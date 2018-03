Топ новостей 14 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня умер Стивен Хокинг, Великобритания решила выслать российских дипломатов после отравления Сергея Скрипаля, а Ангелу Меркель в четвертый раз выбрали канцлером Германии.

Сегодня на 77-м году жизни скончался английский физик-теоретик Стивен Хокинг. «Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и экстраординарным человеком, работы и наследие которого будут жить долгие годы», — заявили его дети. Хокинг умер дома в окружении семьи.

Тереза Мэй объявила о высылке 23 дипломатов РФ из-за отравления Сергея Скрипаля. В ответ на «незаконное применение военной силы» Россией будет ужесточен таможенный контроль и «заморожены российские активы там, где есть возможность это сделать». Дмитрий Песков прокомментировал «угрозу изоляции» в отношении РФ из-за Скрипаля. Москва надеется на торжество здравого смысла и имеет сомнения в обоснованности упреков, адресованных России. В АП заявили, что РФ открыта для сотрудничества в расследовании этого инцидента. Посольство РФ в Лондоне запросило доступ к отравленной вместе со Скрипалем дочери. Сегодня истек выставленный великобританией России ультиматум в связи с делом об отравлении, но Москва отказалась давать объяснения по этому поводу.

"23-м российским дипломатам необходимо покинуть Лондон"... Подалее от этих хватов. В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. © pic.twitter.com/Bmcwfp4Sok — деревня Счастливое (@willi_rusland) 14 марта 2018 г.

Оказывается, 25 февраля, за неделю до отравления, на YouTube было залито несколько видеорепортажей о задержании мало кому известного на тот момент полковника Скрипаля. Само задержание произошло в 2003 году и особого инфоповода, спустя 15 лет, не представляло. Совпадение? pic.twitter.com/UfAjlDdUv6 — Michael Avrinsky (@gsl2k10) 14 марта 2018 г.

Песков заявил, что другие страны поймут бездоказательность обвинений РФ по делу Скрипаля



Другие страны - это Иран, КНДР, Венесуэла и ЛДНР? — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 14 марта 2018 г.

Ангела Меркель / flickr.com

Бундестаг избрал Ангелу Меркель канцлером Германии в четвертый раз подряд. Ее поддержали 364 депутата, против проголосовали 315 парламентариев, девять депутатов воздержались. Сегодня же президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на церемонии во дворце Бельвю официально объявил о назначении Меркель канцлером.

Germany’s Free Democrats (FDP) leader, @c_lindner, says far-right @AfD is “not a burden” for the gov. “They’re not the strongest opposition, but the lead opposition,” he reiterates. #Lindner pulled the FDP out of talks with #Merkel’s conservatives and the Greens in November pic.twitter.com/EIUsXS9n97 — Kate Brady (@kbrady90) 14 марта 2018 г.

Космический корабль "Энтерпрайз"

Дональд Трамп заявил, что началось создание Космических сил в структуре ВС США. «В прошлом я не вполне серьезно говорил о том, что нам нужен новый род войск, однако теперь считаю, что это отличная идея. Мы создаем Космические силы. Это грандиозно», — отметил он. По словам Трампа, в 2019 году оборонный бюджет США должен достигнуть 716 млрд долларов.

All across this nation, we pray for our country and we THANK GOD for our United States Marines! Thank you. God Bless You. And God Bless America! pic.twitter.com/vKXBd0CGH1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 марта 2018 г.

“Trump’s America is not America: not today’s or tomorrow’s, but yesterday’s. Trump’s America is brutal, perverse, regressive, insular and afraid. There is no hope in it; there is no light in it. It is a vast expanse of darkness and desolation." -- Charles M. Blow — Ed Krassenstein 💎 (@EdKrassen) 14 марта 2018 г.

Глава минспорта Украины запретил спортсменам тренироваться на территории России и принимать участие в соревнованиях. Он заявил, что спортсменам «просто опасно» находиться на территории страны, которая, по его словам, нарушает антидопинговый кодекс и систематически пренебрегает международным законодательством в сфере спорта.

В Госдуме предложили украинским спортсменам переехать в Россию https://t.co/s63k1KHnJD pic.twitter.com/JMzudR1618 — RT на русском (@RT_russian) 14 марта 2018 г.

Анна Миленина / ntv.ru

Лыжница Анна Миленина получила золотую медаль Паралимпиды, финишировав первой в спринтерской гонке на 1,5 км в классе «стоя». В лыжном забеге на 1,5 км среди спортсменов с нарушением зрения россиянка Михалина Лысова получила серебряную медаль. Бронзовую медаль принесла РФ Марта Зайнуллина, которая финишировала третьей в спринтерском забеге лыжниц на 1,1 км в классе «сидя». А горнолыжник Алексей Бугаев завоевал серебро в гигантском слаломе в классе «стоя».

Элла Памфилова заявила, что результаты президентских выборов могут быть аннулированы, если уже после голосования у кого-то из кандидатов обнаружатся незакрытые банковские счета за границей. Но пока снимать их с гонки у Центризбиркома нет никаких оснований — «что бы сейчас ни вскрылось». По сути дела, пояснила она, важно наличие или отсутствие счетов в иностранных банков только у одного кандидата — того, который одержит победу. Памфилова также пригласила в ЦИК Алексея Навального, чтобы объяснить ему, что «карусель» с помощью «мобильного избирателя» невозможна.

Кстати, Элла Памфилова в правительстве Гайдара была министром СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ. Думаю что даже сторонники реформ Гайдара согласятся, что "социальная защита населения" была, мягко говоря, не самым сильным направлением работы его кабинета — Vladimir Milov (@v_milov) 13 марта 2018 г.

ЕК заявила, что после упрощения въезда в шенгенскую зону подорожают визы. Они станут стоить 80 евро вместо 60. Срок выдачи виз сократится при этом с 15 дней до 10, заявки на получение можно будет подавать уже не за три месяца до поездки, а за полгода. Кроме того, планируется полностью перевести подачу заявки в электронный режим.

Владимир Путин допустил, что автомобильная часть Крымского моста может быть введена в эксплуатацию в мае нынешнего года вместо декабря. Аркадий Ротенберг — глава компании «Стройгазмотаж», которая является генподрядчиком строительства, — пообещал ему, что автомобильная дорога по Крымскому мосту должна была по плану открыться в декабре, но «в мае будет готова».

Владимир Путин приехал на Крымский мост pic.twitter.com/7jnr1NqBgZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 марта 2018 г.

Члены Торгово-промышленной палаты направили Дмитрию Медведеву письмо, в котором выразили опасения по поводу возможной нехватки рецептурных лекарств в аптеках страны. «Это произойдет, если будет принят законопроект, разрешающий продавать в магазинах безрецептурные препараты. Часть аптек не выдержит конкуренции и закроется», — отметили в ТПП, пояснив, что это противоречит нормам добросовестной конкуренции.