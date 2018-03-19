Владимир Путин встретился с сопредседателями своего предвыборного штаба. Там он, наконец рассказал, что считает основными задачами, которые предстоит решить, в четвертый раз избравшись на пост президента.

По словам президента два главных направления, которым он будет уделять внимание — рост экономики и обеспечение обороноспособности страны. «Основное, чем мы будем заниматься, — это внутренняя повестка дня. Это прежде всего обеспечение темпов роста экономики», — сказал президент. Он пояснил, что имеет в виду развитие инновационных отраслей, инфраструктуры, российского здравоохранения, образования и промышленного производства — «важнейших для того, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни». «Это то, чему мы прежде всего и главным образом будем уделять внимание», — подчеркнул он. Также Путин добавил, что «есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны, безопасности». «Без этого тоже не обойтись, но главное для нас — это внутренняя повестка дня», — заключил он.

В.Путин на встрече с доверенными лицами kremlin.ru

Также Путин выразил надежду, что будет и дальше работать с сопредседателями своего штаба. «Основное, что беспокоит граждан, то, что составляет основу жизни каждого гражданина — это как раз те отрасли, которые вы представляете: здравоохранение, образование и наука, реальное производство, и, конечно, нужно добавить инфраструктуру в широком смысле слова», — перечислил он. «Надеюсь, мы и дальше... продолжим совместную работу. И при обсуждении вопросов развития страны будете принимать сам активное в этом участие и формулировать свою позицию», — сказал он.

А вот на встрече с своими бывшими конкурентами, кандидатами в президенты, которая состоялась в понедельник днем, Путин был настроен несколько более философски. Он стал рассуждать о самом смысле существования власти. По его словам, конечная цель российской власти — обеспечить благосостояние людей, надо сокращать количество тех, кто живет за чертой бедности.

«Основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решение внутренних проблем страны, это прежде всего обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера и решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей — это конечная цель любой власти, и в России, ничего здесь оригинального нет», — сказал Путин в понедельник.

В.Путин на митинге / kremlin.ru

«Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы все спорные ситуации с нашими партнерами были урегулированы политико-дипломатическими средствами. При этом, конечно, само собой разумеется, мы всегда из этого исходили, и будем исходить, будем бороться за обеспечение своих национальных интересов. Будем исходить из того, что будем делать всю эту работу с нашими партнерами на взаимоприемлемой основе с уважением друг к другу и нашим национальным интересам», — сказал Путин.

Напомним, выборы 18 марта не просто принесли победу Владимиру Путину, на них было установлено несколько рекордов. Во-первых, Путин набрал более 76% голосов — столько ранее не набирал никто из президентов. Во-вторых, за него проголосовали более половины от списочного состава избирателей, то есть от всех взрослых россиян — 51,75%. Такого ранее также никому не удавалось.

Владимира Путина избрали президентом на шесть лет, до 2024 года. Формально это четвертый его президентский срок и второй подряд. Если не будет изменена Конституция, а президент уже пообещал не проводить конституционную реформу, то в 2024 году он не сможет выставлять свою кандидатуру на выборах президента.