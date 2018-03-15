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В Якутске при взлете из самолета выпало почти десять тонн золота

При взлете грузового самолета Ан‐12 из аэропорта «Якутск» оторвалась створка грузового люка, и из самолета выпала часть находившегося в нем груза в виде золотых слитков, рассыпавшись по взлетной полосе и окрестностям аэропорта. Об этом сообщает «360 ТВ» со ссылкой на пресс-службе якутского аэропорта.

Створка грузового люка упала на территорию авторынка, никто не пострадал.

Золотые слитки

В связи с инцидентом экипаж принял решение о посадке и приземлился в аэропорту поселка Магана в 12 километрах от Якутска. Как сообщает СК, это произошло из-за смещения груза — концентрата, содержащего драгоценный металл, в слитках весом около 9,3 тонн.

По некоторым данным, стоимость груза составляет 21,6 млрд рублей.

В канадской компании Kinross Gold, которой принадлежит Чукотская горно-геологическая компания, заявили «Интерфаксу», что в аэропорту рассыпались слитки Доре — сплав золота с серебром, которые перевозились с чукотского рудника Купол.





Антиновость

Энергетики Петербурга опровергли наличие бензина в горячей воде

Представители ГУП «ТЭК СПб», обеспечивающего подачу горячей воды жителям Петербурга, отвергли обвинения в том, что в воде могли содержаться нефтепродукты. Об этом сообщает Regnum.

Энергетическая компания заявила о своей непричастности к загрязнению воды.

14 марта в СМИ появилась информация, что жители дома на улице Седова, 58, несколько дней жалуются на запах бензина, исходящий от горячей воды.

Они связали это с тем, что 21 февраля предприятие завершило ремонт теплосети возле дома 77 на улице Седова, и при ремонте якобы использовало газовую трубу, обработанную бензином.

В ГУП «ТЭК СПб» опровергли эту информацию, а также отвергли претензии в свой адрес на качество воды в доме №58. Как подчеркивают в компании, вся продукция, используемая при работах ГУП «ТЭК СПб», проходит тройной входной контроль: на трубопрокатном заводе, изоляционном заводе и на складе.

«ТЭК СПб» отмечает, что при ремонте в разных районах города используются новые трубы, произведенные Выксунским металлургическим заводом, и они обеспечивают качественные услуги водоснабжения.



Непонятная новость



Житель Кузбасса уволился с работы с целью уклонения от уплаты алиментов

Житель города Киселевска в Кузбассе уволился с работы, чтобы не выплачивать жене алименты на содержание своего сына. Об этом сообщает «Российская газета».

Всего 43-летний мужчина задолжал более 600 тысяч рублей. По решению суда, он должен был отдавать на содержание несовершеннолетнего сына четверть от своих доходов.

Судебный пристав / mskagency.ru

Чтобы их не платить, мужчина сменил место жительства и уволился с работы, начав скрываться от сотрудников городского отдела судебных приставов. Однако через некоторое время его нашли и передали в подразделение судебному приставу-исполнителю.

Мужчина оштрафован по статье 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве). Кроме того, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына ему назначили 80 часов обязательных работ.



Ассорти



Замглавы Саратова заплатит штраф за плохую уборку снега

Замглавы Саратовской администрации по городскому хозяйству Сергея Пилипенко обязали выплатить штраф за плохую уборку снега в городе во время сильных снегопадов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пилипенко привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

Улица в снегу

В феврале прокуратура вместе с УГИБДД провела обследование дорог и тротуаров Саратова, в ходе которой было установлено, что пешеходных зоны и автомобильные дороги города не были очищены от снега.

В связи с этим прокурор внес представление в адрес главы города Михаила Исаева, требуя устранить нарушения. Несмотря на это, на протяжении нескольких дней в марте автотранспорт Саратова стоял в девятибалльных пробках из-за снегопада и сильного тумана.



В Заполярье заработал агропарк ЕС

В сельском поселении Алокуртти Мурманской области на границе с Финляндией заработал агропарк, построенный по проекту Евросоюза. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стоимость проекта парка, строительство которого было завершено еще три года назад, составила 2,5 млн евро.

На церемонию открытия гостевого дома «Тумча», названного в честь реки, протекающей на территории Финляндии и России, приехали представители мэрии финского города Салла.

Центральным объектом агропарка является туристический комплекс. Агропарк включает в себя гостевой дом на 18-20 человек, конференц-зал, кафе, сауну, беседки. На его территории также планировалось разместить подворье с крупным рогатым скотом, оленями и птицей, гостевой дом фермера, столовую и зал для лекций.

Несмотря на то, что строительство парка было завершено в 2015 году, у местных властей возникли проблемы с его открытием. Ранее сообщалось, что по итогам проверки расходования средств, выделенных на строительство агропарка российской стороной, может быть возбуждено уголовное дело.

Крымский мост и автоподход к нему откроют одновременно

Движение по Крымскому мосту и автоподходу со стороны керченского берега будет открыто одновременно. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Государственный комитета дорожного хозяйства Крыма.

Крымский мост / most.life

Сейчас дорожная инфраструктура со стороны Керчи, связывающая мост с трассой «Таврида» в целом готова на 80 процентов. Автоподход представляет собой скоростную дорогу протяженностью 8,6 километра.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что движение на автомобильных подходах к Крымскому мосту для легкового транспорта откроется к моменту запуска автодорожной части моста.

Ожидается, что движение по мосту и автоподходу со стороны Керчи будет открыто с лета этого года.