Ангелу Меркель официально избрали канцлером Германии — в четвертый раз. Этому предшествовал полугодовой период формирования правительства, который начался с провала коалиционных переговоров и угрозы повторных выборов. В итоге была воссоздана коалиция в прежнем составе — консервативный блок и социал-демократы. The Economist рассуждает о перспективах нового правительства.

Это правительство Германии, пишет автор, формировалось незаурядно долго. На это ушло шесть месяцев, а это очень много с учетом того, что правительство избирается всего на четыре года, то есть на работу ему осталось всего три с половиной. А если также учесть предвыборную кампанию перед следующими выборами, то остается и вовсе три года, потому что во время предвыборной гонки работоспособность правительства обычно падает.

Ангела Меркель приносит присягу Fraktion DIE LINKE/flickr.com

Едва ли Меркель захочет избираться канцлером и на следующий срок. Таким образом, ее нынешнее восстановление в этом качестве, по всей видимости, открывает начало итогового этапа ее правления. Проблема нового правительства не только в том, что у него мало времени, но и в том, что у него довольно скромная поддержка. Коалиция была образована с большим трудом, а в парламенте у нее есть серьезные оппоненты.

Автор задается вопросом, как быть правительству при имеющихся ограничениях. При оценке его потенциала их необходимо учитывать. Во внутренней политике пространство для маневров значительно сужено за счет того, что коалиция требовала компромисса между представителями трех партий — Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза и социал-демократов. Едва ли партиям удастся в полной мере удовлетворить желания своих электоратов.

Ангела Меркель принимает поздравления raktion DIE LINKE/flickr.com

Гораздо больше возможностей для этого правительства открывается на международном поприще. Во внешней политике у Меркель сложилась выгодная репутация рационального и опытного политика, которая позволяет ей выступать в качестве лидера при решении международных проблем, а их сейчас немало. По мнению автора, это и есть та область, где четвертое правительство Меркель может добиться наиболее запоминающихся результатов.

Самый удобный способ увязать между собой внутреннюю и внешнюю повестки — это сосредоточиться на регулировании положения дел в ЕС. Это позволит использовать внешнее влияние в интересах внутренней политики. Для обустройства дел в ЕС имеются удачные условия: у Германии есть потенциально хороший партнер в лице Франции, возглавляемой Эммануэлем Макроном. Такое партнерство может быть направлено на углубление интеграции внутри блока.

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель в штаб-квартире НАТО в Брюсселе NATO/flickr.com

Возможно, правда, не с таким размахом, как некогда планировалось. По крайней мере, оборонная, экономическая и внешнеполитическая интеграция оказались под большим вопросом, особенно по итогам недавних выборов в Италии. Но наиболее важна сейчас интеграция еврозоны, и в этой области препятствий меньше. У Макрона даже уже есть на этот счет план, который он изложил через несколько дней после последних немецких выборов. А у Германии теперь есть министр финансов Олаф Шольц от социал-демократов, который относится к таким начинаниям гораздо более дружелюбно, чем его предшественник Вольфганг Шойбле от ХДС.

Впрочем, при общем консенсусе у коалиции пока отсутствуют практический план по поводу того, как пойти Макрону навстречу. Еще одно затруднение состоит в том, что по итогам последних выборов значительный вес в парламенте набрали партии, скептически относящиеся к интеграции. Даже при поддержке проевропейских Зеленых правительство не застраховано от парламентского бунтарства