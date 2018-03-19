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19 марта 2018, 07:40
Владимир Путин выборы Дональд Трамп Россия США
Симон Жаворонков

Заголовки утра. 19 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ»: «Явка с победой». По предварительным данным, Владимир Путин набрал больше 70% голосов более 65% избирателей.

«"Шоколадница" развесит лапшу»: в Россию выходит американская Panda Express.

«Заключенные и больные проявили дисциплинированность на выборах»: как голосовали в «Матросской Тишине» и психиатрической больнице имени Ганнушкина.

«Ведомости»: «Путин уверенно переизбрался на четвертый срок». Явка оказалась выше, чем шесть лет назад.

«Карта голосования: явка и результат Путина по регионам России». «Ведомости» сравнили результаты президентских кампаний 2012 и 2018 годов.

«Российские инвесторы не воспользовались еврооблигациями для возврата капитала на родину»: новый выпуск заинтересовал в основном иностранцев.

«Четвертый пошел»: на президентских выборах в России убедительную победу одержал Владимир Путин.

«"Донской табак" простился с независимостью»: JTI покупает ростовскую сигаретную фабрику.

«Страховая франшизофрения»: эксперты проанализировали рынок автокаско.

Известия в статье «Нас ждет успех» описывает, как Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку.

«Наблюдателям дали полную свободу»: российские и международные наблюдатели отметили прозрачность избирательных процедур и новые технологии.

«Зарплаты выросли на 7%»: Минтруд оценил уровень жизни населения России по итогам 2017 года.

«Газета.ru» ведет он-лайн о президентских выборах.

«Покушение в пути: Скрипаля отравили в машине». ABC сообщил о возможном отравлении Скрипаля через вентиляцию BMW.

The Economist: «Достигнут ли юные россияне новой России?» (Will young Russians make for a new Russia?). Российские подростки хорошо подкованы в сфере информационных технологий, но в культурном плане консервативны.

Bloomberg: «Явка представляется как высокая; Путин стремится заручиться народной поддержкой в ходе конфликта с Западом» (Turnout Seen High as Putin Seeks Mandate Amid Standoff With West). Явка на российских выборах, согласно официальным источникам, была высокой. Оппозиционеры жалуются на нарушения.

The Wall Street Journal: «У Британии есть "свидетельство", что Россия тайно разрабатывает нервно-паралитические вещества» (U.K. Has ‘Evidence’ Russia Is Secretly Developing Nerve Agents). Британия заявляет, что у нее есть свидетельства в пользу того, что Россия на протяжение последних десяти лет развивала нервно-паралитические вещества, чтобы с их помощью совершать убийства, и это нарушение международного запрета на химическое оружие.

The Washington Post: «Американские и британские парламентарии требуют ответов от главы "Фейсбука" Марка Цукерберга» (U.S. and British lawmakers demand answers from Facebook chief executive Mark Zuckerberg). Это стало реакцией на сообщения о том, что во время предвыборной гонки в США в 2016 г. одна фирма, занимающаяся анализом данных, неправомерно получала доступ к данным пользователей "Фейсбука".

CNBC: «Cambridge Analytica отрицает, что она использовала данные "Фейсбука" в интересах кампании Трампа и утверждает, что она сотрудничает с этой соцсетью» (Cambridge Analytica denies using Facebook data for Trump campaign, says its cooperating with the social network). Компания Cambridge Analytica настаивает, что она не использовала неправомерным образом и не хранила у себя данные пользователей "Фейсбука", хотя платформа давала ей возможность это делать.

Al Jazeera: «Американское наследие в Ираке. Насилие, религиозные распри — и выборы» (The US legacy in Iraq: violence, sectarianism - and elections). Иракские лидеры говорят, что их страна сейчас находится в наилучшем состоянии с момента американского вторжения в марте 2003 г. Но простые иракцы настроены скептически.

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