Российско-британский конфликт пока проходит, главным образом, на словах. Британские политики и чиновники обвиняют Россию, их российские коллеги не отстают и находят, чем ответить. Будут ли у этого противостояния более острые моменты, пока непонятно — тем более, что Москва, похоже, готова к сотрудничеству.

Пока единственное реальное действие — высылка 23 сотрудников российской дипмиссии из Лондона. Мера скорее демонстративная, чем несущая смысловую нагрузку: если высланные россияне были кадровыми сотрудниками спецслужб, а это скорее всего так, то на их место приедут другие их коллеги и ничего не изменится.

Но Россия, при этом, не спешит высылать британских дипломатов, хотя, очевидно, списки в МИДе или других причастных ведомствах давно готовы — иначе вообще непонятно, зачем там работают люди.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко, которого всего пару дней назад требовали выслать из страны британские депутаты, заявил, что Москва окажет на Лондон «мощнейшее давление» по «делу Скрипаля». «Мы будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса. Я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим», — сказал Яковенко.

Полиция во время патрулирования / flickr.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ответные меры на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов могут последовать в любой момент. ​«Ответные меры не заставят себя долго ждать», — сказал Песков, отметив, что шаги Москвы будут «полностью соответствовать интересам нашей страны».

Песков также отметил, что до сих пор Великобритания выдвигала очень серьезные обвинения в адрес Москвы с формулировкой «по всей видимости, скорее всего».

«Это противоречит не только международному праву, но и здравому смыслу», — отметил пресс-секретарь, подчеркнув, что Лондону рано или поздно придется «представить вразумительные доказательства» утверждений, что в отравлении Скрипаля виновна Россия.

Впрочем, уже скоро Дмитрий Песков был не так вежлив и обходителен. Дело в том, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение об атаке с использованием яда «Новичок» против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, скорее всего, было принято лично президентом России. При этом Джонсон отметил, что у Британии «есть проблемы с Владимиром Путиным и Кремлем», но не с российским народом.

Борис Джонсон, глава МИД Великобритании

По словам министра, «абсолютно ясно, что эта атака с применением нервно-паралитического агента была организована Россией». Джонсон уверен, что решение было принято именно Путиным «с высокой вероятностью». А также во время своего выступления Джонсон повторил обвинения в адрес России о нарушении международных соглашений о запрещении химического оружия. Глава британского МИД заявил, что Россия «нелегально разрабатывала и хранила "Новичок"».

В ответ на это Песков заявил, что «Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является не чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия». И вновь повторил, что Россия на различных уровнях неоднократно заявляла о своей непричастности «к этой истории».

И только к вечеру пятницы стало известно, что Москва, наконец, предпринимает хоть какие-то реальные действия. Причем, что интересно, это не ответ Британии, а, кажется, попытка ей помочь. Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбудило уголовные дела по фактам покушения на дочь бывшего сотрудника ГРУ Юлию Скрипаль в Солсбери и гибели Николая Глушкова в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Юлия Скрипаль и Николай Глушков являются гражданами России, так что желание СК провести расследование вполне закономерно. В сообщении СК отмечается, что к расследованию будут привлечены «высококвалифицированные эксперты». Отдельно подчеркивается, что следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.

Так что пока идет словесная перепалка, на более низком уровне, похоже, может начаться сотрудничество.