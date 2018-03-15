Российские паралимпийцы, допущенные к участию в Паралимпиаде-2018, завоевали уже 17 наград, в том числе шесть золотых медалей и семь серебряных. Если говорить об общекомнадном медальном зачете, то россияне в нем на втором месте, уступают они только сборной США с 21 медалью. У команды Словакии также шесть золотых медалей, как и у россиян, но серебряных пока только две, а бронза — одна.

В российскую делегацию, приехавшую на Паралимпиаду, вошли 75 человек, в том числе 30 спортсменов и шесть спортсменов-ведущих. При этом все россияне выступают в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов», так как Международный паралимпийский комитет до сих пор еще не снял дисквалификацию с Паралимпийского комитета России.

Екатерина Румянцева (золото) и Анна Миленина (серебро) Republic of Korea/flickr.com

Напомним, эта дисквалификация была наложена в связи с тем же допинговым скандалом, в результате которого Олимпийский комитет России подвергся дисквалификации. В итоге российские паралимпийцы вообще не смогли выступить на Паралимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.

Ситуация у олимпийцев была лучше: они были допущены к участию в Играх в Рио. Однако на Играх в Пхенчхане они выступали под белым олимпийским флагом вместо флага России и не получили права использовать российскую символику даже на церемонии закрытия Олимпиады-2018.

Дисквалификация с олимпийцев была снята только по окончании Олимпийских игр, когда стало ясно, что нет оснований говорить о массовом применении допинга теми спортсменами, которые были приглашены на Игры Международным олимпийским комитетом. Возможно, нечто подобное произойдет и с Паралимпийским комитетом России, если только в допинг-пробах российских паралимпийцев не будет обнаружено запрещенных веществ.

Что же касается медалей, то золотые награды получили биатлонистка Екатерина Румянцева (спринт и индивидуальная гонка в классе «стоя») и Михалина Лысова (класс слабовидящих), серебряные награды завоевали Анна Миленина (спринт и индивидуальная гонка, класс «стоя»), Марта Зайнуллина (класс «сидя») и Михалина Лысова. У Ирины Гуляевой (класс «сидя») — бронзовая медаль, передает информационное агентство ТАСС.

Марта Зайнуллина Republic of Korea/flickr.com

В лыжных гонках золото выиграли Румянцева и Миленина. Кроме того, на счету Милениной также серебряная медаль, у Лысовой — серебряная и бронзовая, у Зайнуллиной — бронзовая. В горнолыжном спорте золото и серебро у Алексея Бугаева (класс «стоя»), бронза — у Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).

Побеседовать с «Полит.ру» о выступлениях паралимпийцев и ситуации их допуском на международные соревнования согласился Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт». По его мнению, хорошие результаты российских паралимпийцев все же не повлияют на отношение международных спортивных структур к россиянам.

«Считаю, надо поддержать всех наших паралимпийцев, которых все-таки допустили до Игр, несмотря на абсолютно бездействовавший Российский паралимпийский комитет. Эта структура фактически вообще никаким образом не поучаствовала в защите и поддержке российских паралимпийцев полтора года назад, когда их отстраняли от Игр в Рио-де-Жанейро.

Да, мы видим, что российские паралимпийцы выступают хорошо. Но лучше ли они показывают себя, чем олимпийцы, как сейчас стали говорить? По большому счету, сложно сказать, лучше ли они производят в целом впечатление, чем спортсмены, выступавшие от России на Олимпиаде — это разные дисциплины, несравнимые.

Михалина Лысова и ее ведущий Алексей Иванов Republic of Korea/flickr.com

Вообще не очень корректно сравнивать спортсменов с какими-то физическими ограничениями со спортсменами, выступающими на Олимпиаде. Традиционно наши паралимпийцы — вспоминая Игры 2006, 2008, 2010 годов, можно это заметить — получают довольно много наград. Но надо иметь в виду, что там есть довольно разные направления в рамках каждой дисциплины: отдельно есть соревнования среди слабовидящих, отдельно — для людей с нарушениями ментального развития, и так далее. Поэтому количество медалей в принципе не должно вводить в заблуждение — надо понимать, что комплектов наград разыгрывается очень много.

Хотя все равно любая победа — это хорошо. Но я не стал бы пока прогнозировать, что это что-то радикально изменит в отношении к российским олимпийцам или паралимпийцам со стороны международных структур. Как и со стороны российских структур, честно говоря — не думаю, что они сильно поменяют свою политику, увидев достижения паралимпийцев.

Да, для России в целом эти достижения имеют значение: мы показываем, что в стране есть, несмотря на физические ограничения, люди, стремящиеся в любом состоянии заниматься спортом. Более того, их личный пример часто дает другим силы жить, существовать в случае получения какого-то увечья.

Церемония открытия Паралимпиады-2018 Republic of Korea/flickr.com

Для многих, в частности, таким примером стала пловчиха Олеся Владыкина, которая в путешествии попала в аварию и лишилась руки, когда ее машина упала в пропасть. Однако она спустя какое-то время преодолела депрессию и желание наложить на себя руки и вернулась в плавание. И стала завоевывать паралимпийские награды. Так что все, что делают паралимпийцы, они делают не зря», — сказал Николай Яременко.

Паралимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 18 марта. Всего на Играх 2018 года разыгрывается 80 комплектов наград.