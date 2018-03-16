СМИ обсуждают отставку премьер-министра Словакии Роберта Фицо в результате скандала, поводом к которому послужило убийство журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Куснировой. В связи с этой историей англоязычные авторы констатируют ухудшение политической обстановки в Словакии.

Отставка Фицо, комментирует The Economist, стала следствием убийства, произошедшего в конце февраля. Фицо был премьер-министром 12 лет. В своей деятельности он, очевидно, взял за образец политику своего венгерского коллеги Виктора Орбана и надеялся разрешить кризис с помощью конспирологий, обвинив во всех бедах иностранные враждебные силы. Но после того как в Братиславе начались массовые протестные демонстрации, стало ясно, что такая стратегия провалилась. Мобилизация в Словакии по масштабам оказалась сопоставимой с «бархатной революцией» 1989 г.

Роберт Фицо EU2016 SK/flickr.com

Хотя поводом для кризиса стало убийство Куциака и Куснировой, у него была более глубокая основа в виде общественного недовольства стилем управления и кумовством, процветающим в партии Фицо. Около 85% словаков считают коррупцию распространенной проблемой. На выборах в 2016 г. партия уже потеряла заметную часть электората — ей досталось всего 28% голосов. На этом фоне общественности очень не понравился тон, в котором Фицо отреагировал на убийства. Между тем, отставка Фицо оставляет за собой вакуум. По замыслу, его должен сменить другой представитель правящей партии, чтобы избежать досрочных выборов. Но волнения едва ли прекратятся.

Демонстрация памяти убитого журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Куснировой. Братислава, 2.03.2018г. Peter Tkac/flickr.com

Politico опубликовал материал под названием «Словакия, по-прежнему "черная дыра" Европы». Это автор процитировал Мадлен Олбрайт, которая так назвала Словакию в 1997 г., будучи тогда госсекретарем США. Поводом к тому высказыванию послужил эпизод с похищением сына словацкого президента Михала Ковача и убийством полицейского Роберта Ремиаша, единственного свидетеля по этому делу. Хотя дело никогда не было раскрыто, напоминает автор, все свидетельства указывали на причастность к нему словацких спецслужб.

Конец 1990-х гг., отмечает автор, был, пожалуй, самым темным периодом в истории Словакии как самостоятельного государства. Тогда проводилась политика запугивания СМИ и политической оппозиции. Но в 1998 г. в Словакии произошел своего рода гражданский переворот в пользу прозападной стратегии. В 2004 г. Словакия присоединилась к ЕС и вступила в НАТО, а позже стала участницей еврозоны. «Перестав быть "черной дырой", Словакия превратилась в современного, ориентированного на реформы и надежного партнера Запада».

Но этому имиджу, пишет автор, был нанесен урон 26 февраля, когда были убиты Куциак и Куснирова, и Словакия «вернулась в темноту», несмотря на 20 лет модернизации, экономическое сотрудничество с Западной Европой и растущую сплоченность общества. Это событие вызвало у общественности бурный протест, и автору вспомнилась реплика Олбрайт.

Эта история оказалась таким потрясением из-за того, что она подчеркнула специфику связей между правительством и его друзьями-олигархами. Любое правительство, комментирует автор, сталкивается с коррупционными искушениями, и многие им поддаются. В нормальной ситуации, если эти связи раскрываются, то вовлеченные в нее деятели стремятся по возможности исправить ситуацию и спасти репутацию. Совсем другое дело — когда попытки расследования таких историй приводят к убийствам и террору.

Убитый журналист Ян Куциак и его невеста Мартина Куснирова Peter Tkac/flickr.com

Связи между партией Фицо и словацкими олигархами были известны с самого начала ее существования. Но СМИ постепенно становились всё более назойливыми, а Фицо — всё более агрессивным по отношению к журналистам. Этим дело не ограничивалось. Также наблюдалась удивительная пассивность полиции и судебной системы, которые мало реагировали на коррупционные скандалы и журналистские расследования. Из-за этого появились подозрения, что словацкие суды потеряли независимость. В сложившихся обстоятельствах отставка Фицо едва ли удовлетворит общественную потребность в ответах на многочисленные вопросы.