоторые составляющие системы являются иностранными. Кроме того, на трубах была найдена ржавчина, а распылители направлены в разные стороны.

В связи с этим Военное следственное управление по ЗВО возбудило уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

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Тюменские врачи вернули зрение 90-летней женщине после 10 лет слепоты‍

Тюменские врачи провели операцию по восстановлению зрения у 90-летней женщины, которая была слепой в течение последний десяти лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу областной клинической больницы №1.

Как сообщили в больнице, у женщины была запущенная стадия катаракты, при которой хрусталики стали полностью молочно-белыми.

При операции хирурги задействовали современное оборудование, которое позволяет сделать один минимальный прокол. Через него врач смог имплантировать искусственный хрусталик.

Отмечается, что за последний месяц это уже вторая успешная операция по восстановлению зрения, которую провели тюменские врачи.

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Стали известны самые популярные малые города России среди туристов

Олонец, Мышкин и Кашин стали самыми популярными малыми городами России для летнего туризма в 2018 году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на туристический сервис Tvil.

Сувениры в городе Мышкин / flickr.com

Оценка производилась по ранним броням отелей, квартир и домов для проживания на летний период - с 1 июня по 31 августа 2018 года.

В рейтинг вошли города с численностью жителей меньше 15 тысяч человек, где туристы бронировали отдых на пять ночей и больше.

В пятерку самых популярных малых городов вошли Олонец в Карелии, Мышкин в Ярославской области, Кашин в Тверской области, Камское Устье в Татарстане и Умба в Мурманской области.