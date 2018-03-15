Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
15 марта 2018, четверг, 16:13
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Московские долгострои сдадут в эксплуатацию до 2019 года
Тюменца задержали за хранение наркотиков весом более 3 граммов
Юные тюменцы смогут выбрать работу из 45 различных специальностей в первую смену «Отрядов мэра»
Серия терактов предотвращена в одном из торговых центров Тюмени
Тюменец разыскивает сбитых женой пешеходов (ВИДЕО)
Тюменец, получивший тяжелую травму головы в спецназе тюменского УФСИН, заново учится ходить
Ушел из жизни Александр Рощин
38-летняя женщина в Тюмени самостоятельно обнаружила у себя рак молочной железы
Житель Тюмени готов продать почку ради ЧМ-2018
В Украине решается судьба договора о дружбе с Россией
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
15 марта 2018, 14:34
биатлон лыжи Паралимпиада Россия
Николай Яременко

Паралимпийские награды России

Церемония открытия Паралимпиады-2018
Церемония открытия Паралимпиады-2018
Republic of Korea/flickr.com

Российские паралимпийцы, допущенные к участию в Паралимпиаде-2018, завоевали уже 17 наград, в том числе шесть золотых медалей и семь серебряных. Если говорить об общекомнадном медальном зачете, то россияне в нем на втором месте, уступают они только сборной США с 21 медалью. У команды Словакии также шесть золотых медалей, как и у россиян, но серебряных пока только две, а бронза — одна.

В российскую делегацию, приехавшую на Паралимпиаду, вошли 75 человек, в том числе 30 спортсменов и шесть спортсменов-ведущих. При этом все россияне выступают в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов», так как Международный паралимпийский комитет до сих пор еще не снял дисквалификацию с Паралимпийского комитета России.

 
Екатерина Румянцева (золото) и Анна Миленина (серебро)
Republic of Korea/flickr.com

Напомним, эта дисквалификация была наложена в связи с тем же допинговым скандалом, в результате которого Олимпийский комитет России подвергся дисквалификации. В итоге российские паралимпийцы вообще не смогли выступить на Паралимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.

Ситуация у олимпийцев была лучше: они были допущены к участию в Играх в Рио. Однако на Играх в Пхенчхане они выступали под белым олимпийским флагом вместо флага России и не получили права использовать российскую символику даже на церемонии закрытия Олимпиады-2018.

Дисквалификация с олимпийцев была снята только по окончании Олимпийских игр, когда стало ясно, что нет оснований говорить о массовом применении допинга теми спортсменами, которые были приглашены на Игры Международным олимпийским комитетом. Возможно, нечто подобное произойдет и с Паралимпийским комитетом России, если только в допинг-пробах российских паралимпийцев не будет обнаружено запрещенных веществ.

Что же касается медалей, то золотые награды получили биатлонистка Екатерина Румянцева (спринт и индивидуальная гонка в классе «стоя») и Михалина Лысова (класс слабовидящих), серебряные награды завоевали Анна Миленина (спринт и индивидуальная гонка, класс «стоя»), Марта Зайнуллина (класс «сидя») и Михалина Лысова. У Ирины Гуляевой (класс «сидя») — бронзовая медаль, передает информационное агентство ТАСС.

 
Марта Зайнуллина
Republic of Korea/flickr.com

В лыжных гонках золото выиграли Румянцева и Миленина. Кроме того, на счету Милениной также серебряная медаль, у Лысовой — серебряная и бронзовая, у Зайнуллиной — бронзовая. В горнолыжном спорте золото и серебро у Алексея Бугаева (класс «стоя»), бронза — у Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).

Побеседовать с «Полит.ру» о выступлениях паралимпийцев и ситуации их допуском на международные соревнования согласился Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт». По его мнению, хорошие результаты российских паралимпийцев все же не повлияют на отношение международных спортивных структур к россиянам.

«Считаю, надо поддержать всех наших паралимпийцев, которых все-таки допустили до Игр, несмотря на абсолютно бездействовавший Российский паралимпийский комитет. Эта структура фактически вообще никаким образом не поучаствовала в защите и поддержке российских паралимпийцев полтора года назад, когда их отстраняли от Игр в Рио-де-Жанейро.

Да, мы видим, что российские паралимпийцы выступают хорошо. Но лучше ли они показывают себя, чем олимпийцы, как сейчас стали говорить? По большому счету, сложно сказать, лучше ли они производят в целом впечатление, чем спортсмены, выступавшие от России на Олимпиаде — это разные дисциплины, несравнимые.

 
Михалина Лысова и ее ведущий  Алексей Иванов
Republic of Korea/flickr.com

Вообще не очень корректно сравнивать спортсменов с какими-то физическими ограничениями со спортсменами, выступающими на Олимпиаде. Традиционно наши паралимпийцы — вспоминая Игры 2006, 2008, 2010 годов, можно это заметить — получают довольно много наград. Но надо иметь в виду, что там есть довольно разные направления в рамках каждой дисциплины: отдельно есть соревнования среди слабовидящих, отдельно — для людей с нарушениями ментального развития, и так далее. Поэтому количество медалей в принципе не должно вводить в заблуждение — надо понимать, что комплектов наград разыгрывается очень много.

Хотя все равно любая победа — это хорошо. Но я не стал бы пока прогнозировать, что это что-то радикально изменит в отношении к российским олимпийцам или паралимпийцам со стороны международных структур. Как и со стороны российских структур, честно говоря — не думаю, что они сильно поменяют свою политику, увидев достижения паралимпийцев. 

Да, для России в целом эти достижения имеют значение: мы показываем, что в стране есть, несмотря на физические ограничения, люди, стремящиеся в любом состоянии заниматься спортом. Более того, их личный пример часто дает другим силы жить, существовать в случае получения какого-то увечья.

 
Церемония открытия Паралимпиады-2018
Republic of Korea/flickr.com

Для многих, в частности, таким примером стала пловчиха Олеся Владыкина, которая в путешествии попала в аварию и лишилась руки, когда ее машина упала в пропасть. Однако она спустя какое-то время преодолела депрессию и желание наложить на себя руки и вернулась в плавание. И стала завоевывать паралимпийские награды. Так что все, что делают паралимпийцы, они делают не зря», — сказал Николай Яременко.

Паралимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 18 марта. Всего на Играх 2018 года разыгрывается 80 комплектов наград.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Сергей Лавров
Лавров объявил о высылке британских дипломатов из России
Прощание с Олегом Табаковым
Путин простился с Олегом Табаковым
Юрий Луценко, генпрокуратур Украины
Генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта в Раде
Верховный суд РФ.
Путин предложил перевести Верховный суд в Петербург
Максим Орешкин
МЭР опровергло обсуждение повышения пенсионного возраста
16:10 Роструд запустил собственный вариант LinkedIn‍
16:09 Движение «Голос» лишилось аренды колл-центра для выборов
15:54 Рада утвердила отставку главы Нацбанка Украины
15:40 Глава Минобороны Великобритании предложил России «отойти и заткнуться»
15:32 ВТБ выкупил 29% акций «Магнита»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Хавкин
Владимир Хавкин 1920-1929гг.
15 марта 1860 года родился биолог Владимир Хавкин, создатель вакцин против чумы и холеры.
15:23 Кудрин рассказал о первых решениях при его назначении премьером
15:09 СМИ раскрыли план повысить явку на выборах-2018 с помощью селфи
14:52 В Англии найден клад галльских монет
14:46 Франция объявит о мерах против России в связи с отравлением Скрипаля
14:21 Заявления о голосовании на нескольких участках подали почти 40 тысяч россиян
13:58 Путин назвал свой псевдоним во время работы в разведке
13:54 Путин простился с Олегом Табаковым
13:53 Премьеры Словакии и Словении объявили об уходе в отставку
13:39 Генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта в Раде
13:27 «Сколково» проводит крупнейший в Восточной Европе робототехнический Форум 24 апреля
13:07 Минпромторг расширил список роскошных автомобилей
13:03 СК нашел собственника выпавших из самолета слитков драгметаллов
13:03 Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона
12:59 Власти Москвы отказались предоставлять льготную ипотеку по реновации
12:51 Глава британского МИДа пригрозил «друзьям Путина»
12:42 Путин и Патрушев рассказали о штурме театрального центра на Дубровке в 2002 году
12:41 Ростуризм отметил рост потока туристов из США в Россию‍
12:36 Путин предложил перевести Верховный суд в Петербург
12:22 В МЭР опровергли обсуждение в правительстве повышения пенсионного возраста
12:15 Путин пообещал российскую миссию на Марс в 2019 году
11:57 Великобритания предоставит ОЗХО образцы вещества по делу Скрипаля
11:55 СМИ рассказали о прослушке чиновников из Дагестана с 2014 года
11:49 МИД РФ пообещал Великобритании ответ на высылку дипломатов
11:34 Впервые удалось записать звук грома от «грязной грозы»
11:30 «Яндекс» создал первый браузер с голосовым помощником‍
11:15 ЦБ аннулировал лицензию «Вэлтон Банка»
11:14 Отечественный сегмент МКС станет автономным к 2021 году
11:11 В Якутии из самолета выпали тонны золота
10:57 Посольство России в Лондоне предупредило британцев о сложностях с визами
10:54 Франция воздержалась от обвинений в адрес России из-за Скрипаля
10:42 Минздрав предложил запретить кальяны в кафе и гостиницах
10:37 США заблокировали в ООН проект заявления России и Китая по КНДР
10:37 Источник уточнил причину отставки Рекса Тиллерсона
10:21 В московских аэропортах из-за непогоды задержано и отменено более 40 рейсов
10:16 Экс-губернатор Омской области избран в Совет Федерации
10:14 Опасные производства в России не закроют на время ЧМ-2018
10:00 ФИФА подтвердила участие всех 32 сборных в ЧМ-2018
09:33 Попавшим под санкции США и ЕС запретили инвестировать в Telegram
09:18 Опрошенные россияне стали чаще видеть пользу в присоединении Крыма
09:17 В МХТ началась церемония прощания с Олегом Табаковым
09:15 ЦБ лишил лицензии банк «Кредит Экспресс»
08:55 Жириновский предложил Собчак не начинать карьеру политика
08:50 На российских дорогах появится желтая и синяя разметка‍
08:37 Госдеп США осудил визит Владимира Путина в Крым
08:28 СМИ назвали основную версию смерти соратника Березовского
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.