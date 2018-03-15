18 марта — не только дата выборов президента России, но и очередная годовщина присоединения Крыма. В этот день в 2014 году в Кремле был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ. Так что сейчас хорошее время для подведения некоторых итогов.

Так, например, «Левада-центр» провел опрос, который показал, что число россиян, считающих, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, вернулось к максимуму в 70%, зафиксированному в марте 2015 году.

Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым kremlin.ru

Лишь 15% респондентов полагают, что оно принесло больше вреда. При этом количество тех, кто одобряет присоединение, заметно больше — 86% — и остается стабильным на протяжении всех четырех лет. В то же время число тех, кто считает, что Россия нарушила свои международные обязательства, возросло с 10% в ноябре 2014 года до 14%, а число уверенных в обратном уменьшилось с 78 до 74%. К россиянам, которые не одобряют присоединение Крыма, две трети опрошенных не испытывают никаких особых чувств, о раздражении к ним говорят 18%.

В среду, 14 марта, президент Владимир Путин во время своего рабочего визита в Крым посетил концерт-митинг в Севастополе, который был приурочен к четвертой годовщине присоединения полуострова к России.

Владимир Путин на объединённом митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым» kremlin.ru

Путин поблагодарил крымчан за то, что они четыре года назад «приняли историческое решение» и «восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена». Президент напомнил свою позицию: по его мнению, Крым и Севастополь отошли Украине незаконно.

Также в Крыму Путин посетил новый терминал международного аэропорта в Симферополе и стройку Крымского моста. Общаясь со строителями, президент отметил, что движение автомобилей по мосту может быть запущено и раньше декабря. Аркадий Ротенберн, владелец «Стройгазмонтажа», компании-подрядчика строительства, после заявил, что мост будет запущен в эксплуатацию раньше проектных сроков — не в декабре 2018 года, а уже в мае.

Министр энергетики Александр Новак доложил президенту, что новые энергоблоки Симферопольской (Таврической) и Севастопольской (Балаклавской) ТЭС 470 МВт будут запущены в конце мая. «В целом мы в течение 2018 года закончим строительство вторых пусковых станций. Планируем, что в Севастополе — это июнь, в Симферополе, наверное, где-то во втором полугодии», — сказал министр, отметив, что ввод второй очереди уже не критичен, так как основная генерация к этому времени уже будет запущена.

Владимир Путин с Министром энергетики Александром Новаком kremlin.ru

Визит руководителей государства в Крым всегда вызывает реакцию не только Украины, но и стран Запада. Так, Госдеп США в среду выпустил обращение в связи с четвертой годовщиной присоединения Крыма к России, в котором осудил поездку президента Владимира Путина на полуостров.

Представитель ведомства Сара Сандерс заявила, что президент Путин своими действиями «подтвердил ложные притязания на территорию Украины и еще раз открыто продемонстрировал пренебрежение российского правительства по отношению к международному порядку и неуважение территориальной целостности других стран».

Сара Сандерс Wikimedia Commons

Также в очередной раз была подтверждена позиция, что санкции США против России не будут отменены до тех пор, пока полуостров не вернется к Украине. Особо подчеркивается, что референдум 2014 года был «сфабрикованным и незаконным», а решение о воссоединении Крыма с Россией принималось под давлением со стороны «тяжеловооруженных российских войск».