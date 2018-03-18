Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выступил с очередной порцией разоблачений. Только на этот раз под прицел попали не российские, а советские спортсмены. Об этом сам информатор WADA вместе с бывшим сотрудником КГБ Владимиром Поповым рассказал изданию Play the Game.

По словам Родченкова, в начале 80-х годов прошлого века самые популярные стероиды было невозможно обнаружить. В тройку самых часто употребляемых входили станазолол, орал-туринабол и тестостерон.

«Я не был в лаборатории во время Олимпийских игр в 1980 году, но прибыл туда вскоре после них. Когда я пришел в лабораторию в 1985 году, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг. КГБ часто посещал лабораторию, чтобы помогать во время больших соревнований. КГБ помогал менять грязные пробы на чистые»,— заявил он журналистам.

Родченков пояснил, что организаторами допинговой схемы были тогдашний глава Московской лаборатории Виталий Семенов, члены Госкомспорта Анатолий Коврижных и его заместитель Геннадий Марков. Был и четвертый участник — некто по фамилии Коробочин, который занимался собственно подменой проб.

Заявление о том, что на Олимпиаде 1980 года в Москве также использовались запрещенные вещества, Родченков делал и ранее, не вдаваясь в подробности.

«Допинговая система зародилась в 1980 году. Тогда же, когда была признана Антидопинговая лаборатория СССР, до старта Олимпиады в Москве. Именно тогда все и началось. Нельзя запускать допинговую программу при отсутствии собственной лаборатории», — говорил он в январе в интервью телеканалу ARD, который выпустил несколько фильмов о допинге в российском спорте.

Напомним, о такой же схеме Родченков рассказывал ранее, но только описывая происходящее в Сочи-2014. На основании его показаний был составлен доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В итоге были дисквалифицированы четыре десятка российских спортсменов, многие были лишены медалей, десятки — возможности участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в Южной Корее, российской сборной запретили использовать цвета национального флага и исполнять гимн на соревнованиях в Пхенчхане.

Кампания по дискредитации российского спорта, как ее называют российские власти, была развернута в 2016 году, когда Родченков переехал в США, став информатором WADA. Там он назвал главным ответственным за программу допинга российского вице-премьера Виталия Мутко (который на тот момент был министром спорта РФ), однако позднее заявил, что ничего бы не вышло, не курируй вопрос лично президент страны Владимир Путин.

Официальная Москва называет все обвинения Родеченкова клеветой и просит привести доказательства.

«Родченков — личность весьма одиозная, не в ладах с законом, имеющая проблемы достаточно сильной моральной неустойчивости и которая, очевидно, не может восприниматься как источник, который может заслуживать хоть какого-то доверия. Маниакальная приверженность тому, чтобы использовать Родченкова как заказного очернителя, у нас вызывает непонимание», — цитирует пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова «Коммерсантъ».

Ранее также глава совета директоров компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович назвал Родченкова неадекватным.

«Познакомился с ним еще в Пекине. В олимпийской деревне всем надо носить форму. Он ходил в каких-то шароварах. Спросил, может, есть какие-то проблемы с официальной экипировкой.

В ответ услышал: "Мне малы штаны — я хочу больше". Ну я вроде как пошутил: "Хотите с себя сниму". А он говорит: "Да!" Отдал ему свои штаны, он потом до конца Олимпиады в них ходил. Представляете, как это выглядело, да? Очень странный человек», — сказал Куснирович в интервью Sport24.