Москва прощается с Олегом Табаковым

Утром 15 марта в МХТ имени Чехова началась церемония прощания с худруком и директором театра, основателем «Табакерки» и Московской театральной школы Олегом Табаковым.

К 9 утра, когда театр открыл двери, поклонники артиста уже заполнили Камергерский переулок, где расположен МХТ.

Олега Табакова провожают в последний путь. Прощание с артистом назначили на девять, но уже в восемь часов утра многочисленная публика оккупировала главный вход в МХТ им. Чехова.https://t.co/eGJSDxCKPs pic.twitter.com/tdZSar83WC — Комсомольская правда (@kpru) 15 марта 2018 г.

Портрет Олега Табакова при входе в МХТ. В театре проходит церемония прощания pic.twitter.com/JPLMwbKQnc — Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) 15 марта 2018 г. К МХТ стянули много много полиции, а также сотрудников московского ОМОН. На прощание с Олегом Табаковым приезжают не только из Подмосковья но и из областей. С орла приехала делегация. #Табаков pic.twitter.com/NbnQyQsdPw — Kirill Karpov (@KarpovKV32) 15 марта 2018 г.

РИА Новости вело прямую трансляцию от здания театра.

По данным СМИ, проститься с артистом пришли тысячи людей.

Тысячи людей пришли проводить Табакова в последний путь — ВИДЕО: https://t.co/LHgDCyO4GJ pic.twitter.com/TdhWVBuRhL — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 15 марта 2018 г.

Табакова вспоминают не только в Москве — в Саратове, где родился артист, ему установлен памятник.

Саратовцы уже начали нести цветы к памятнику Олега Табакова на Театральной площади. https://t.co/oxECYQSyd0 pic.twitter.com/kjDgeNPyCC — Саратов Life (@sar_life) 12 марта 2018 г.

Проститься с актером и режиссером пришли режиссер «Табакерки» Александр Марин, директор Большого театра Владимир Урин, режиссер Константин Богомолов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Михаил Боярский и Евгений Миронов, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин и многие другие. Соболезнования принимает вдова Табакова Марина Зудина, сыновья Антон и Павел, дочь Маша, пишет ТАСС.

«МК» публикует фотографии с прощания.

Среди политиков и чиновников на церемонию приехали вице-премьер Ольга Голодец, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский, глава СК Александр Бастрыкин.

Олега Табакова похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами Леонида Броневого, Владимира Зельдина и Ильи Глазунова.