«Коммнсантъ»: «Пенсии растерялись на переходе». Преждевременная смена фондов лишила граждан миллиардов рублей.

«Частный бизнес поедет в плацкарте»: Минтранс предлагает приватизацию дальнего следования.

«Программа из послания»: в ближайшее время Владимир Путин подпишет перечень поручений.

«Ведомости»: «Кто инвестирует в Крым». Экономика региона пока развивается за счет федеральных вливаний, но среди инвесторов появляется и частный бизнес.

«"Трансаэро" до сих пор создает проблемы "ВЭБ-Лизингу"»: компания скоро начнет получать заказанные под перевозчика 42 самолета, но не может найти им новых хозяев.

«Власть усиливает давление на независимых наблюдателей»: это может быть сигналом о фальсификации явки, считают в «Голосе».

РБК: «Опять каникулы». Бизнес освободят от проверок еще на четыре года.

«Москве прописали пластик»: Visa подсчитала выгоду от перехода на безналичные платежи.

«Партии проявили наблюдательность»: за президентскими выборами будут следит в два раза внимательнее.

«Известия»: «Попасть в топ-20 Всемирного банка». Меры МЭР повысят позиции России в рейтинге Doing Business.

«Самый дешевый в России автомобиль на метане появится в 2019 году»: пробег Lada Granta CNG на одной заправке составит 1050 км.

«Минэкономразвития ускорит темпы продажи имущества»: и улучшит имидж приватизации с привлечением общественного контроля.

«Дома и шепотом»: в Верховную Раду готовятся внести закон, запрещающий русский язык.

«Путин увидел будущее»: Путин объяснил, от кого зависит успех России.

The Economist: «Битва за цифровое превосходство» (The battle for digital supremacy). Технологической гегемонии США угрожает Китай.

Bloomberg: «Путин тянет время, а союзники Британии требуют объяснений нападения на шпиона» (Putin Bides His Time as UK’s Allies Demand Explanation of Spy Attack). Лидеры США, Германии и Франции утверждают, что, по всем признакам, Россия ответственна за отравление двух человек в Англии, и требуют срочных объяснений от российского правительства.

The Wall Street Journal: «США добавили санкций против россиян за вмешательство в выборы и хакерство» (U.S. Adds Sanctions on Russians for Vote Meddling, Hacking). Администрация президента США Дональда Трампа впервые ввела против России санкции за вмешательство в американские президентские выборы в 2016 г.

The New York Times: «США молчали о своем участии в еще одном столкновении в Нигере» (U.S. Kept Silent About Its Role in Another Firefight in Niger). Спустя два месяца после того, как четверо американских солдат были убиты в западноафриканской стране, группа американского спецназа совместно с местными вооруженными силами убила 11 боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в столкновении, о котором не было раньше не писали.

Reuters: «Тысячи бежали во время первого массового исхода из осажденной Восточной Гуты в Сирии» (Thousands flee in first mass exodus from Syria's besieged eastern Ghouta). Тысячи сирийских мирных жителей покинули удерживаемую повстанцами территорию в Восточной Гуте.

CNBC: «Трамп упрощает демократам задачу победить на выборах в конгресс» (Trump is making it easier for Democrats to win the midterms). Общественное недовольство политикой президента США Дональда Трампа может привести к тому, что на американских выборах в конгресс этой осенью демократы возьмут реванш.