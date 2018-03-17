The Economist пишет о том, что у США как мирового технологического лидера появился серьезный конкурент в лице Китая.

Вот уже десять лет, пишет автор, как на задней панели «айфонов» фигурирует надпись: «спроектировано в Калифорнии, собрано в Китае». Эта надпись отражала своеобразную технологическую сделку между двумя крупнейшими мировыми экономиками — американской и китайской. Условия этой негласной сделки состояли в том, что США делают интеллектуальный вклад, а Китай предоставляет грубую рабочую силу для воплощения идей.

Теперь все изменилось. У Китая есть свои техногиганты мирового уровня — Alibaba и Tencent. По рыночной стоимости они конкурируют с «Фейсбуком». В Китае самый большой рынок онлайн-платежей. Китайское оборудование экспортируется во все страны мира. У Китая быстрейший в мире суперкомпьютер. Китайская система спутниковой навигации к 2020 г. будет конкурировать с американской GPS.

Тяньхэ-2 - самый мощный в мире китайский суперкомпьютер

США в связи с этим пребывают в потрясенном состоянии. Там идет следствие, по итогам которого, как ожидается, будет заключено, что Китай уворовал у американских компаний интеллектуальной собственности на сумму около $1 трлн. После такого заключения могут последовать санкции в виде пошлин. Также недавно в конгрессе предложили правительству прекратить водить дела с двумя китайскими компаниями в сфере телекоммуникаций — Huawei и ZTE.

На этой неделе, отмечает автор, президент США Дональд Трамп предотвратил насильственный захват американской компании Qualcomm, которая производит чипы, сингапурской компанией Broadcom. Трамп мотивировал это страхом перед перспективой, что Китай займет господствующую позицию в производстве технологий 5G, следующего поколения беспроводной связи. Как это часто бывает, комментирует автор, Трамп хорошо определил суть проблемы, но принял неадекватные меры для ее решения. Растущая технологическая мощь Китая требует стратегического ответа, а не спонтанных разовых реакций.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп / YouTube.com

Чтобы придумать стратегию для США, считает автор, сначала нужно определить проблему. Сам по себе факт технологического возрождения в Китае закономерен: это огромная страна с быстро растущей экономикой и древней научной традицией. Сейчас там стремительно разрабатываются технологии искусственного интеллекта. Строго говоря, технические успехи Китая, несомненно, могут пойти на пользу всему человечеству, в том числе и США. В этом смысле со стороны США было бы неверной стратегией просто стремиться к подавлению Китая ради сохранения своего технического первенства в мире.

Но технологии технологиям рознь, рассуждает автор. Одно дело — когда страна лидирует в производстве игрушек и телевизоров, а другое дело — информационные технологии, потому что от них рукой подать до военных систем. Иными словами, в современном мире сложилась ситуация, при которой доминирование в технологиях может быстро приводит к доминированию на любых рынках. И США такой сценарий уже не нравится.

Не нравится он и автору. В связи с этим он вспоминает, как США конкурировали с СССР за первенство в космических разработках и системах вооружений. Для этого в США были созданы правительственные программы, направившие деньги в образование, исследования и инженерные разработки в ряде технологических областей. Одним из результатов этого подхода стало появление Силиконовой долины. Также это подкреплялось иммиграционной политикой, в рамках которой США стремились переманить к себе лучшие умы из всех стран мира.