Во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего госсекретаря Рекса Тиллерсона, а ему на замену предложил начальника ЦРУ Майка Помпео. Разговоры о возможном увольнении Тиллерсона начались еще в декабре прошлого года.

Решение Трампа заменить Тиллерсона, комментирует редакция Wall Street Journal, больше всего похоже на компромисс для администрации и, возможно, также для американской внешней политики. Нельзя сказать, чтобы Тиллерсон был плохим госсекретарем. Просто у Помпео больше общего с Трампом и некоторыми иностранными лидерами во взглядах на внешнюю политику. Когда Тиллерсона только назначили госсекретарем, этот выбор объясняли тем, что он, как и Трамп, бизнесмен, то есть они должны хорошо находить общий язык. Но такой расчет не оправдался.

Рекс Тиллерсон Bannedbook.org/flickr.com

Во-первых, у Тиллерсона не складывалось с реорганизацией госдепартамента. Наиболее успешные американские госсекретари обычно первым делом расставляли силы так, чтобы это помогало преследовать их цели. По итогам руководства Тиллерсона многие места до сих пор пустуют — как в самом госдепартаменте, так и в ключевых американских посольствах (в Южной Корее, Турции и Саудовской Аравии).

Во-вторых, он разошелся с Трампом по принципиальным вопросам. Это касалось и отказа от парижского климатического соглашения, и саудовско-катарской полемики. Преимущество Помпео, соответственно, в том, что он, как и Трамп, придерживается более жесткой позиции по внешнеполитическим делам. Если Тиллерсон пытался смягчить внешнеполитическую радикальность президентской администрации, то Помпео не будет ставить перед собой такой задачи. Его главной функцией будет концептуально перестроить подходы администрации таким образом, чтобы они стали полностью независимы от влияния принципов, действовавших во время правления предыдущего президента США Барака Обамы. В первую очередь, речь идет о стратегиях в отношении Ирана и Северной Кореи. Также это касается отношений с Россией.

Поначалу Помпео, скорее всего, придется непросто: ему в наследство остается деморализованный госдепартамент. Впрочем, если ему удастся выстроить последовательную внешнеполитическую повестку, то деморализация быстро пройдет. Кроме того, у него будет группа поддержки, состоящая из других «ястребов» - таких, как Никки Хейли, постоянный представитель США в ООН, и Герберт Макмастер, советник Трампа по нацбезопасности. Таким образом, заключает редакция, замена Тиллерсона, возможно, представляет собой неплохой стратегический ход. Проблема здесь, скорее в том, что устранение несогласных становится тенденцией в администрации Трампа, а такие практики могут отпугивать лучшие кадры.

Трамп, пишет Financial Times, и раньше не пытался скрывать противоречия с Тиллерсоном, а в итоге это увенчалось скоропостижным и драматичным увольнением без предварительных объяснений. Это не было совсем неожиданным событием: «бойскаут из Техаса, которому не нравился ни Вашингтон, ни пресса, долго пытался повлиять на американскую дипломатию, преодолевая несогласия в рядах своих собственных коллег, а также часто и откровенно презрительную манеру президента». В целом комментарий сводится к тому, что Тиллерсон принципиально не вписался в среду, поэтому его выбывание вполне закономерно.

Никки Хейли Eric Bridiers/U.S. Mission Photo

Politico, между тем, переживает за судьбу иранской ядерной сделки. По мнению автора, это может быть одним из наиболее чувствительных последствий по итогам увольнения Тиллерсона. Это же и наиболее очевидный мотив его устранения. Трамп уже давно добивался того, чтобы аннулировать сделку, заключенную в 2015 г. по инициативе администрации Обамы. У отмены сделки много противников — в частности, такая перспектива не нравится ЕС.

Тиллерсон стремился смягчить радикальность. Нельзя сказать, чтобы он проявлял по отношению к Ирану какую-либо выдающуюся мягкость: в отличие от своего предшественника Джона Керри, он даже не претендовал на установление «диалога с Тегераном». Но теперь госдепартамент собирается возглавить настоящий «ястреб» Помпео, который, вероятно, будет прилагать более последовательные усилия к искоренению дипломатических достижений предыдущей администрации.