Накануне граждане России, достигшие совершеннолетия, могли принять участие в выборах президента РФ. Многие из них воспользовались не только своим избирательным правом, но и возможностью продемонстрировать свой креатив. Так, в Ленинградской области проголосовать пришел человек в костюме ракеты «Сармат». Это произошло в деревне Горбунки Ломоносовского района. Как сообщает портал Online47.ru, избиратель в экстравагантном костюме вызвал настоящий ажиотаж у других посетителей участка, с которым они охотно фотографировались.

Костюмированное голосование вообще было популярным в разных городах России. Например, в Пскове человек решил воспользоваться избирательным правом, нарядившись стрельцом, передает группа «Вестник Пскова». В бурятском Северобайкальске избиратель нарядился бурым медведем. Его фото публикует паблик «Бурятия. Life». В Улан-Удэ местные жители облачились в наряд панды и неопознанного монстра, сообщает «Подслушано в Северобайкальске». В Санкт-Петербурге голосовать пришла целая группа человек, одетых рыцарями, пишет издание «Бумага».

В Омске на выборы пришел Дед Мороз, сообщает в твиттере «Лентач».

В Ярославле на участок, расположенный в СОШ №2, пришел супермен, передает портал «Ярnews». В Рязани на участке №937 голосовал человек в костюме дракона.

«Члены избирательной комиссии беспокоились, что «дракон» не поместится в кабину. Дети, пришедшие с родителями на выборы, просили сфотографироваться и станцевали со сказочным персонажем. Секретарь комиссии попросил рязанца снять маску на некоторое время, чтобы убедиться в совпадении с фотографией в паспорте», — пишет Рязанский городской сайт.

Целое шоу из голосования устроили члены клуба зимнего плавания «Белые медведи» в Алтайском крае. После того, как «моржи» сделали свой выбор, они исполнили несколько акробатических трюков перед зданием школы, где расположен участок, а затем совершили «президентский» заплыв на озере Пионерском.

«Мы в таком виде выходим на выборы уже десятый раз, и это число не окончательное, планируем на следующих выборах объединиться со всеми "моржами" Сибири и идти голосовать одновременно, каждый в своем городе, возможно, голосование произойдет в проруби», — сказал РИА Новости лидер алтайских «моржей» Александр Зеленецкий.

Вероятно, что тяга к костюмам была вызвана желанием победить в конкурсах селфи, которые были объявлены во многих регионах страны.

Многим россиянам пришлось потрудиться, чтобы добраться до избирательных участков. Например, в Курумканском районе местные жители ехали на голосование на снегоходах и на лошадях. Житель республики Адыгея Хамид Хаконов прибыл на избирательный участок верхом на коне и в национальной одежде. Как передает РИА Новости, он был одним из первых проголосовавших в регионе.

В Ямало-Ненецком автономном округе на острове Белом оказалось всего трое граждан, имеющих право голосовать. Им, к счастью, никуда не пришлось ехать. Как сообщает газета «Красный Север», все они метеорологи. Явка там составила 100%.

Такой же результат продемонстрировал и единственный «внеземной» участок — космонавт Антон Шкаплеров, который сейчас находится на борту МКС, тоже проголосовал на выборах президента России, выйдя на связь с ЦИК РФ. Галочку в бюллетене за него поставило его доверенное лицо в Центре управления полетами командир отряда космонавтов Олег Кононенко в присутствии председателя территориальной избирательной комиссии города и членов избирательной комиссии. Об этом пишут «Известия».

«Явка на МКС у нас 100%, продолжаем на Байконуре, где готовится следующий международный экипаж, и хотим поблагодарить ЦИК и тех, кто обеспечил возможность голосования на МКС», — пошутил глава Роскосмоса Игорь Комаров в информационном центре ЦИК.

Кстати, столько же избирателей, как и в космосе, проголосовало в поселке Свобода в Свердловской области.

«Каждые выборы здесь на дому голосует семь-восемь жителей. Но сегодня – только один, 76-летняя пенсионерка Галина Алексеева», — передает информагентство «Новый День».

Принимали участие в голосовании не только творчески настроенные россияне, но и знаменитости. Например, знаменитый французский актер Жерар Депардье, который с 2013 года является гражданином РФ, посетил избирательный участок в посольстве России в Париже. Об этом сообщает Paris Match. Издание уточняет, что звезда не пожелала общаться с журналистами и сразу ретировалась.

Пример поклонникам подал и российский актер Михаил Боярский, который рассказал, что впервые в жизни проголосовал, когда был еще совсем маленьким.

«Мне было года три, и я голосовал за Чапаева. У меня был специальный бюллетень, который папа нарисовал», — цитирует Боярского издание «Политэксперт».

В Саратовской области местные власти решили совместить полезное с приятным и прямо на участках для голосования проводили медосмотры.

«С момента начала голосования не было зарегистрировано ни одного нарушения. Все спокойно, нет никаких очередей. Также у нас здесь желающие могут сходить на прием к офтальмологу», – сказал ИА «Взгляд-инфо» председатель УИК № 120 Алексей Сотель.

На многих участках в городах России был настоящий ажиотаж. У столов, где выдавали бюллетени, скапливались очереди. Например, так было в Анадыре.

«8:07 утра 18 марта, избирательный участок на улице Строителей открылся семь минут назад», — пишет «Медуза».