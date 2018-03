«Коммерсантъ»: «Не отвлекаясь на футбол». Опасные производства смогут продолжить работу во время ЧМ-2018.

«Хакер, шер, репост»: схемы хищения средств мошенники находят в соцсетях.

«Импорта мало не бывает»: США готовят новые ограничения в торговле с Китаем.

«Трагично, что президент Путин решил действовать так»: «Ведомости» публикуют полный текст заявления Терезы Мэй.

«Россияне стали меньше сомневаться в пользе Крыма»: сказались предвыборная мобилизационная накачка и рост зарплат.

«Сколько Сбербанк тратит на бонусы "Спасибо"»: банк запланировал расходы на программу лояльности в 22 млрд рублей — в 1,7 раза больше, чем в прошлом году.

РБК: «Мэйские указы». Премьер-министр Великобритании объявила о высылке российских дипломатов.

«Газовая атака не задела "Газпром"»: российский концерн разместил второй за год выпуск еврооблигаций.

«Российский долг иностранцами красен»: нерезиденты увеличили вложения в ОФЗ до рекордного уровня.

«Известия»: «Ждите ответа». Москва приступила к подготовке ответных мер на скандальные решения британского правительства.

«Вкладчиков запомнят навеки»: Банк России занесет всех клиентов кредитных организаций в блокчейн.

«Смертность от гриппа упала на 60%»: в 2017 году зафиксировано рекордно низкое количество летальных исходов.

«Газета.ru»: «Властям Великобритании истина не нужна». Совбез ООН по требованию Великобритании обсудил «дело Скрипаля».

«Экономика России: в погоне за миром». Минэкономразвития утверждает, что рост российской экономики ускорился до 2%.

The Economist: «Канцлер хвастается хорошими новостями, но воздействие Brexit'а нетрудно заметить» (The chancellor boasts of good news, but the Brexit effect is plain to see). Канцлер британского казначейства подчеркивает сокращение бюджетного дефицита, но рост экономики Британии может в этом году оказаться самым медленным среди стран G20.

Bloomberg: «Британия потребовала высылки 23 российских дипломатов» (UK Orders Expulsion of 23 Russian Diplomats). Премьер-министр Британии Тереза Мэй потребовала, чтобы 23 российских дипломата покинули ее страну в связи с отравлением бывшего шпиона и его дочери на территории Британии.

The Wall Street Journal: «Франция атакует Apple и Google за "неправомерные коммерческие практики"» (France Targets Apple, Google for ‘Abusive Commercial Practices’). Франция хочет оштрафовать компании Apple и Google за то, что они злоупотребляют положением в ущерб французским разработчикам программного обеспечения. Всё это происходит на фоне продолжающейся конфронтации с США из-за введения протекционистских пошлин.

The Washington Post: «"Студентам надоело". По всей стране запланированы акции по прошествии месяца со дня стрельбы во Флориде» (‘Students have just had enough:’ Walkouts planned across the nation one month after Florida shooting). Учащиеся из тысяч школ в США устраивают акцию в знак протеста против насилия с использованием огнестрельного оружия и в память о массовом расстреле во Флориде.

The Telegraph: «Почему профессор Стивен Хокинг так и не получил нобелевскую премию» (Why Professor Stephen Hawking never won the Nobel Prize). Стивен Хокинг за свои выдающиеся заслуги получил множество наград, однако нобелевская премия ему так и не досталась.

Al Jazeera: «Майк Помпео о мусульманах, пытках и Гуантанамо» (Mike Pompeo on Muslims, torture and Guantanamo Bay). Новый госсекретарь США Майк Помпео имеет богатый и неоднозначный послужной список. Вопрос в том, каковы сейчас его взгляды.