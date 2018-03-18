Сегодня в России совершеннолетние граждане страны выбирают президента. К настоящему моменту все участки в стране уже открылись, а на востоке РФ голосование уже заканчивается. По данным официального сайта ЦИК РФ, по состоянию на 18:00 местного времени на Камчатке явка превысила 63,8%, а на Чукотке – 76,3%.

В десяти селах этих регионов пришли проголосовать за своего кандидата в президенты все избиратели, то есть явка составила 100% за первые четыре часа после открытия участков, передает «Интерфакс».

«Весьма интересны показатели явки на востоке России. Она значительно больше, чем на президентских выборах 2012 года и на прошлых думских выборах. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что усилия, направленные Центральной избирательной комиссией на повышение явки, увенчались успехом», — сказал «АиФ» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

По состоянию на 10 утра местного времени в Башкирии, например, проголосовали чуть больше 10% избирателей, а в Бурятии — больше 15%. Куда выше показатели в Ямало-Ненецком атомном округе, где за два часа работы участков избирательным правом воспользовались почти 25% совершеннолетних граждан, а также в в Республике Тыва — там за тот же отрезок времени явка превысила 26,8%.

Надо напомнить, что еще за несколько месяцев до дня голосования эксперты сообщали о планах Кремля на высокую явку. Тогда СМИ писали о том, что первый замглавы администрации президента России установил планку в 70%. Однако за всю историю современной России таких показателей явки не было никогда за предыдущие шесть кампаний.

«На президентских выборах 1996 года, которые прошли в два тура, явка в первом туре равнялась 69,8%, во втором — 69,4%. В 2008-м году — более 69%. На последних выборах в 2012 году явка составила 65,3%», — напоминает РБК.

К настоящему моменту проголосовали некоторые из кандидатов в президенты России. Например, Павел Грудинин, который после того, как опустил бюллетень в урну, расцеловал сотрудницу УИКа, и Владимир Путин, который, по сообщениям журналистов из кремлевского пула, в этот раз появился на участке непривычно рано. Об этом пишет газета «Ведомости».

«В прежние годы президент приходил на участок не раньше полудня. Отвечая на вопрос журналистов о планах на воскресенье, Путин ответил, что они рабочие и вдаваться в подробности не стал», — сообщает издание.

Отметим, что пока серьезных нарушений во время голосования не сообщается, хотя на сайте организации «Голос» есть уже больше тысячи сообщений от наблюдателей о различных проблемах — например, урны стоят далеко от камер, в списках избирателей есть умершие люди, и так далее.

Региональные СМИ рассказывают о разных курьезных ситуациях на избирательных участках. Например, в Санкт-Петербурге голосовать пришла целая группа человек, одетых рыцарями, сообщает издание «Бумага». Новосибирский портал НГС пишет о том, что жительнице города сделали предложение сразу после того, как она вышла из кабинки для голосования.