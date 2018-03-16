Ксения Собчак, журналист и телеведущая, кандидат от «Гражданской платформы» на пост президента России на выборах 2018 года, и Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы, которого поддерживала партия «Яблоко», договорились создать новую партию на базе «Гражданской платформы».

Это объявление Собчак и Гудков сделали 15 марта в ходе большой встречи Собчак с избирателями, и выбрали для него шуточную форму. «Мы вас пригласили, чтобы вам сказать важную новость: недавно я сделал Ксении предложение. И она согласилась», — приводит информационное агентство РИА Новости слова Гудкова. «Мы решили быть вместе», — поддержала шутку Собчак, и только потом пояснила, что они с Гудковым договорились создать партию.

Ксения Собчак и Дмитрий Гудков на Марше Немцова в Москве Асхат Бардынов/sobchakprotivvseh.ru

Предполагается, что партия будет называться «Партией перемен» или как-то в этом роде (название пока условное, пишет газета «Ведомости»). Идею создать партию на базе «Гражданской платформы» Гудков объяснил тем, что у той уже есть лицензия, а новой оппозиционной партии, по его мнению, получить лицензию почти невозможно. Кроме того, напомнил Гудков, с основателем «Гражданской платформы» Андреем Нечаевым он сотрудничал еще несколько лет назад.

«С Андреем Нечаевым мы сотрудничали еще на региональных кампаниях 2015 г., а сейчас он решил «дать дорогу молодым», использовав свой политический ресурс», — цитирует газета слова Гудкова.

Он пообещал, что новая партия не будет «оппозиционным пылесосом» и никуда не пропадет, как пропали проекты Михаила Прохорова. Что касается сроков объявления о создании партии, то оно намеренно сделано за три дня до выборов президента, так как это удачный «медийный момент», убежден Гудков.

По мнению президента холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, Гудков поступил некрасиво, разорвав сотрудничество с «Яблоком», выдвигавшем его в Госдуму и поддерживавшем на выборах по одномандатному округу. Как сообщает радиостанция BFM, Минченко предположил, что Гудков принял такое решение, так как понял, что рискует «проиграть борьбу за выдвижение в мэры Москвы от «Яблока».

Дмитрий Гудков на съезде партии «Яблоко» Киселев Сергей/АГН "Москва"

Политолог считает, что поступки Гудкова свидетельствуют: тому важна не столько борьба за кресло мэра в сентябре 2018 года, сколько перспектива возглавить «демократическую» партию на парламентских выборах в 2021 году.

Прокомментировать для «Полит.ру» начинание согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. По его мнению, объявление о создании новой партии пока можно расценивать только как чисто предвыборный ход и именно в рамках президентской кампании.

«Я бы в этой ситуации выделял два аспекта. И первый аспект — краткосрочный предвыборный. Поэтому я бы не говорил пока, что Гудков бросил партию «Яблоко» и так далее — такие вещи можно будет констатировать и обсуждать, только если этот альянс действительно состоится и новый партийный проект стартует.

Пока здесь четко вырисовывается только одна цель, чисто предвыборная — госпожа Собчак таким образом пытается набрать голоса своего электората по всей России. Потому что к любому кандидату в президенты, кроме Владимира Путина, возникает вопрос — на фоне очевидного факта, что Путин победит в первом туре выборов, — зачем этот кандидат пошел на президентские выборы. Понятно, что Путин пошел, чтобы победить, а остальные зачем? И Собчак пытается ответить на этот вопрос так: «Я таким образом обкатываю основу для своего партийного проекта». А чтобы подтверждать эту версию делами, и проводилось вчерашнее мероприятие.

То есть она пока пытается показать тому небольшому электорату, на который она работает и который настроен очень рационально, что она не только работает на легитимизацию выборов, на действующую власть, но и на интересы этого электората, которые сейчас в Госдуме и вообще в политической системе не представлены.

Ну и, плюс, она работает в первую очередь на московский электорат, потому что господин Гудков, в отличие от Навального, за пределами Москвы не известен широко. А вот в Москве он широко известен: у него есть успешная электоральная история с муниципальными выборами, где побеждало не «Яблоко», а именно «гудковцы».

Мэрия Москвы пообещала Собчак остановить незаконную стройку на Кравченко Асхат Бардынов/sobchakprotivvseh.ru

Так что здесь Собчак действительно работает именно на московской электорат и именно в контексте президентских выборов. Не зря же эта встреча была подгадана всего за несколько дней до голосования — с тем, чтобы мобилизационный эффект сохранился до 18 марта.

А вот что будет дальше, посмотрим. Есть очевидное наблюдение, что нынешняя партийная система не соответствует текущей ситуации, которая уже серьезно изменилась и еще будет меняться, и систему эту будут реформировать. И власть на это настроена. Как будут реформировать, пока большой вопрос. Ходят слухи, что будет создаваться двухпартийная система, и тогда в ней места для либеральных партий не окажется: будут, скорее всего, центристская партия и какая-то левая партия.

Либо возможны другие варианты, и тогда будет запрос на создание партии, которая представляла бы интересы жителей крупных городов. Сейчас такой партии нет. В этом случае подобный партийный проект как раз будет востребован. Другое дело, что на этом фланге есть и другие конкуренты: тот же господин Титов настроен на партстроительство. Он тоже имеет поддержку среди бизнеса, так что есть некая неявная конкуренция.

Выступление Дмитрия Гудкова у метро "Октябрьское поле" Andreykor/Wikimedia Commons

Словом, как будет дальше складываться ситуация, будет зависеть, во-первых, от тех результатов, которые продемонстрируют кандидаты на выборах. И, самое главное — как там в дальнейшем будет складываться эволюция нашей партийной политической системы.

Поэтому повторю: пока можно с уверенностью утверждать, что это — однозначно предвыборные мероприятия. Ну, может быть, они будут иметь продолжение после выборов. Запрос у городского электората на какую-то политическую силу, которая представляла бы его интересы, очевидно, есть. Но сейчас этой политической, партийной силы нет, а этот запрос нужно удовлетворять. Как он будет удовлетворяться — с помощью создания отдельной партии или с помощью создания какого-то крыла в одной из партий в двухпартийной системе или в обеих партиях – это уже вопрос уже будущего. Сейчас точных прогнозов дать невозможно», — сказал Павел Салин.