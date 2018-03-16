Кандидаты в президенты: цели, задачи, аудитория

Выборы президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года. В качестве кандидатов на этот пост зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. «Полит.ру» напоминает, кто они и чем известны, и приводит мнение экспертов, зачем эти кандидаты идут на выборы.

Сергей Бабурин Wikimedia Commons

Сергей Бабурин, российский политик, выдвигается от «Российского общенародного союза». Как напоминает Игорь Бунин, президент Центра политических технологий, Бабурин в политике так давно, что может считаться ее ветераном, и в 1990-е годы был популярен гораздо больше, чем сейчас.

Некогда Бабурин взаимодействовал с КПРФ и даже выдвигался от нее на выборах разных уровней, но позже они идеологически разошлись окончательно, и он выдвинулся от созданной им партии. «Бабурин позиционирует себя как русский националист и, в отличие от Владимира Жириновского, который, скорее, может восприниматься как символ плевка власти, является чистым националистом», – объяснил эксперт.

«Можно сказать, что на выборах он пытается представить течение националистов, подчеркивая, что Грудинин слишком мягко относится к некоторым проблемам. <...> Почему он выдвинулся? Ну, во-первых, по-видимому, против его выдвижения никто не возражал. А во-вторых, я думаю, что как человек некогда известный, бывший на слуху, он хочет вернуться в круг людей, которые известны и знамениты», – уточнил Игорь Бунин

Павел Грудинин, новое «лицо» КПРФ, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Сельском поселении Совхоз имени Ленина Ленинского района Московской области, не является членом Коммунистической партии Российской Федерации, но выступает в роли ее кандидата на выборах. По оценке Павла Салина, директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, Грудинин для власти является одновременно и средством повышения явки, и вызовом, так как в силу своей стратегии способен забрать часть электората Путина.

Как полагает эксперт, у Грудинина «есть естественная фора, так как у нас население устало от одних и тех же лиц в политике, и любое новое лицо, особенно обладающее хотя бы минимальной харизмой (а Грудинин харизмой обладает) имеет эту фору и большие перспективы». Однако на него оказывается информационное давление, а аппарат КПРФ будет работать на него не в полной мере.

Политолог думает, что и в самой КПРФ к Грудинину относятся с известной настороженностью. «Думаю, именно для того, чтобы контролировать процесс, Зюганов и возглавил избирательный штаб Грудинина. То есть это было сделано для того, чтобы Грудинин не вышел из-под контроля», – считает Павел Салин.

Владимир Жириновский ldpr.ru

Владимир Жириновский, создатель, лидер ЛДПР, фактически может быть единственным кандидатом от этой партии, убеждены политологи. Он стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах-2018. По мнению политолога Григория Голосова, Жириновский участвует в этих выборах, чтобы закрепиться в массовом сознании для последующего участия его партии в думских выборах, а более никакой результат ему неважен.

«Он – думский политик, и президентского кресла уже давным-давно не ищет, если вообще когда-то искал», – убежден эксперт. В то же время он высказывает мнение, что ЛДПР – это «такое бизнес-предприятие, которое контролируется Жириновским, и отказаться от участия в президентских выборах для него означало бы в некоторой степени ослабить свой контроль над партией».

«Жириновский – идеальный кандидат для того, чтобы участвовать в авторитарных выборах. Идеальный в том смысле, что какие-то голоса получает, но этих голосов по определению может быть немного. В сущности, все кандидаты на предстоящих выборах вписываются в эту категорию, но, повторяю, Жириновской с этой точки зрения идеален. Он не упадет в минимальные значения, но и «потолок» у него есть», – такую точку зрения высказал Григорий Голосов.

Владимир Путин на На VI Всероссийском форуме рабочей молодёжи kremlin.ru

Владимир Путин, действующий президент России, идет на выборы как самовыдвиженец. После его регистрации в прессе появилась информация о большом числе доверенных лиц, которых Путин выбрал для того, чтобы знакомить население со своей политической программой. Однако никакой особой избирательной кампании не ведется, и даже в дебатах ни он сам, ни его представители не участвуют.

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, отмечает, что Путина сложно воспринимать как кандидата. «Ну какой он кандидат в президенты? Он – действующий президент. Кандидаты – все остальные, а он – глава государства, – объясняет эксперт. – В принципе, у него сейчас нет никакой избирательной кампании: он работает в прежнем режиме. Я его мог бы даже за это упрекнуть: с точки зрения политтехнолога можно было бы и что-то повеселее устроить.»

В то же время он приходит к заключению, что идея, будто избирательная кампания Путину не нужна, ошибочна. «Есть некие "правила сцены", которые следует соблюдать. Конечно, он с высоты своего опыта может уже позволить себе от них отступать (и регулярно этим пользуется), но, на мой взгляд, существуют нормативы, которые соблюдать бы стоило. И они касаются, в том числе, проведения избирательной кампании. Шоу народу нужно дать, не надо пытаться уйти от него», – убежден Олег Бондаренко.

Ксения Собчак Роман Махмутов/sobchakprotivvseh.ru

Ксения Собчак, журналист и телеведущая, выдвигается от партии «Гражданская инициатива», однако сама себя позиционировала не как самостоятельного кандидата от оппозиции, а как живое воплощение графы «Против всех», давно отмененной в российских избирательных бюллетенях. По оценке Игоря Бунина, если говорить о ее роли на выборах, то она эту роль создала для себя сама.

«Она хотела вернуться на Олимп общественно-политической жизни: поскольку на Олимп чисто общественной жизни попасть сложно, она решила возвращаться через жизнь общественно-политическую. И, думаю, она получила разрешение Путина, с одной стороны. С другой стороны, это была все же ее собственная инициатива, не придумка администрации президента, а ее собственная идея, на которую Путин махнул рукой», – формулирует Игорь Бунин.

По его мнению, Собчак пытается консолидировать либеральный электорат, однако сама либеральным избирателям не слишком подходит. Ее рассматривают как фигуру, слишком связанную с властью, к тому же фактически не имеющую политического прошлого. «Я думаю, что в какой-то степени ей удастся достроить свой образ либерального кандидата, но удастся это не на 100 процентов, а частично», – предположил эксперт.

Максим Сурайкин Wikimedia Commons

Максим Сурайкин, получивший удостоверение кандидата в президенты последним, выдвигается от «Коммунистов России» – партии, которую называют спойлером КПРФ. По оценке Игоря Бунина, задачей Сурайкина на этих выборах является главным образом укрепление позиции своей партии. На сколько-нибудь значимый результат Сурайкин не нацелен, однако он намеревается отобрать часть голосов у КПРФ, уверен политолог.

«Он не претендует ни на что, но пытается отобрать часть избирателей у КПРФ. "Коммунисты России" всегда пытались это делать; они всегда критиковали КПРФ с совсем прокоммунистических позиций. И Грудинин с этой точки зрения является удобной мишенью, потому что он и богат, и предприниматель, и не член КПРФ, и не настоящий коммунист, и тому подобное», – поясняет Игорь Бунин.

В отрыве же от КПРФ даже самой партии «Коммунисты России» неважно, сколько именно голосов получит ее кандидат, убежден эксперт. В сущности, кроме Сурайкина представителей этой партии в России практически не знают.

Борис Титов, кандидат от созданной им Партии роста, занимает должность бизнес-омбудсмена, то есть уполномоченного по правам предпринимателей, работающего при президенте России. Титов идет на выборы для того, чтобы повысить собственный политический капитал и в дальнейшем использовать его на госслужбе, заключает политолог Михаил Комин, анализируя побудительные мотивы кандидата.

«Думаю, что само его выдвижение на выборах <...> – это способ поднять себя во властной иерархии на несколько ступенек выше, чем он находится сейчас. И с этим намерением связано не только его выдвижение, но и, например, создание Партии роста, и другие его поползновения в политическом поле с продвижением «Стратегии роста», с переориентацией ее в программу – сперва в программу политической партии, а потом и в свою собственную программу на выборах президента», – так обосновывает свои слова политолог.

Он считает, что избранная Титовым тактика достижения этой цели достаточно эффективна, так как тот получил возможность обращать внимание СМИ на свои поступки и высказывания. Ранее для аналогичной цели, уточняет Комин, Титов использовал процесс продвижения Партии роста и «Стратегии роста», которая может считаться скорее информационной завесой, чем проработанной программой развития государства и экономики.

Григорий Явлинский, сооснователь партии «Яблоко», в политике так давно, а в последнее время достигал столь немногого, что значительной частью избирателей воспринимается уже лишь как фигура из прошлого, рассказал Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы».

По его мысли, Явлинский, хотя и не является лучшим выбором в смысле получения максимально возможного для партии числа голосов, все же выдвинул свою кандидатуру в надежде вернуть «Яблоку» потерянное после неудачи на парламентских выборах госфинансирование – а заодно и доказать, что он «может быть интеллектуальным «паровозом» и что собственно у «Яблока» как партии Явлинского есть будущее, а то, что произошло на выборах в Госдуму, – это недоразумение либо злой умысел».

Политолог называет несколько имен представителей партии, выдвижение которых он посчитал бы более интересным решением, нежели выдвижение Явлинского. «Думаю, «Яблоко» на этот раз упустило возможность реинкарнации, перезагрузки», – резюмирует Константин Калачев. «Расчет Явлинского на этот раз – на то, что его будут выбирать как меньшее из зол. Что люди, протестно настроенные, не найдя ни одного действительно независимого демократического кандидата, отдадут голоса ему», – добавляет он.

В качестве слабой стороны Явлинского как кандидата эксперт отмечает, что тот и в своей программе фактически не может предложить ничего нового. «То, что он говорит, он говорил уже долгие годы. Да, там много правильного, но это уже не работает», – комментирует Калачев.