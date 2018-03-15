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15 марта 2018, четверг, 19:58
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15 марта 2018, 18:00

Топ новостей 15 марта

Церемония прощания с Олегом Табаковым
Церемония прощания с Олегом Табаковым
АГН "Москва"

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Москве простились с Олегом Табаковым, МИД пообещал выслать из России британских дипломатов, Надежду Савченко обвинили в подготовке теракта в Верховной Раде.

Путин простился с Олегом Табаковым

 
Владимир Путин на церемонии прощания с Олегом Табаковым / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с народным артистом СССР, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» Олегом Табаковым. Прощание с Табаковым началось в 9:00 в Московском художественном театре имени Чехова. Его похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища. Напомним, народный артист Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия «обязательно и скоро» вышлет из страны британских дипломатов. Его слова об ответных мерах подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Глава Минобороны Великобритании предложил России «отойти и заткнуться»

 
Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании (справа)

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон подтвердил, что Лондон ждет от России ответных мер, но ей было бы лучше «отойти и заткнуться». «Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)», — сказал Уильямсон, выступая с речью в Бристоле.

Генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта в Раде

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что депутат Надежда Савченко планировала теракт в Верховной Раде. Луценко заявил, что намерен внести представление на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

СМИ раскрыли план повысить явку на выборах-2018 с помощью селфи

 
Фотосъемка на смартфон / mskagency.ru

Одним из методов повышения явки на президентских выборах в России станет активность членов «Единой России» в соцсетях, рассказали источники. По их данным, региональные отделения партии получили письмо от центрального исполкома с заданием провести в социальных сетях флешмоб под названием «Участок». Согласно заданию, члены партии будут делать фото на избирательном участке и выкладывать их в соцсети.

Путин назвал свой псевдоним во время работы в разведке

Оперативным псевдонимом президента РФ Владимира Путина во время его работы в разведке был Плавун. Путин отметил, что сам псевдоним не выбирал, псевдонимы назначало руководство курса. Говоря о том, знал ли кто-нибудь еще о его псевдониме, российский лидер отметил, что об этом не принято было рассказывать, так как никто из студентов не должен был знать фамилии друг друга.

СК нашел собственника выпавших из самолета слитков драгметаллов

 
Слитки на аэродроме в Якутии / news.ykt.ru

Слитки, выпавшие из самолета в Якутии, принадлежат Чукотской горно-геологической компании. У самолета Ан-12, вылетавшего сегодня из Якутска, при наборе высоты вырвало створку грузового люка. Как сообщает СК, это произошло из-за смещения груза — «концентрата, содержащего драгоценный металл, в слитках весом около 9,3 тонн». В аэропорту рассыпались слитки Доре — сплав золота с серебром.

Путин пообещал российскую миссию на Марс в 2019 году

В 2019 году Россия запустит беспилотную миссию на Марс, сообщил президент страны Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова. По словам главы государства, до этого предстоят исследования Луны — будет попытка высадки на полюса естественного спутника Земли.

На российских дорогах появится желтая и синяя разметка‍

 
Дорожная разметка / mskagency.ru

Росстандарт утвердил своим приказом ГОСТ Р 51256–2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». Документ вступает в силу 1 июня 2018 года. Новый ГОСТ предусматривает введение дорожной разметки желтого и синего цветов.

Роструд запустил собственный вариант LinkedIn‍

Глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов сообщил о запуске социальной сети деловых контактов Skillsnet, аналога LinkedIn. «Российская сеть даст возможность с учетом технического, информационного, административного потенциала быть представленным наиболее эффективно, для того чтобы устроиться в Российской Федерации», — заявил глава службы.

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