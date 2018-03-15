Кандидат в президенты России Владимир Жириновский заявил, что «если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру». Таким образом он прокомментировал инцидент с Ксенией Собчак, которая ранее расплакалась на дебатах из-за того, что ведущий Владимир Соловьев не останавливал других участников, когда те ее перебивали.

Можно, конечно, обсуждать характер Ксении Собчак, а можно обратить внимание на то, что своими слезами она, кажется, не обрушила свой рейтинг, не потеряла доверие избирателей и не распугала сторонников. Может быть Жириновский ошибается, и в российской политике уже есть место не только для сильных, мощных и подавляющих все вокруг людей?