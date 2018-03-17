Экс-соратник Бориса Березовского и бывший топ-менеджер «Аэрофлота», 68-летний бизнесмен Николай Глушков, заочно приговоренный в РФ к восьми годам лишения свободы за многомиллионные хищения у авиакомпании, был найден 12 марта в своем доме на юго-западе Лондона мертвым.

Изначально британская полиция не заявляла о возможной насильственной смерти бывшего российского гражданина. Об этом пишет британская газета Independent со ссылкой на собственные источники в полиции. Издание уточняет, что Глушкова могли задушить собачьим поводком.

Надо отметить, что Скотланд-Ярд возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти только в четверг, 15 марта — к тому моменту, согласно заявлению ведомства, поступили данные судебно-медицинской экспертизы. Вскрытие показало, что причиной смерти стало «сдавливание шеи».

«На этом этапе нет ничего, чтобы указывало на какую-либо связь с инцидентом в Солсбери, а также нет доказательств того, что он Глушков был отравлен», — пишет Euronews со ссылкой на сообщение полиции Лондона.

Уголовное дело по факту смерти Николая Глушкова было возбуждено и в России — по статье «Убийство». Причем известно о нем стало даже раньше, чем об уголовном деле в Великобритании.

«Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании», — говорится на сайте ведомства.

Впрочем, будут ли делиться информацией с российскими силовиками их британские коллеги — вопрос открытый. Посольство России в Великобритании направило официальную ноту с просьбой предоставить данные о смерти Глушкова.

«Мы незамедлительно обратились официально в Форин Офис информировать нас о том, как идет расследование, в чем состояли причины этой смерти, ну и, в общем, получить полностью доступ. На это ответа никакого нет, британцы уходят даже от общения на эту тему», — сказал «Интерфаксу» посол России в Лондоне Александр Яковенко.

Но даже о самом факте кончины бизнесмена официальный Лондон представителей России не уведомил.

«Ничего не сообщили, кстати, о смерти Глушкова, хотя обязаны сообщить», — цитирует РИА Новости главу МИД России Сергея Лаврова.

Аналогичный запрос по делу о покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии ранее также был проигнорирован. По мнению политолога Дмитрия Абзалова, это ставит Лондон перед сложным выбором — либо нарушить международные нормы права, либо отказаться от дальнейшего нагнетания напряжения в отношениях с Москвой.

«Задача, которая стояла перед этим маневром, не предполагала нахождения виноватых. Иначе все было бы сделано совсем по-другому», — сказал RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Добавим, что последние смерти и покушения на убийства в Лондоне поставили вопрос о безопасности Соединенного Королевства для тех, кто попросил у Великобритании убежища. В окружении бывшего топ-менеджера «Аэрофлота», говоря о его смерти, отмечают, что он умер «как Борис Березовский», пишет РИА Новости.

«Я всегда — после смерти Бори — думал о безопасности. Мне не надо, чтобы все вокруг поумирали, чтобы я только тогда задумался о своей безопасности. Я достаточно хорошо защищен. Но главная защита — это, конечно, британская полиция», — сказал BBC бывший зять Бориса Березовского Егор Шуппе.

Напомним, за неделю до обнаружения тела Глушкова в бессознательном состоянии в Солсбери были найдены Юлия и Сергей Скрипаль. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.