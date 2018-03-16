Граждане, как пишет «Коммерсантъ», могли потерять до 55 млрд рублей при смене управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году. Только «молчуны», решившие перейти из ПФР в НПФ, лишились 34 млрд.

По действующему закону, без потери инвестиций можно менять пенсионный фонд только раз в пять лет — но об этом мало кто знает, да еще не стоит забывать о мошенниках, которые обходят жилые дома, собирая СНИЛС доверчивых граждан для перевода их накоплений.

Все это лишний раз подтверждает: в России фактически отсутствует институт накопительной пенсии. Кто может, копит сам — на счетах, покупая в ценные бумаги и недвижимость. Кто не может — ждет государственной пенсии.