Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей: Росатом имеет огромный портфель зарубежных заказов

Росатом занял первое место среди госкомпаний в рейтинге лучших работодателей России крупнейшего рекрутингового портала страны HeadHunter по итогам 2017 года. Рейтинг составлялся в восьмой раз. В нём приняли участие более 1000 компаний. Результаты рейтинга были опубликованы 12 марта.



«В рейтинге HeadHunter Росатом принимает участие с 2012 года. За 5 лет участия госкорпорация поднялась на 30 позиций - с 32 на 2 место, став лучшей госкорпорацией для работы в стране. Это самый большой рост за всю историю рейтинга среди работодателей-участников по суммарному индексу, складывающемуся из трёх показателей - результатов голосования соискателей, уровня вовлеченности работников и эффективности службы управления персоналом организации, - отмечает эксперт рейтинга работодателей России портала HeadHunter Нина Осовицкая. - Итоговый Индекс Росатома составил 138, против 125 в прошлом году, превысив прошлогодний индекс победителя рейтинга».



«Быть лидером, поднявшись так быстро, и стабильно удерживаться в топе лучших работодателей России на протяжении трёх лет, когда с каждым годом конкуренция среди участников рейтинга стремительно растет, одновременно и почетно, и непросто. А приближение на одну позицию к вершине рейтинга ещё ценнее - делится директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева. – Амбициозные, масштабные и инновационные задачи, которые сегодня стоят перед госкорпорацией в стране и за её пределами, являются залогом для дальнейшего успешного движения атомной отрасли вперед».



Виталий Монкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП):



Атомная энергетика – очень специфическая отрасль. С одной стороны, специалисты для отрасли готовятся долго и являются штучным товаром. С другой стороны, в России для таких специалистов, по сути только один, работодатель – это Росатом. Получается своеобразный брак по расчету, все стороны крайне заинтересованы друг в друге: Росатом ценит специалистов, специалисты ценят Росатом.



Еще одна причина того, что Росатом является самым перспективным работодателем среди госкомпаний – это возможности для работы за границей. Российская компания имеет огромный портфель зарубежных заказов. Энергоблоки Росатома сооружаются в 12 странах мира, большинство – в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Проекты долгосрочные, требующие специалистов, готовых уехать в другую страну. Такие проекты, как правило, укрепляют отношение работодателя и сотрудников, особенно если говорить о работе в весьма специфичных для россиян восточных странах, таких как Китай, Индия или Бангладеш.