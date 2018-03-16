Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 марта 2018, пятница, 12:02
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Эра созидания
Приморские геологи обещают найти 1,3 млн тонн меди
Герой России Сергей Рязанский: «Котлеты из амурской косули — это что-то!»
Швартовы отдадут. Но только в июне
Хабаровская филармония отметит день юмора частушками
На Дальнем Востоке 50 тысяч человек и 11 тысяч машин готовятся к сезонным паводкам и пожарам - МЧС
Чем богаты?
Тест-драйв для «Короля»
Как на Дальнем Востоке невероятные лотосы вручали
Билет в будущее
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
16 марта 2018, 09:59
Борис Титов Владимир Жириновский Владимир Путин выборы Григорий Явлинский Ксения Собчак Павел Грудинин Россия Сергей Бабурин

Кандидаты в президенты: цели, задачи, аудитория

Патриотическое граффити в Москве
Патриотическое граффити в Москве
onf.ru

Выборы президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года. В качестве кандидатов на этот пост зарегистрированы восемь человек: Сергей БабуринПавел ГрудининВладимир ЖириновскийВладимир ПутинКсения СобчакМаксим СурайкинБорис Титов и Григорий Явлинский. «Полит.ру» напоминает, кто они и чем известны, и приводит мнение экспертов, зачем эти кандидаты идут на выборы.

 
Сергей Бабурин
Wikimedia Commons

Сергей Бабурин, российский политик, выдвигается от «Российского общенародного союза». Как напоминает Игорь Бунин, президент Центра политических технологий, Бабурин в политике так давно, что может считаться ее ветераном, и в 1990-е годы был популярен гораздо больше, чем сейчас. 

Некогда Бабурин взаимодействовал с КПРФ и даже выдвигался от нее на выборах разных уровней, но позже они идеологически разошлись окончательно, и он выдвинулся от созданной им партии. «Бабурин позиционирует себя как русский националист и, в отличие от Владимира Жириновского, который, скорее, может восприниматься как символ плевка власти, является чистым националистом», – объяснил эксперт.

«Можно сказать, что на выборах он пытается представить течение националистов, подчеркивая, что Грудинин слишком мягко относится к некоторым проблемам. <...>  Почему он выдвинулся? Ну, во-первых, по-видимому, против его выдвижения никто не возражал. А во-вторых, я думаю, что как человек некогда известный, бывший на слуху, он хочет вернуться в круг людей, которые известны и знамениты», – уточнил Игорь Бунин

 
Павел Грудинин
Любимов Андрей/АГН "Москва"

Павел Грудинин, новое «лицо» КПРФ, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Сельском поселении Совхоз имени Ленина Ленинского района Московской области, не является членом Коммунистической партии Российской Федерации, но выступает в роли ее кандидата на выборах. По оценке Павла Салина, директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, Грудинин для власти является одновременно и средством повышения явки, и вызовом, так как в силу своей стратегии способен забрать часть электората Путина.

Как полагает эксперт, у Грудинина «есть естественная фора, так как у нас население устало от одних и тех же лиц в политике, и любое новое лицо, особенно обладающее хотя бы минимальной харизмой (а Грудинин харизмой обладает) имеет эту фору и большие перспективы». Однако на него оказывается информационное давление, а аппарат КПРФ будет работать на него не в полной мере.

Политолог думает, что и в самой КПРФ к Грудинину относятся с известной настороженностью. «Думаю, именно для того, чтобы контролировать процесс, Зюганов и возглавил избирательный штаб Грудинина. То есть это было сделано для того, чтобы Грудинин не вышел из-под контроля», – считает Павел Салин.

 
Владимир Жириновский
ldpr.ru

Владимир Жириновский, создатель, лидер ЛДПР, фактически может быть единственным кандидатом от этой партии, убеждены политологи. Он стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах-2018. По мнению политолога Григория Голосова, Жириновский участвует в этих выборах, чтобы закрепиться в массовом сознании для последующего участия его партии в думских выборах, а более никакой результат ему неважен.

«Он – думский политик, и президентского кресла уже давным-давно не ищет, если вообще когда-то искал», – убежден эксперт. В то же время он высказывает мнение, что ЛДПР – это «такое бизнес-предприятие, которое контролируется Жириновским, и отказаться от участия в президентских выборах для него означало бы в некоторой степени ослабить свой контроль над партией».

«Жириновский – идеальный кандидат для того, чтобы участвовать в авторитарных выборах. Идеальный в том смысле, что какие-то голоса получает, но этих голосов по определению может быть немного. В сущности, все кандидаты на предстоящих выборах вписываются в эту категорию, но, повторяю, Жириновской с этой точки зрения идеален. Он не упадет в минимальные значения, но и «потолок» у него есть», – такую точку зрения высказал Григорий Голосов.

 
Владимир Путин на На VI Всероссийском форуме рабочей молодёжи
kremlin.ru

Владимир Путин, действующий президент России, идет на выборы как самовыдвиженец. После его регистрации в прессе появилась информация о большом числе доверенных лиц, которых Путин выбрал для того, чтобы знакомить население со своей политической программой. Однако никакой особой избирательной кампании не ведется, и даже в дебатах ни он сам, ни его представители не участвуют.

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, отмечает, что Путина сложно воспринимать как кандидата. «Ну какой он кандидат в президенты? Он – действующий президент. Кандидаты – все остальные, а он – глава государства, – объясняет эксперт. – В принципе, у него сейчас нет никакой избирательной кампании: он работает в прежнем режиме. Я его мог бы даже за это упрекнуть: с точки зрения политтехнолога можно было бы и что-то повеселее устроить.»

В то же время он приходит к заключению, что идея, будто избирательная кампания Путину не нужна, ошибочна. «Есть некие "правила сцены", которые следует соблюдать. Конечно, он с высоты своего опыта может уже позволить себе от них отступать (и регулярно этим пользуется), но, на мой взгляд, существуют нормативы, которые соблюдать бы стоило. И они касаются, в том числе, проведения избирательной кампании. Шоу народу нужно дать, не надо пытаться уйти от него», – убежден Олег Бондаренко.

 
Ксения Собчак
Роман Махмутов/sobchakprotivvseh.ru

Ксения Собчак, журналист и телеведущая, выдвигается от партии «Гражданская инициатива», однако сама себя позиционировала не как самостоятельного кандидата от оппозиции, а как живое воплощение графы «Против всех», давно отмененной в российских избирательных бюллетенях. По оценке Игоря Бунина, если говорить о ее роли на выборах, то она эту роль создала для себя сама.

«Она хотела вернуться на Олимп общественно-политической жизни: поскольку на Олимп чисто общественной жизни попасть сложно, она решила возвращаться через жизнь общественно-политическую. И, думаю, она получила разрешение Путина, с одной стороны. С другой стороны, это была все же ее собственная инициатива, не придумка администрации президента, а ее собственная идея, на которую Путин махнул рукой», – формулирует Игорь Бунин.

По его мнению, Собчак пытается консолидировать либеральный электорат, однако сама либеральным избирателям не слишком подходит. Ее рассматривают как фигуру, слишком связанную с властью, к тому же фактически не имеющую политического прошлого. «Я думаю, что в какой-то степени ей удастся достроить свой образ либерального кандидата, но удастся это не на 100 процентов, а частично», – предположил эксперт.

 
Максим Сурайкин
Wikimedia Commons

Максим Сурайкин, получивший удостоверение кандидата в президенты последним, выдвигается от «Коммунистов России» – партии, которую называют спойлером КПРФ. По оценке Игоря Бунина, задачей Сурайкина на этих выборах является главным образом укрепление позиции своей партии. На сколько-нибудь значимый результат Сурайкин не нацелен, однако он намеревается отобрать часть голосов у КПРФ, уверен политолог.

«Он не претендует ни на что, но пытается отобрать часть избирателей у КПРФ. "Коммунисты России" всегда пытались это делать; они всегда критиковали КПРФ с совсем прокоммунистических позиций. И Грудинин с этой точки зрения является удобной мишенью, потому что он и богат, и предприниматель, и не член КПРФ, и не настоящий коммунист, и тому подобное», – поясняет Игорь Бунин.

В отрыве же от КПРФ даже самой партии «Коммунисты России» неважно, сколько именно голосов получит ее кандидат, убежден эксперт. В сущности, кроме Сурайкина представителей этой партии в России практически не знают.

 
Борис Титов
Любимов Андрей/АГН "Москва"

Борис Титов, кандидат от созданной им Партии роста, занимает должность бизнес-омбудсмена, то есть уполномоченного по правам предпринимателей, работающего при президенте России. Титов идет на выборы для того, чтобы повысить собственный политический капитал и в дальнейшем использовать его на госслужбе, заключает политолог Михаил Комин, анализируя побудительные мотивы кандидата.

«Думаю, что само его выдвижение на выборах <...> – это способ поднять себя во властной иерархии на несколько ступенек выше, чем он находится сейчас. И с этим намерением связано не только его выдвижение, но и, например, создание Партии роста, и другие его поползновения в политическом поле с продвижением «Стратегии роста», с переориентацией ее в программу – сперва в программу политической партии, а потом и в свою собственную программу на выборах президента», – так обосновывает свои слова политолог.

Он считает, что избранная Титовым тактика достижения этой цели достаточно эффективна, так как тот получил возможность обращать внимание СМИ на свои поступки и высказывания. Ранее для аналогичной цели, уточняет Комин, Титов использовал процесс продвижения Партии роста и «Стратегии роста», которая может считаться скорее информационной завесой, чем проработанной программой развития государства и экономики.

 
Григорий Явлинский
Киселев Сергей/АГН "Москва"

Григорий Явлинский, сооснователь партии «Яблоко», в политике так давно, а в последнее время достигал столь немногого, что значительной частью избирателей воспринимается уже лишь как фигура из прошлого, рассказал Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы».

По его мысли, Явлинский, хотя и не является лучшим выбором в смысле получения максимально возможного для партии числа голосов, все же выдвинул свою кандидатуру в надежде вернуть «Яблоку» потерянное после неудачи на парламентских выборах госфинансирование – а заодно и доказать, что он «может быть интеллектуальным «паровозом» и что собственно у «Яблока» как партии Явлинского есть будущее, а то, что произошло на выборах в Госдуму, – это недоразумение либо злой умысел».

Политолог называет несколько имен представителей партии, выдвижение которых он посчитал бы более интересным решением, нежели выдвижение Явлинского. «Думаю, «Яблоко» на этот раз упустило возможность реинкарнации, перезагрузки», – резюмирует Константин Калачев. «Расчет Явлинского на этот раз – на то, что его будут выбирать как меньшее из зол. Что люди, протестно настроенные, не найдя ни одного действительно независимого демократического кандидата, отдадут голоса ему», – добавляет он.

В качестве слабой стороны Явлинского как кандидата эксперт отмечает, что тот и в своей программе фактически не может предложить ничего нового. «То, что он говорит, он говорил уже долгие годы. Да, там много правильного, но это уже не работает», – комментирует Калачев.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Сергей Скрипаль с дочерью
Яд «приехал» к Скрипалю в чемодане его дочери
Кремль
СМИ назвали одобренный Кремлем уровень явки на выборах-2018
Здание Госдепартамента США
Госдеп допустил новые санкции против России из-за дела Скрипаля
Молочные продукты на ярмарке
В России началась самая масштабная проверка молочной продукции
Михалина Лысова
Российская биатлонистка завоевала восьмое золото Паралимпиады
12:00 Путин присвоил первые три знака отличия «За наставничество»
11:51 Лавров назвал ситуацию со Скрипалем «беспардонной игрой»
11:45 Штат российской дипмиссии в Лондоне сократят на 40%
11:35 Минфин подсчитал бюджетные потери от субсидий нефтепереработчикам
11:31 СМИ узнали о скорой отставке советника Трампа по нацбезопасности

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Юрский
Сергей Юрский награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» III
16 марта 1935 года родился Сергей Юрский, актер и режиссер.
11:25 Водителей обяжут носить светоотражающие жилеты с 18 марта
11:21 Замглавы МИД РФ назвал ответ на новые санкции Вашингтона
11:04 СМИ назвали одобренный Кремлем уровень явки на выборах-2018
10:59 В России началась самая масштабная проверка молочной продукции
10:58 В Якутске началась «золотая лихорадка»
10:55 В водах Неаполитанского залива найден античный порт
10:45 ЦИК назвал общую сумму расходов на президентскую кампанию
10:36 Под рухнувшим мостом в Майами погибли четверо
10:31 Российская биатлонистка завоевала еще одно золото Паралимпиады
10:27 В МВД оценили ущерб от коррупции в 2017 году в 177,5 млрд рублей
09:52 Поклонская попросила ЦИК вывести Собчак из президентской гонки
09:43 «Фобос» напугал москвичей самыми холодными выходными за 18 лет
09:40 Четверть опрошенных россиян назвали убийство Немцова политическим
09:27 Telegram потребовал аннулировать приказ о ключах к переписке для ФСБ
09:18 Россияне потеряли 55 млрд рублей на смене пенсионных фондов
09:05 Кабмин решил освободить малый и средний бизнес от проверок до 2022 года‍
08:36 Госдеп допустил новые санкции против России из-за дела Скрипаля
08:21 Россиянка Анна Миленина завоевала седьмое золото Паралимпиады
08:17 Путин записал предвыборное обращение к россиянам
08:02 «Миротворец»‍ внес Надежду Савченко в список изменников родины
07:50 Яд «приехал» к Скрипалю в чемодане его дочери
15.03 21:04 Парламент Перу начал процесс импичмента президента
15.03 20:46 Пригожин отказался от походов в «Макдоналдс» из-за санкций
15.03 20:31 В Дагестане нашли нарушения в работе ста руководителей
15.03 20:19 США и европейские страны выступили совместно с британцами по делу Скрипаля
15.03 20:01 Елизавета II разрешила принцу Гарри жениться
15.03 19:48 Собчак и Гудков решили создать «Партию перемен»
15.03 19:33 Москва и Петербург поднялись в рейтинге самых дорогих городов
15.03 19:11 Стали известны вероятные названия нового российского оружия
15.03 18:48 Верховный суд признал законной трансляцию послания и показ фильма «Путин»
15.03 18:23 Савченко пришла в Раду с гранатами и пистолетом
15.03 18:03 Минздрав опроверг возможность компенсации за неиспользованные услуги ОМС
15.03 17:36 США добавили в санкционный список Агентство интернет-исследований
15.03 17:29 Путин обсудил с Совбезом ситуацию со Скрипалем
15.03 17:07 Савченко допустила военный переворот на Украине
15.03 16:56 Илон Маск решил создать «межгалактическую медийную империю»
15.03 16:41 Олега Табакова похоронили рядом с Броневым и Зельдиным
15.03 16:36 Подтверждена геологическая активность на Церере
15.03 16:32 Захарова ответила британскому министру на предложение «отойти и заткнуться»
15.03 16:28 Движение Немцова отказалось участвовать в открытии памятной доски политику
15.03 16:10 Роструд запустил собственный вариант LinkedIn‍
15.03 16:09 Движение «Голос» лишилось аренды колл-центра для выборов
15.03 15:54 Рада утвердила отставку главы Нацбанка Украины
15.03 15:40 Глава Минобороны Великобритании предложил России «отойти и заткнуться»
15.03 15:32 ВТБ выкупил 29% акций «Магнита»
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.