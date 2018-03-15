Москва прощается с Олегом Табаковым
Утром 15 марта в МХТ имени Чехова началась церемония прощания с худруком и директором театра, основателем «Табакерки» и Московской театральной школы Олегом Табаковым.
К 9 утра, когда театр открыл двери, поклонники артиста уже заполнили Камергерский переулок, где расположен МХТ.
Олега Табакова провожают в последний путь. Прощание с артистом назначили на девять, но уже в восемь часов утра многочисленная публика оккупировала главный вход в МХТ им. Чехова.https://t.co/eGJSDxCKPs pic.twitter.com/tdZSar83WC— Комсомольская правда (@kpru) 15 марта 2018 г.
Портрет Олега Табакова при входе в МХТ. В театре проходит церемония прощания pic.twitter.com/JPLMwbKQnc— Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) 15 марта 2018 г.
К МХТ стянули много много полиции, а также сотрудников московского ОМОН. На прощание с Олегом Табаковым приезжают не только из Подмосковья но и из областей. С орла приехала делегация. #Табаков pic.twitter.com/NbnQyQsdPw— Kirill Karpov (@KarpovKV32) 15 марта 2018 г.
РИА Новости вело прямую трансляцию от здания театра.
По данным СМИ, проститься с артистом пришли тысячи людей.
Тысячи людей пришли проводить Табакова в последний путь — ВИДЕО: https://t.co/LHgDCyO4GJ pic.twitter.com/TdhWVBuRhL— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 15 марта 2018 г.
Табакова вспоминают не только в Москве — в Саратове, где родился артист, ему установлен памятник.
Саратовцы уже начали нести цветы к памятнику Олега Табакова на Театральной площади. https://t.co/oxECYQSyd0 pic.twitter.com/kjDgeNPyCC— Саратов Life (@sar_life) 12 марта 2018 г.
Проститься с актером и режиссером пришли режиссер «Табакерки» Александр Марин, директор Большого театра Владимир Урин, режиссер Константин Богомолов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Михаил Боярский и Евгений Миронов, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин и многие другие. Соболезнования принимает вдова Табакова Марина Зудина, сыновья Антон и Павел, дочь Маша, пишет ТАСС.
«МК» публикует фотографии с прощания.
Среди политиков и чиновников на церемонию приехали вице-премьер Ольга Голодец, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский, глава СК Александр Бастрыкин.
Олега Табакова похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами Леонида Броневого, Владимира Зельдина и Ильи Глазунова.