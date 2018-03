Британский совет уходит из России

Российский МИД отреагировал на высылку из Лондона 23-х своих дипломатов и бойкот ЧМ-2018 со стороны британских министров и членов королевской семьи.

Помимо симметричной высылки из Москвы 23-х британцев Россия также закрывает консульство Соединенного Королевства в Санкт-Петербурге и Британский совет, офис которого был открыт еще при Ельцине, в 1992 году.

Британский совет — это основанная правительством организация, цель которой — распространение британской культуры за пределами страны.

Это и изучение английского языка, включая сдачу международного экзамена IELTS, и многочисленные образовательные и культурные программы.

К примеру, совет рассказывает о британских вузах и том, как туда поступить, организует летние курсы для изучения языка, дает информацию о стипендиях для молодых специалистов.

До 2008 года Британский совет имел в России 15 региональных представительств. Однако затем они были закрыты из-за конфликта Лондона и Москвы.

В 2007 году отношения между двумя странами серьезно испортились после отравления полонием Александра Литвиненко и отказа российских властей выдать Великобритании основного подозреваемого — Андрея Лугового. Лондон в ответ выслал четырех российских дипломатов, Москва поступила аналогично. Кроме того серьезные проблемы начались у Британского совета. С потеплением отношений совет начал восстанавливать свои офисы в регионах.

И тогда, сейчас российские политики обвиняют британцев в шпионаже.

Депутат Думы, член комитета по международным делам Антон Морозов заявил, что «разведчики работают под разными прикрытиями: кто-то под прикрытием сотрудников дипломатической миссии, кто-то — под прикрытием журналистов, общественной организации, НКО — это во всем мире так принято».

«Мы помним, как несколько лет назад были задержаны сотрудники MI-6, действовавшие под крышей Британского совета. То, что это было распространено, было известно России», — добавил он, имея в виду, судя по всему, историю 2006 года о «шпионском камне».

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров и вовсе высказался в том плане, что Британский совет — «это структура, которая занималась прикрытием для очень многих британских разведчиков и агентов».

В самом Британском совете заявили, что «глубоко разочарованы» требованием российских властей.

«Когда политические или дипломатические отношения затруднены, культурные связи и образовательные возможности имеют жизненно важное значение для поддержания постоянного диалога между людьми и организациями», — отметили там.

Премьер-министр Тереза Мэй, в свою очередь, заявила, что в правительстве «ожидали ответа такого рода» и «в ближайшие дни, вместе с союзниками и партнерами» рассмотрят следующие шаги по отношению к России.

Между тем, посольства всячески демонстрируют свою поддержку пострадавшим сотрудникам.

16 марта посол РФ в Лондоне Александр Яковенко провел прием в честь дипломатов, вынужденных покинуть Великобританию.

Reception in the honour of departing Embassy staff at the Ambassador’s Residence https://t.co/Gdt0qvFBVu pic.twitter.com/0BA3ljLxo4