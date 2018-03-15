Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии доказательств того, что внефракционный депутат Надежда Савченко готовила теракт в Верховной Раде Украины. Ранее Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана, руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус».

Напомним, в марте 2016 года Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы, признав ее виновной в гибели российских журналистов. В мае того же года ее помиловали; Савченко вернулась на родину и стала депутатом Верховной Рады. Политологи не раз отмечали, что она слишком прямолинейна и не искушена для политика и привлекает порой внимание резкими высказываниями. В числе таких высказываний были и замечания в адрес власти.

Что касается Рубана, то он был задержан 8 марта 2018 года. Сообщалось, что в его машине нашли большое количество оружия. Прежде он считался лояльным властям, однако теперь его обвиняют в подготовке покушений на руководство Украины. Суд санкционировал его арест на два месяца. Как сообщил тогда телеканал НТВ, Савченко появилась на заседании, где выносилось это решение, и отдала честь Рубану.

Владимир Рубан / YouTube.com

12 марта стало известно, что Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. В тот же день СМИ сообщили, что Савченко покинула территорию страны. Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко сообщила журналистам, что политик направилась с рабочим визитом в ПАСЕ, где запланированы встречи с депутатами Европарламента, и что повесток о вызове на допрос она не получала, передает информационное агентство РИА Новости.

Однако 13 марта депутат Верховной Рады, заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил украинскому изданию LB.ua, что Савченко направилась не в Страсбург, а в Россию. В подтверждение своих слов он ссылался на Владимира Арьева, вице-президента ПАСЕ, который подтвердил, что Савченко не вошла в состав делегации Украины.

Тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко отправилась на международную конференцию. Он призвал депутата, «если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом в бесконечных эфирах», на следующий день прийти в Службу безопасности Украины. Отклика на это не последовало.

Утром 15 марта Савченко нашлась: она прилетела в Киев из Мюнхена, передает телеканал «112 Украина», корреспондент которого обнаружил Савченко в киевском аэропорту. Она сообщила, что полет прошел хорошо, и упомянула о встречах с соотечественниками, уехавшими на заработки за границу.

Несколькими часами позже генпрокурор Луценко сделал свое громкое заявление о причастности Савченко к организации теракта в Раде. Он также заявил, что намерен внести на рассмотрение нижней палаты украинского парламента предложение лишить депутата Савченко неприкосновенности.

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале. Уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи в парламенте, из минометов обстрелять купол парламента и из автоматов добивать тех, кто бы выжил», — приводит информационное агентство «Интерфакс» высказывание генпрокурора.

Побеседовать с «Полит.ру» о кампании против Савченко согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, обвинения генпрокурора в адрес Савченко говорят о том, что она могла оказаться по недомыслию вовлечена в чужие сомнительные схемы, но также они могут означать и то, что она, опять же по недомыслию, допускала силовой вариант смены власти.

Георгий Чижов

«Понятно, что ключевой пункт, который запустил всю эту историю, — это арест господина Рубана, который, с одной стороны, у тех, кто знает, давно пользуется очень плохой репутацией; с другой стороны, он связан с Виктором Медведчуком (бывший вице-спикер Верховной Рады, экс-глава Администрации президента Украины, ныне член подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, занимался в том числе вопросами освобождения пленных — прим. ред.). Вырисовывается такая связка: "Медведчук-Рубан-Савченко".

И, конечно, сама Надежда Савченко, не очень разбираясь в хитросплетениях политики, а, скорее, реагируя на свои симпатии и антипатии (возможно, Владимир Рубан чем-то помог ей в тот момент, когда шли переговоры о его освобождении и потом вместе с ней тоже осуществлял какие-то контакты, направленные на освобождение украинских военнопленных), по всей видимости, оказалась вовлечена в какие-то сомнительные схемы Рубана. Сейчас, правда, она оказывается под ударом серьезных обвинений.

Я думаю, это случилось просто по ее недопониманию, но тут трудно что-то утверждать наверняка и нет смысла гадать. Либо это недопонимание, либо она в самом деле решила менять власть насильственным путем — опять-таки, по недопониманию полагая, что это эффективно, можно и нужно. Я бы все же, прежде чем говорить об остальном, дождался хотя бы каких-то судебных решений, потому что все это вполне может оказаться большим пузырем, который потом лопнет, не дав результата.

П.Порошенко и Н.Савченко / YouTube.com

Могут ли ее лишить неприкосновенности? Теоретически могут. Хотя тут опять начнется политический торг — и, думаю, при решении этого вопроса многие политические силы станут ориентироваться не столько на силу доказательств, которые есть у прокуратуры, сколько на свои перспективы в плане грядущих выборов.

Потому что Надежда Савченко — такая фигура, которая могла бы внести некоторые изменения в расклад на президентских выборах. Конечно, шансов что-то выиграть у нее не было, но внести изменения она могла бы вполне. А теперь, может быть, не сможет — в связи с происходящем.

Конечно, трудно сказать, что там будет в течение года, как изменится ее медийный, электоральный образ. Тут пока что строить прогнозы рано, и рано размышлять, кто мог бы разыграть карту Савченко в своих интересах. Потенциально она тоже неоднозначна», — сказал Георгий Чижов.