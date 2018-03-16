Малому бизнесу продлят «надзорные каникулы», поскольку данная практика признана очень успешной. Министерству экономического развития (МЭР) совместно с Генпрокуратурой уже поручено подготовить поправки, которые продлят мораторий на проведение плановых проверок в отношении малого бизнеса и распространят мораторий на средний бизнес. Это, как пишет РБК, следует из поручения вице-премьера, главы аппарата правительства Сергея Приходько.

«Надзорные каникулы», или мораторий на проведение плановых проверок бизнеса, были введены с 1 января 2016 года и продлятся до конца 2018 года. Мораторий не коснулся предприятий, работающих в сфере надзора промышленной, пожарной, радиационной и экологической безопасности, а также аудиторских организаций и компаний, управляющих многоквартирными домами.

В докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова отмечалось, что «надзорные каникулы» для малого бизнеса доказали эффективность, в некоторых регионах число плановых проверок было снижено почти вдвое.

Впрочем, преувеличивать эффект от моратория все же не стоит: надзорные органы все-таки вправе проверять малый бизнес, правда уже не планово, а внепланово. По данным «Опоры России», за 2017 год число плановых проверок бизнеса, сократилось в среднем на 40%.

Для продления «надзорных каникул» предполагается подготовить поправки к законопроекту, который уже сейчас находится в Госдуме. Когда документ будет принят в первом чтении, Минэкономразвития и Генпрокуратура должны в течение двух недель представить в правительство проект поправок, предусматривающих введение моратория на проведение плановых проверок в отношении предприятий малого и среднего бизнеса, проводимых без применения риск-ориентированного подхода, на 2019–2022 гг.

Риск-ориентированный подход пока применяется не по всем видам контроля и надзора, и продление моратория нужно, чтобы не ухудшалось положение предпринимателей.

Напомним, в октябре минувшего года Минэкономразвития представило разработанный на площадке открытого правительства проект федерального закона о государственном и муниципальном контроле и надзоре — фактически предлагается провести первую за долгое время реформу этой сферы.

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Согласно уже прошедшему в Госдуме первому чтению законопроекта, власти не смогут проводить проверки в отсутствие руководителей компаний и в случаях, если установить нарушение можно и без личного присутствия проверяющего на предприятии. Кроме того, документ закрепляет переход от «палочной» системы, согласно которой работа надзорных органов оценивалась только по количеству проверок и объему штрафов, к риск-ориентированному подходу. Предприятия будут делиться на шесть классов опасности, от низкого до чрезвычайно высокого, и именно этот критерий станет основанием для определения периодичности надзора. Так, для шестого, то есть самого низкорискового класса, плановых форм контроля вообще не предусмотрено.

Так что, можно считать, что продление «надзорных каникул» является простым «костылем», который создается лишь на время проведения реформы контрольно-надзорной деятельности правительства. А вот чем закончится эта реформа — другой разговор.