Великобритания огласила меры, которые примет в отношении России в связи с так называемым «делом Скрипаля». В их числе оказались заморозка двусторонних контактов на высоком уровне, высылка 23 дипломатов, проверка и заморозка подозрительных банковских счетов. Эти меры назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, речь идет об отравлении 4 марта бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери. Они были обнаружены в бессознательном состоянии и отправлены в больницу. Согласно заключению экспертов, Скрипаль и его дочь были отравлены одной из разновидностей нервно-паралитического яда.

Позже появились сообщения о том, что пострадал полицейский, который побывал у них дома. Он также находится в больнице в тяжелом состоянии. Сами бывшие россияне пребывают в коме, они в реанимации. Кроме того, стало известно, что симптомы отравления наблюдались у еще почти двух десятков людей.

Ресторан Zizzi, где обедал Сергей Скрипаль Peter/flickr.com

Британские власти считают Россию ответственной за отравление; как рассказала, выступая перед нижней палатой парламента, Тереза Мэй, люди были отравлены производящимся в России химическим веществом под названием «новичок». Она заявила, что воспринимает действия России, из-за которых пострадали британские подданные, как акт нападения на Британию, и подчеркнула, что отношения между странами «не могут быть прежними».

14 марта Великобритания на заседании Совета Безопасности ООН обвинила Россию в нарушении Конвенции ООН о запрещении химического оружия. В тот же день, сновь выступая в парламенте, Мэй объявила о требовании выслать дипломатов (им даны сутки на то, чтобы покинуть страны) и сообщила, что Лондон отзывает свое приглашение главе МИД России Сергею Лаврову. Кроме того, Лондон решил не отправлять на чемпионат мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года, ряд высокопоставленных чиновников, передает интернет издание Lenta.Ru.

По сообщению газеты «Коммерсантъ», в британском парламента обсуждались и весьма жесткие меры воздействия на Россию наподобие включения ее в список стран, спонсирующх терроризм. Однако о готовности Лондона сделать и этот шаг Мэй пока не говорила. В то же время она поддержала ряд дополнительных вариантов воздействия на Москву, предложенных депутатами.

Как отмечает издание, британцы уверены том, что против РФ будут приняты меры на международном уровне — в частности, в рамках Евросоюза и НАТО. Лондон заблокировал принятие в Совете Безопасности ООН предложенного Москвой проекта заявления по поводу отравления Скрипаля. Как заявил пресс-секретарь постоянного представительства России при Совбезе ООН Федор Стржижовский, это было сделано «в грубой форме под политизированными предлогами», передает информационное агентство ТАСС.

Постоянный представитель России при ООН заявил, что Москва готова к расследованию и не боится, поскольку непричастна к случившемуся. При этом он попросил подумать, кому выгодно отравить шпиона после обмена, накануне президентских выборов и в преддверии чемпионата мира по футболу. Между тем Лондон отказался предоставлять Москве образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль. Об этом заявил и. о. постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен в ходе заседания Совета Безопасности ООН, трансляция которого велась на сайте ООН.

Джонатан Аллен UN Geneva/flickr.com

В Москве пообещали дать скорый ответ на «беспрецедентно грубую провокацию».

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. По его мнению, полного разрыва дипломатических отношений между Англией и Россией не будет, однако охлаждение их продолжится, и политическая «зима» сменится «сильными морозами».

«Думаю, тему последствий для России можно разделить на несколько подтем. Первая – это политическая сфера. Здесь ничего хорошего не произойдет. Дипломатические отношения, понятно, разорваны не будут — британцы на сегодняшний момент решили, что не надо отзывать послов, можно только выслать часть российских дипломатов.

Почему не стали отзывать послов? Думаю, потому что понимают, что на каком-то этапе посла все равно придется возвращать, и не факт, что Россия к тому времени пойдет на уступки. То есть выйдет так, что британцы посла отозвали, а потом вынуждены были, не получив ничего взамен, вернуть его обратно. А это — потеря лица. Поэтому решили лицо не терять и посла не отзывать.

Как я понимаю, видимо, уже в ближайшее время будет принят британский вариант «закона Магнитского». Но к этому закону уже как-то привыкли: когда его принимали, это было что-то экстраординарное, а сейчас уже столько всего произошло и столько санкционных списков составлено, что еще один такой закон вряд ли что-то серьезно изменит.

Ну, будут теперь отсутствовать какие-то консультации на высоком уровне. Но, в общем, их раньше было немного. Визит Джонсона в Москву откладывался в связи с событиями в Сирии; потом все-таки произошел, но ничего в ходе этого визита переломного, важного не случилось – произошел, и ладно, о нем очень быстро забыли. Так что с формальной точки зрения в политике несколько усилилось похолодание, но некоторый его уровень наблюдался и раньше. Просто была «зима», а сейчас установились «сильные морозы».

Если говорить о реакции в области экономической… Сейчас много рассуждают о том, что в Англии вот-вот возьмутся за российских олигархов. Ну, за них хотели взяться и раньше — уже расследуют, на правильные ли деньги они приобрели свою недвижимость. Но тут есть такой момент: в России привыкли, что многие решения могут быть приняты и реализованы в несколько дней; в Англии же такое невозможно. Там если надо оспорить владение собственностью, то получается длительный процесс с непредсказуемым результатом. Если помните, был суд Березовского и Абрамовича, и никто не мог предсказать, чем все закончится.

Так что тут тоже все будет очень непросто: нужно много чего доказать. И в любом случае это будет достаточно длительный процесс. Плюс еще вопрос, захотят ли трогать всех или только кого-то конкретно. Ну, вообще-то скорее выберут второе. То есть, скорее всего могут пострадать какие-то конкретные фигуры, но повального изгнания российских олигархов скорее всего не будет.

Есть британские инвестиции в Россию. Об этом никто вообще ничего не говорит, потому что британское правительство должно поощрять свой бизнес.

Выступление президента ФИФА Джанни Инфантино на церемонии старта тура Кубка чемпионата мира по футболу 2018 г. kremlin.ru

То же самое — и с обсуждением того, кого Лондон не пустит на чемпионат мира по футболу. Кого не пустят? Там не будет конкретных британских деятелей, может быть, и из других стран многие не приедут. Но о том, чтобы не пускать всю футбольную сборную, не идет и речи. Потому что как ее не пустишь? Тогда получится, что она должна будет пропустить и следующий чемпионат, который пройдет в Катаре. А пропуск двух чемпионатов подряд для страны-родоначальника футбола неприемлем, для нее и пропуск одно чемпионата неприемлем. То есть и для спортсменов, и для болельщиков (а болельщики — это избиратели) это не годится. Поэтому тут тоже решили пойти по паллиативному пути. Потому что если запретить спортсменам ехать — а вдруг они возьмут и поедут? Это же не государство посылает, а Федерация футбола.

Кстати, тут можно провести некоторую параллель с Россией, хотя и чуть с иными акцентами. Помните, перед Олимпиадой в Пхенчхане тоже все говорили: будут бойкотировать, не будут? Ехать, не ехать? И на каком-то этапе стало ясно, что, скорее всего, немалая часть спортсменов поедут вне зависимости от того, какими будут политические решения. Потому что для них эта Олимпиада может быть последним шансом, и терять его из-за каких-то политических вопросов они не собираются. Словом, хотя в других вопросах мы очень разные с британцами, в этом — в чем-то сходны. Так что и тут тоже ничего особенно ждать не нужно.

Теперь вопрос о совместных действиях. Все западные страны выразили солидарность с Англией. Но тут начинаются вопросы. Американцы, например, обвиняют Россию, но целый ряд стан от этих обвинений воздерживается. Они говорят, что надо расследовать все, и так далее. Так что выработать какую-то консенсусную позицию Североатлантического блока в отношении России будет очень сложно. В особенности если говорить не о декларативной позиции, а о позиции реальной, о том, что надо делать. Надо жестко играть против России или не надо.

То же самое относится, скажем, и к проблеме энергетической. Что надо сделать? Что снижать зависимость от России надо, с этим согласны практически все. Ну, может быть, кроме западных энергокомпаний, которые поддерживают с Россией давние, со времен Советского Союза, партнерские отношения. Но вот как это делать – тут уже вопрос. Вот «Северный поток-2» — это что? Надо его блокировать или надо разрешить, просто как-то ограничив, чтобы совсем уж не разорить Украину? Одновременно при этом снижая зависимость от России — скажем, до 2030 года. Позиция Германии сейчас скорее вторая, да и позиции Австрии и Венгрии носят сдержанный характер. Британцы могут стоять на первой позиции, но много стран считает, что не надо рисковать: вдруг Россия с Украиной будут как-то конфликтовать еще сильнее, а мы зимой замерзнем без газа? И что тогда делать? Наши избиратели нас не поймут!

Трубы для "Северного потока-2" nord-stream2.com

И последний вопрос — юридический. Тут, думаю, расследование уже активно проходит и никакой другой версии, кроме российской, не рассматривается. И что не исключено, что будут предъявлены обвинения каким-то российским деятелям. Россия этого, конечно, не признает; дальше события будут развиваться в чем-то по модели «дела Литвиненко», но с одним важным нюансом. Если в «деле Литвиненко» британские власти все же пытались как-то смягчить внешний эффект от него (мол, не надо доводить Кремль до крайности, не надо его раздражать — в конце концов, может, мы как-то о чем договоримся), то здесь такого не произойдет. В этом смысле сейчас — совершенно другая ситуация.

Потому тема останется на слуху в течение очень долгого времени. Даже тема Литвиненко звучала долгое время, несмотря на то, что британские элиты как-то хотели смягчить ситуацию. Но общественное мнение не позволило им этого сделать. А с «делом Скрипаля» этого случиться не может. Там и правительство настроено совершенно иначе. Поэтому тема не то что не будет закрыта (ее закрыть невозможно, как это было с «делом Литвиненко»), но не будет даже и как-то прикрыта.

Так что отношения, конечно, будут плохими. Но, думаю, до крайности доходить не будет. Будут смотреть дальше — что будет с позицией России (не только по этому вопросу, а и по ракетам, например, где тоже, наверно, будет делаться попытка выработать некую общую позицию Запада)», — сказал Алексей Макаркин.

Добавим: по последним данным глава британского МИД Борис Джонсон пообещал предоставить для оценки Организации по запрещению химического оружия образцы вещества, которым, предположительно, были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Министр заявил, что существуют «неоспоримые доказательства того, что это Россия».