День выбора

Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента. Они организованы по новым правилам: отменены открепительные удостоверения, наблюдателям упростили доступ к участкам, а кандидатам сократили список требований к документации. Однако особое внимание на этих выборах было уделено повышению явки, которая позволит легитимизировать итоги голосования. Задолго до дня выборов СМИ сообщали, что власти планируют добиться явки в 70%, причем используя законные пути ее повышения, а не вбросы и «карусели».

Стоит отметить, что явка на президентских выборах в истории России никогда не достигала 70%. Так, в 2004 году явка составила 64,38%в 2008​ году — более 69%, в 2012 году явка составила 65,3%. Эксперты предсказали явку в этом году на уровне 64%. По состоянию на 17:00 мск, по данным ЦИК, явка пробила отметку в 50%, достигнув 51,9%. В Москве на участки явились более 40% избирателей.

Первые экзит-полы начнут публиковать уже вечером 18 марта. По правилам ЦИК, подведение итогов в территориальных избирательных комиссиях должно быть завершено до 20 марта, до 22 марта должно завершиться подведение итогов на территории субъектов. Окончательные результаты выборов должны быть определены до 29 марта.

Все кандидаты в президенты уже проголосовали. Последней на выборах отметилась Ксения Собчак, которая пришла на участок в здании Детской музыкальной школы им. Л. Бетховена в Москве вместе с дочкой мужа Полиной Виторган, которой недавно исполнилось 18 лет. Кандидат Максим Сурайкин проголосовал на участке № 137 в Москве вместе с мамой. Кандидат в президенты от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин с семьей выбрал участок, расположенный в здании РАН, на котором ранее проголосовал Владимир Путин. Он, кстати, в этом году приехал на выборы первым в нарушение прошлых традиций и активнее других кандидатов общался с прессой. Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал на избирательном участке № 2714 в школе № 814 на западе Москвы. А на избирательном участке № 2579 в Крылатском районе Москвы отдал свой голос кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он не стал говорить журналистам, за кого проголосовал. В подмосковном Совхозе имени Ленина проголосовал кандидат от КПРФ Павел Грудинин. На вопросы журналистов он ответил лишь, что настроение у него великолепное.​

Взял на память: Путину подарили значок «Я выбирал президента России» pic.twitter.com/oxUJJ41gFr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2018 г.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, кандидат в президенты от Партии роста, проголосовал на выборах в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае вместе с семьей по месту прописки.

С утра ЦИК заявил, что крупных нарушений на выборах нет. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве зафиксировал случай вброса на одном из участков двух бюллетеней одним избирателем. Об этом рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов: «Один избиратель, видимо, опустил два бюллетеня в урну. Мы посмотрели записи, и действительно он идет в кабинку с двумя бюллетенями. Откуда он его взял, непонятно. Комиссия ему выдала один бюллетень». Урна была опечатана. Позднее ЦИК подтвердил жалобы еще с двух участков столицы, урны там также опечатали.

Какая-то очень странная история. На 13:15 в Москве до сих пор нет официальной информации по явке на 12:00. Возможно, что-то готовится. https://t.co/h06GAS3a3p pic.twitter.com/zBykVZNcqA — Даниил Агневский (@agnevskiy) 18 марта 2018 г.

Однако независимые СМИ и ресурсы по наблюдению за выборами фиксируют массовые нарушения и в Москве, и в регионах. Установлены случаи голосования умерших людей, вбросов, отчетности бюджетников и сотрудников госкомпаний перед руководством за их выбор, искажения информации о кандидатах, выдворения наблюдателей. ЦИК подтвердил лишь три случая нарушений.

Глава ЦИК говорит, что зафиксированы аж целых три нарушения. Элла Александровна, почитайте наш онлайн, там вы узнаете много новогоhttps://t.co/e4xfCQEVP4 pic.twitter.com/7om0igYwXE — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18 марта 2018 г.

На УИК 1 Арбата сплошные нарушения. Наблюдателей не пускали в помещения комиссии, в списки для надомного голосования избиратели внесены неправильно, а сами списки долго не хотели давать. Наблюдатели написали 6 жалоб, их очень не хотят принимать. Председатель бычит. pic.twitter.com/MH9egathEo — ядерный потанцевал (@polinanem) 18 марта 2018 г.

Среди рекомендаций по повышению явки СМИ упоминали проекты под названием «Большие семейные игры», «Фото на выборах» и школьные референдумы. Сейчас в Instagram насчитывается уже несколько сотен публикаций с хештегом #фотонавыборах.

#фотонавыборах #Железноводск Григорьева Ольга Публикация от Григорьева Ольга (@grigorevaolga652) 18 Мар 2018 в 12:36 PDT

На участках проводят также конкурсы, ярмарки, а проголосовавшим выдают купоны на скидки на различную продукцию.

Когда пошёл голосовать в Барнауле pic.twitter.com/WYnkK7tfcL — Vasiliy Morozov (@vemorozoff) 18 марта 2018 г.

У нас Красносельском районе явка пока на 13% ниже, чем в среднем по стране. Наблюдатели опытные, поэтому все спокойно. Избирателей заманивают песнями и плясками. pic.twitter.com/J2ahcUDenp — Илья Яшин (@IlyaYashin) 18 марта 2018 г.

Несмотря на меры, нацеленные, очевидно, на то, чтобы привлечь молодежь к голосованию, по данным ВЦИОМ, средний возраст проголосовавших составил 45-60 лет. Средний возраст большинства избирателей (28,1%) — 60 лет, еще 26,8% опрошенных — 45 лет. Средний возраст 21,4% опрошенных примерно 35 лет, 15,6% — 25 лет, еще 8,1% — 18 лет. Среди проголосовавших на выборах президента России 55,1% женщин и 44,9% мужчин.

Между тем председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что ночью сайт комиссии подвергся DDOS-атаке из 15 стран. Пик активности, по ее словам, пришелся на 2:20 мск, атака длилась до пяти часов утра. Подробнее о DDOS-атаках не только на сайт ЦИК, но и на «целый ряд СМИ», отметила Памфилова. Как рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина, кибератака была зарегистрирована и на информационно-справочный центр комиссии. Она отметила, что «обращают на себя внимание звонки от тех, кто якобы не находят себя в списках». «Видим, что это оказываются те, кто дважды и более открепился», — добавила Гришина.

Сегодня за выборами в России в свете международной обстановки как никогда пристально следит весь мир. И даже Google впервые посвятила дудл выборам президента РФ. Организовано голосование и в США, отношения с которыми в последнее время стали особенно напряженными. Посол РФ в стране Антон Антонов спустя два часа после начала голосования в Штатах заявил о многочисленных провокациях на выборах. Во многих зарубежных городах наблюдается небывалый ажиотаж в день голосования.