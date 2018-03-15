Следственный комитет начал доследственную проверку инцидента с самолетом Ан-12, из которого в аэропорту Якутска высыпались слитки золота.

Согласно данным ведомства, ​у самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус», выполнявшего рейс по маршруту рудник Купол — Якутск — Красноярск, при наборе высоты были повреждены створки грузового люка из-за смещения груза. Самолет, по данным ведомства, вез принадлежащий Чукотской горно-геологической компании и содержащий золото концентрат в слитках общим весом около 9,3 тонн. «При наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза — концентрата, содержащего драгоценный металл, в слитках весом около 9,3 т, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании», — сообщили в Следственном комитете.

В результате аварии створка грузового люка упала на территории авторынка, а часть золота просто рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. Сам же самолет благополучно приземлился в аэропорту Маган (Якутск).

Полиция на месте происшествия / ren.tv

По предварительной версии, причиной происшествия стала неправильная фиксация груза.

Руководитель департамента по информационной политике администрации главы и правительства Якутии Роман Мандзяк рассказал, что, по его данным, самолет вез груз для Красноярского аффинажного завода.

«Самолет летел из Чукотки с посадкой в Якутске на дозаправку, летел в Красноярск. По имеющейся информации, перевозили ценный металл. Часть груза при открытии створки выпала на взлетную полосу. Насколько я понимаю, в Красноярске у нас аффинажный завод, видимо, туда груз везли. Пока расследование будет идти», — пояснил он.

По словам Мандзяка, аэропорт Якутск в обслуживании самолета участия не принимал. «Обслуживание проводилось силами экипажа, у них свои техники работали. Жертв нет», — добавил он.

Месторождение Купол принадлежит Чукотской горно-геологической компании, «дочке» канадской фирмы Kinross. Глава московского представительства компании Станислав Бородюк сообщил «Интерфаксу», что в самолете были слитки из сплава Доре — золото-серебряного сплава, содержащего не менее 70 % золота или серебра. «На борту находились семь членов экипажа и два представителя компании, никто из них не пострадал», — добавил он. Бородюка утверждает, что груз был собран.

Всего, по доступным данным, было собрано 172 слитка весом по 20 кг каждый. Неизвестно, сколько было золота и серебра в этих слитках, но всего это 3440 кг. Если это сплав с серебром, то «рассыпанный» груз стоит более 100 млн рублей, если сплав с золотом — то более 8 млрд рублей.

Створка люка самолета АН-12

Изначально, напомним, издание YakutiaMedia со ссылкой на очевидцев сообщило, что после взлета самолета на взлетно-посадочной полосе оказались часть груза — «золото, бриллианты и платина». На официальном сайте аэропорта было опубликовано сообщение о том, что у взлетевшего самолета Ан-12 воздушным потоком сорвало створку грузового люка, однако о потере части груза не сообщалось.

Сразу после публикации сообщений о происшествии жители Якутска «ринулись в Маган искать рассыпанное из самолета золото», сообщает YakutiaMedia.

По всему периметру падения драгметаллов, площадь которого составляет несколько квадратных километров, ходят люди, а в социальных сетях почти сразу появилась карта, на которой обозначена территория падения ценного груза.