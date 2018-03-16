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16 марта 2018, 13:35
Великобритания отравление Россия Сергей Скрипаль
Симон Жаворонков

Яд в чемодане

Чемодан
Чемодан
pixabay.com

Продолжают появляться подробности о том, как происходило отравление Сергея и Юлии Скрипаль. На этот раз газета The Telegraph со ссылкой на свои источники в спецслужбах пишет, что нервно-паралитическое вещество попало в Великобританию в чемодане Юлии Скрипаль.

По словам собеседников издания, Юлия могла и не знать, что провозит отравляющее вещество. Следствие не исключает, что одним из компонентов яда была пропитана одежда, косметика и подарки, находившиеся в чемодане дочери бывшего сотрудника ГРУ, который они распаковали в доме Скрипаля в Солсбери. Предполагается, что в квартиру Юлии в Москве могли проникнуть злоумышленники, которые и подложили яд в багаж.

 
Ресторан Zizzi, где обедал Сергей Скрипаль
Lee Hughes/flickr.com

Так что полицейский Ник Бэйли, который также госпитализирован, мог отравиться не в месте обнаружения Сергея и Юлии Скрипаль, а в доме экс-сотрудника ГРУ.

А вот от версии, по которой преступники сами ввезли отравляющее вещество на территорию Великобритании, спецслужбы, по данным журналистов, уже отказались.

Ранее, напомним, в российской прессе появилась версия, что целью отравления был не Сергей Скрипаль, а его дочь Юлия. Якобы, 33-летняя Юлия готовилась к свадьбе, но мать жениха была против их союза, так как сама является «высокопоставленной сотрудницей одной из структур» и «девушка для нее - дочь предателя Родины». Сообщалось это со ссылкой на племянницу Сергея Скрипаля.

Между тем Великобритания, Соединенные Штаты, Франция и Германия пришли к единой точке зрения относительно отравления Сергея Скрипаля и его дочери, о чем говорится в опубликованном вчера совместном заявлении. Руководители четырех государств призвали Россию раскрыть всю информацию по программе разработки вещества под названием «Новичок».

«Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери. Россия должна в полном объеме раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу по разработке газа "Новичок"», — говорится в документе, который цитирует ТАСС. При этом отмечается, что «отказ России ответить на справедливые вопросы правительства Великобритании дает дополнительный повод заявлять о ее ответственности».

 
Парламент Великобритании
Wikimedia Commons
 

В заявлении подчеркивается, что использование в Европе нервно-паралитического вещества военного класса в наступательных целях является первым после Второй мировой войны. «Это нападение на суверенитет Великобритании является очевидным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и попранием международного права. Это угроза для всех нас»,— утверждается в коммюнике.

В Соединенных Штатах уже говорят о том, что против России могут быть введены новые санкции. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Конечно, могут быть санкции. Вы говорите о соблюдении Россией (конвенции о запрещении химического оружия) и о том, соблюдает ли она свои обязательства по (этому) соглашению. Использование химоружия является нарушением», — сказала Нойерт.

Между тем в Великобритании, судя по всему, уже настроены куда более резко. Министр обороны королевства Гэвин Уильямсон посоветовал России «отойти в сторону и заткнуться» — так он отреагировал на обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из страны.

 
Гэвин Уильямсон с Джеймсом Мэттисоном и Йенсом Столтенбергом
James N. Mattis/flickr.com

«Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться», — сказал министр, добавив, что, если Москва ответит на высылку дипломатов, Лондон примет это во внимание.

Стоит отметить, что Гэвин Уильямсон — близкий союзник премьер-министра Терезы Мэй. Когда она стала премьером, он был назначен на крайне важную должность парламентского организатора («хлыста») консерваторов в Палате общин, а 2 ноября минувшего года получил пост министра обороны.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова главы британского Минобороны заявила, что Лондон нервничает и Соединенному Королевству есть что скрывать.

Между тем опровержения с российской стороны идут не только по официальным каналам. Ранее о том, что у Москвы не было мотивов убивать Сергея Скрипаля, говорил предшественник Владимира Путина на посту директора ФСБ Николай Ковалев, а сейчас об этом же, но другими словами, заявил Федор Ладыгин, который возглавлял ГРУ в 1992-1997 гг.

 
Генерал-полковник Федор Иванович Ладыгин 
youtube.com

По словам Ладыгина, российская разведка никогда не занималась тем, в чем ее обвиняют власти Великобритании. «Да и российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда — повторяю: никогда — не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать», — заявил он официальной газете Министерства обороны «Красная звезда».

По его словам, Скрипаль стал никому не нужен. «Для нас судьба предателя безразлична. Для разведчика предатель умирает сразу, он абсолютно перестает существовать в памяти, вымывается из нее. Для предателя забвение — смерть», — подчеркнул Ладыгин.

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