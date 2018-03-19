Начальник ГСУ СКР по Москве генерал-майор Александр Дрыманов заявил в суде, что не получал взятки от своего бывшего заместителя Дениса Никандрова, а на действие гособвинения подготовил жалобу генпрокурору Юрию Чайке. Впервые имя генерал-майора публично было названо в рамках «дела следователей» в январе, когда гособвинитель на суде назвал Дрыманова одним из получателей взятки от преступной группировки Шакро Молодого.

При этом уголовное дело против Александра Дрыманова не возбуждалось, для этого нужна санкция главы Следственного комитета, так что генерал так и остался свидетелем.

Остается надеется что следователи, прокуратура и ФСБ выяснят, кто прав, в суде — не доводя дело до перестрелок на улицах Москвы.