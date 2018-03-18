В Великобритании заявляют о наличии доказательств под делу об отравлении в Солсберии бывшего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что у королевства есть факты того, что Россия на протяжении 10 лет занималась производством нервно-паралитического вещества «Новичок», передает BBC. Завтра, 19 марта, частицы газа, которым был отравлен Скрипаль, передадут в Организацию по запрещению химического оружия, сообщает Sky News со ссылкой на министра. Издание также уточняет, что господин Джонсон намерен встретиться с главами МИД стран ЕС и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы поделиться деталями расследования.

Напомним, по мнению британских официальных органов именно Москва ответственна за покушение на бывшего разведчика и его дочь. Но никаких доказательств, которые могли бы подкрепить обвинения Великобритании в адрес России, пока обнародовано не было. В МИД РФ отмечали, что страны, производящие химическое вещество под названием «Новичок», которым был отравлен Скрипаль и его дочь, это, в первую очередь, Великобритания и США. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». Также она отмечала, что британские власти скрывают формулу отравляющего вещества, так как по ней можно будет понять, в каких странах разрабатывался газ.

Но теперь власти королевства, возможно, решили сменить тактику.

«Мы бы хотели сотрудничества с Россией по этому вопросу в ближайшие дни», — цитирует Джонсона РИА Новости.

Ранее Лондон проигнорировал официальную ноту российского посольства с просьбой предоставить данные о попытке покушения на Скрипаля и его дочь Юлию, которая является гражданкой России. По факту преступления следователями СКР было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

«Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании», — говорится на сайте ведомства со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

В Совфеде приветствовали решение Лондона о пересмотре отношений с российскими следственными органами.

«Мы видим в этом, наконец, шаг к нормализации отношений с нами. Видимо, они действительно включили голову и поняли, что слишком круто забрали. Думаю, это произошло, потому что на них надавили партнеры», — сказал РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Добавим, ранее в Лондоне отреагировали и на меры, принятые Россией в отношении сокращения лондонской дипмисии в РФ. Министр иностранных дел страны Борис Джонсон посчитал «бесполезным» решение Москвы.

«Эти бесполезные меры только будут наказанием для простых россиян, лишая их безобидных возможностей изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз», — написал Борис Джонсон в колонке для The Sun.

Также глава МИД королевства посчитал, что «Россия одинока и изолирована», тогда как Великобритания получила поддержку Франции, Германии и США, чтобы противостоять «ужасному поведению Кремля».

Впрочем, член Совета Федерации, ветеран СВР Игорь Морозов считает, что никакого ущерба Россия и ее граждане в результате высылки дипломатов не ощутит.

«Я не вижу здесь, чем Россия могла навредить себе, закрыв работу этой организации. То же самое, по отзыву разрешение на открытие генерального консульства в Санкт-Петербурге. Я абсолютно уверен, что жители города не ощутят на себе никаким образом отсутствие британских дипломатов», — сказал сенатор в эфире НСН.

В интервью газете Mail on Sunday выразил российский посол в Лондоне Александр Яковенко предостерег Великобританию от сокращения связей с Москвой.

«Бряцание оружием не решает основных проблем, но делает "глобальную Британию" менее глобальной в случае ограничения диалога с Россией», — пояснил изданию Яковенко.

Также он заявил, что российские власти очень внимательно отнеслись к действиям Лондона в истории Скрипаля.

«Мы таких вещей не прощаем», — добавил он.

Напомним, решение российского МИДа об объявлении персонами нон грата английских дипломатов стало зеркальным — ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон высылает 23 сотрудников нашей дипмиссии. Также МИД РФ принял решение закрыть Британский совет в России и Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге.

«17 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в Солсбери российской стороной приняты следующие решения»», — говорилось в официальном сообщении МИД России.