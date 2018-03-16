Топ новостей 16 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня британские власти обвинили лично президента РФ Владимира Путина в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, российский лидер раздал поручения в рамках своего обращения к Федеральному собранию, в Думу внесли законопроект об отмене ЕГЭ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в адрес Владимира Путина и назвал их «шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличий». Напомним, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мог исходить лично от президента России Владимира Путина.

Новый день – новый виток российско-британского срача. Борис Джонсон, заявил, что приказ о применении химоружия на британской территории отдал лично Путин: https://t.co/erZ9Ric91I



Песков ответил, что это "непростительное с точки зрения дипломатии заявление". pic.twitter.com/W7xDnEsYUs — Лентач (@oldLentach) 16 марта 2018 г.

Корреспондент ВВС встретился с российским послом в Великобритании и задал ему пару вопросов. pic.twitter.com/KNzu1YHl9o — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 16 марта 2018 г.

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками здравоохранения в Национальном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге заявил о о начале подготовки новых майских указов.

Девушка и паровоз / pixabay.com

Президент России Владимир Путин по итогам своего послания к Федеральному собранию поручил администрации президента разработать указ, определяющий национальные цели развития России до 2024 года. Проект указа должен включать вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых. Помимо этого указ должен предусматривать увеличение численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов, а также снижение вдвое уровня бедности в стране.

Подготовка к сдаче ЕГЭ / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Группа депутатов Государственной Думы РФ во главе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Предлагаемые поправки предусматривают отмену Единого государственного экзамена в российских школах и возвращение к традиционной форме проверки знаний учащихся. В Минобрнауки уже прокомментировали инициативу депутатов, отметив, что ЕГЭ себя оправдал и способствовал повышению качества образования абитуриентов.

Все верно. Истерзанное за 20 лет высшее образование уже ничто не спасет. Жгите, батюшки! pic.twitter.com/VUI9Pz0Xkr — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 16 марта 2018 г.

На ближайшем заседании, которое состоится 21 марта, правительство Украины намерено прекратить действие программы сотрудничества с Россией, подписанной в 2011 году. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Значки и наклейки к выборам президента / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Хорошей явкой на президентских выборах в текущем году в Кремле сочтут показатель от 65% — не ниже, чем на выборах главы государства в 2012 году. Об этом сообщили близкие к правительству и администрации президента источники. Шесть лет назад явка составила 65,3%. Один из источников пояснил, что более низкая явка на выборах-2018 будет расцениваться как снижение интереса к выборам, что нежелательно, учитывая усилия по привлечению россиян на избирательные участки.

#ПростоУлыбнуться Михаил Задорнов о математике слов "за нас проголосовала половина страны" pic.twitter.com/xnEb5pzsWu — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 15 марта 2018 г.

Страница сайта "Миротворец"

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособница террористов и изменница родины». Создатели ресурса обвиняют Савченко в «подготовке террористических актов на территории Украины», а также в «подготовке государственного переворота». Ранее с аналогичным обвинением в адрес нардепа выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, он же внес в Раду представление о лишении Савченко неприкосновенности, чтобы затем арестовать ее.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что журналисту и пресс-секретарю избирательного штаба действующего главы государства Андрею Кондрашову, снявшему фильм о главе государства, удалось найти ответ на интересующий многих вопрос «кто вы, мистер Путин?». «Многие на протяжении 18 лет задают вопрос «кто вы, мистер Путин?» и было много попыток снять кино про Путина, не всем это удавалось, удавалось единицам, это очень серьезный успех тех, кто работал с этим фильмом», — заявил Песков.

Жители Якутска, где накануне из самолета на взлетную полосу выпали слитки из драгоценных металлов, продолжают искать золото. Об этом сообщает представитель управления Гагаринского округа города. По его словам, власти не обязаны информировать людей о том, что, по данным компании-владельца груза, все слитки уже собраны.

МЧС. Тренировка для работы с обморожениями / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона об аномальных для марта морозах, которые нагрянут в Москву и Подмосковье в предстоящие выходные: ожидается 17-22 градуса ниже нуля ночью и от 5 до 10 градусов со знаком «минус» — днем.