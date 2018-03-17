Завтра, 18 марта, в Южной Корее завершаются XII зимние Паралимпийские игры. С 9 по 18 число будет разыграно 80 комплектов медалей в биатлоне, керлинге, беговых и горных лыжах, сноуборде и следж-хоккее. За день до окончания Игр российская сборная по-прежнему находится на втором месте в общем медальном зачете. У нашей сборной по итогам предпоследнего дня 24 медали, включая 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. Причем четыре из этих наград россияне взяли сегодня.

Серебро завоевали лыжницы Екатерина Румянцева и Михалина Лысова, бронзу — лыжница Марта Зайнуллина и горнолыжник Валерий Редкозубов».

В заключительный день Игр будет разыграно шесть комплектов наград. Но, вероятно, положение в общем медальном зачете не поменяется. Россию опережает сборная США — спортсмены из Штатов взяли 35 медалей, включая 12 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых. На третьем месте в общем зачете канадцы, у которых, как и у российской сборной, 24 медали, но достоинством ниже — 8 золотых, 1 серебряная, 15 бронзовых.

Напомним, что четыре года назад на Играх в Сочи российские спортсмены заняли первое место в медальном зачете. Тогда наши паралимпийцы взяли в общей сложности 80 наград, из которых 20 были высшей пробы. В общей сложности на играх-2014 было разыграно 216 наград.

На сей раз многие паралимпийцы из России не были допущены до игр, поскольку Паралимпийский комитет России не был восстановлен в МПК. Чтобы это случилось, от российской организации ждут восстановления РУСАДА и признания того, что ранее в стране действовала государственная система допинга.

«МПК было сделано все, чтобы ослабить нашу команду, это было понятно всем. Мы не получили дополнительных соревновательных стартов. Ребята не выкатались настолько, насколько они должны были быть выкатаны», — цитирует директора центра адаптивного спорта Надежду Банникову «7 канал».

В итоге всю страну представляли всего 30 человек, из которых шестеро — это ведущие, выступающие вместе со спортсменами с нарушениями зрения. Россиянам пришлось выступать под нейтральным флагом.

«Впрочем, в сравнении с летними Играми-2016 нынешняя ситуация для наших паралимпийцев все же более благоприятная: в Рио-де-Жанейро не было не просто цветов триколора, но и вообще всех россиян в целом», — отмечает «Газета.ру».

Например, без скипа осталась сборная по керлингу на колясках. В итоге команда не смогла справиться с соперниками и выбыла на стадии плей-офф.

«У нас в самый последний момент изъяли ключевого игрока — скипа Андрея Смирнова, и команда не была готова играть в такой конфигурации. Поэтому произошли такие "качели", смена амплуа у всех игроков, а ответственность была очень большая», — пояснил вице-скип сборной России Марат Романов агентству «Р-Спорт».

Напомним, что для тех спортсменов, которых не до пустили до Игр — а таких действительно много, в том числе вся сборная России по следж-хоккею, — Минспорта РФ устраивает собственные альтернативные соревнования. Уже известно, что старты пройдут в Московской области. В них примут как недопущенные МПК спортсмены, так и те, кто сейчас находится в Южной Корее. При этом победителям сулят весомые призовые — от 1,7 до 4 млн рублей в зависимости от пробы награды. Такие же вознаграждения ждут по возвращению медалистов Игр в Пхенчхане.

