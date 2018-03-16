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19 городов России станут территориями опережающего развития

Премьер-министр Дмитрий Медведев расширил список территорий опережающего развития, включив в него 19 новых городов. Об этом сообщает «Российская газета».

В ближайшие 10 лет в города планируется привлечь 160 миллиардов рублей инвестиций и создать 30 тысяч рабочих мест.

Таким образом, ТОРами станут такие города как Новокузнецк, Онега, Канаш, Пикалево, Ефремов, Гаврилов-Ям, Губкин, Заринск, Сердобск, Далматово, Саянск и Черемхово, Новоалтайск, Павловск, Донецк и Зверево, поселки Варгаши в Курганской области, Линево в Новосибирской области и Угловка в Новгородской области.

Статус ТОРа подразумевает строительство в городе новых предприятий и создание рабочих мест для местных жителей. Медведев подчеркнул, что новые предприятия должны будут охватить разные сферы и производить продукты питания, мебель, строительные материалы, химическую продукцию, продукцию переработки природных ресурсов.

Антиновость



На озере Байкал произошло землетрясение

Побережье озера Байкал недалеко от поселка Голосутное в Иркутской области стало эпицентром землетрясения, которое произошло днем 16 марта. Об этом сообщает «Российская газета».

Озеро Байкал / pixabay.com

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, сила толчков достигала шести баллов, а магнитуда землетрясения составила 3,5.

Интенсивность толчков в Иркутске составила до четырех баллов. Аналогичные показатели были зафиксированы на территории Бурятии на противоположном берегу Байкала в поселках Посольское, Мысовая, Клюевка и городе Бабушкин.

Сообщается, что жертв и разрушений нет.

Непонятная новость

В Екатеринбурге начали перепись домашних животных к ЧМ-2018

Полиция Екатеринбурга начала обход квартир местных жителей, чтобы составить списки домашних животных перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает ura.ru.

Как сообщили местных в соцсетях, участковые ходили по квартирам, записывали всех проживающих, телефон владельца квартиры и марку автомобиля, а также интересовались кличками домашних животных.

Собака на прогулке / pixabay.com

Участковые обходили квартиры в микрорайоне Эльмаш, где находится стадион «Калининец», на котором будет тренировочная база для участников чемпионата.

«Нас пересчитали вместе с кошками и собаками. Причем у кошки с собакой записали кличку, породу и год рождения. Как мои животные могут повлиять на проведение чемпионата?» — цитирует агентство одну из жительниц.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил агентству, что обход квартир входит в обязанности участковых. Он отметил, что полиция интересовалась у жителей информацией только о домашних собаках.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в Екатеринбурге в июне этого года. Всего в городе пройдет четыре игры ЧМ-2018.

Ассорти



Финляндия может установить безвизовый режим с Крымом

Делегация финских общественных деятелей, прибывших в Крым, предложила установить безвизовый режим с Крымом для граждан Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала председатель российско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова, активисты намерены предложить главе республики организовать безвизовый режим для финнов и открыть прямые авиарейсы из Хельсинки в Крым.

По ее словам, многие финны хотели бы побывать в Крыму, однако сейчас добраться в регион для них довольно сложно.

Активисты также выразили желание открыть в Крыму Финский культурный центр.

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В Архангельске за три дня выпало 75% месячной нормы осадков

На Архангельск обрушился сильный снегопад, в результате чего в городе выпало 75% месячной нормы осадков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ожидается, что снегопад прекратится к вечеру 16 марта.

Снег. Россия / pixabay.com

В ближайшие сутки в Архангельске сохранится северо-восточный ветер порывами 15-17 метров в секунду. Сейчас в городе объявлено штормовое предупреждение.

В связи с непогодой власти Архангельска призвали жителей не пользоваться личным автотранспортом.

Жители Архангельска жалуются в соцсетях на плохую уборку снега во дворах и на внутриквартальных проездах, указывая на заваленные снегом машины заблокированные снегом двери в подъездах жилых домов.

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Жители Якутска пытаются найти выпавшие из самолета золотые слитки



Жители Якутска, где накануне из самолета на взлетную полосу выпали слитки из драгоценных металлов, продолжают искать золото. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Гагаринского округа города.

В соцсетях появились видео, на которых видно, как по заснеженным участкам в районе аэропорта люди ищут драгоценности, а некоторые из них обследуют территорию на машинах.

Накануне полиция охраняла территорию авторынка, куда упали обломки. Оцепление было снято после того, как все слитки были найдены. Ранее появилась информация о том, что местные жители нашли один из слитков, однако в местном управлении МВД это опровергли.

15 марта, при взлете из аэропорта «Якутск» у грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка, в связи с чем из самолета выпали драгоценные слитки. После инцидента экипаж принял решение о возврате в Якутск.

Как сообщили в Следственном комитет, всего на борту было более 9 тонн слитков.